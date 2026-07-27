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El descargo de Gianni Infantino por las críticas y teorías conspirativas sobre el Mundial 2026

El presidente de la Fifa destacó la organización del torneo y cuestionó a quienes difundieron críticas, "odio" y "falsos rumores"

27 de julio 2026 · 12:13hs
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El presidente de la Fifa en la ceremonia de premiación de la final junto a Donald Trump

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A una semana de la final del Mundial 2026, el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, compartió un extenso comunicado para responder a las críticas que recibió la organización del torneo disputado en Norteamérica.

El dirigente defendió el impacto social de la Copa del Mundo y aseguró que el certamen representó "el mejor espectáculo del mundo".

"A todos los que se perdieron nuestro hermoso juego, las emociones, los festejos, las risas, el llanto, la desilusión y la alegría. A todos los que se perdieron ver a chicos, bebés, abuelos y padres reunirse alrededor del fútbol, les digo que lamento que los partidos ya hayan terminado y que lamento que se hayan perdido toda esa alegría y ese sentido de comunidad", escribió el dirigente italiano.

En ese sentido, el presidente de la FIFA también apuntó contra periodistas y críticos del torneo: "A quienes están detrás de una lapicera y un papel, o detrás de una pantalla difundiendo odio y rumores falsos, quiero decirles que, mientras ustedes permanecen detrás, nosotros, en la FIFA, estamos en la primera línea organizando, trabajando duro y ofreciendo el mejor espectáculo del mundo. Mientras ustedes dividen, nosotros unimos".

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Infantino destacó la organización de la competencia: "Siete millones de personas de 200 países disfrutaron del torneo a través de 16 ciudades fantásticas y estadios: cero incidentes, cero hostilidad y cero violencia, solo alegría, emociones, felicidad, unidad y reunión. Todo fue seguro y feliz".

Por otro lado, también afirmó: "Mientras ustedes se esconden, nosotros recorremos las calles de Canadá, México y Estados Unidos, hablamos con los hinchas, nos relacionamos con la gente y trabajamos para garantizar la seguridad de todos".

Y agregó: "Cada ciudad estuvo colmada de hinchas llegados de todo el mundo. Mientras ellos celebraban, ustedes se ocupaban de sembrar odio. Nuestro mundo necesita amor, no odio; tolerancia, no división; celebración, no lamento".

Las polémicas de las que habló Gianni Infantino

En su carta, el presidente de la FIfa también se refirió al caso de la selección de Irán en el torneo pese a las tensiones diplomáticas con Estados Unidos: "Cuando la selección iraní empezó a jugar, todos los cánticos contra ella se convirtieron en una sola canción. Esto va de política. El fútbol va de unidad, no de división. El fútbol es más grande que el odio y la discriminación".

Infantino también cuestionó las críticas relacionadas con las restricciones migratorias: "Hablan de las pocas personas a las que se denegó la visa y pasan por encima los millones a los que se les aprobó de todas partes del mundo".

El titular de la Fifa también se refirió a las polémicas arbitrales que surgieron durante la Copa del Mundo: "Las tarjetas rojas o amarillas potencialmente erróneas, o las decisiones posteriores de no sancionar a los jugadores en determinadas situaciones, son habituales y están ampliamente aceptadas en algunas de las ligas más importantes del mundo. Resulta curioso que los mismos países que emplean estas prácticas sean los que las critican".

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En el cierre de su carta, Infantino se dirigió a quienes, según afirmó, dedicaron tiempo y energía a criticarlo a él y a la organización. "A quienes dedican su tiempo y su energía a odiarnos, les pido que se detengan un momento para reflexionar, meditar, rezar o simplemente mirar un partido de fútbol y observar de verdad los rostros, las miradas y las emociones", escribió.

Sobre el desarrollo del torneo, Infantino aseguró: "Me siento increíblemente orgulloso de haber contribuido, aunque sea en una pequeña medida, a hacer posible este espectáculo”.

Y concluyó: "Puede que el fútbol se eleve por encima del odio".

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