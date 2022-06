Insólito: Beccacece "tapó" un lateral, se peleó con Marcelo Gallardo y casi se va a la manos

Pero hubo otro cruce entre Gallardo y Beccacece que hasta ahora no tiene registro fílmico, pero sí varios testigos que contaron lo que sucedió. El problema se registró luego de la conferencia del Muñeco, en la que había respondido sobre el incidente: "Simplemente no me gustó la actitud que tuvo para meterse dentro del campo y tratar de que no pudiéramos jugar un lateral. Y lo único que hice fue hacérselo saber", explicó Marcelo sobre la pelea televisada. Pero tras responder las preguntas de la prensa, al retirarse con su cuerpo técnico para dirigirse al micro de River, se topó nuevamente con Becca, que lo estaba esperando en el pasillo que conecta a ambos vestuarios. Y ardió Troya.