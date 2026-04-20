Gran triunfo de Capibaras en el Súper Rugby Américas ante Peñarol para seguir soñando

En el inicio de la segunda rueda del Súper Rugby Américas, Capibaras metió un gran triunfo de visitante con Peñarol y se ilusiona con las semifinales

Un avance firme de Capibaras en la visita a Peñarol. El equipo del Litoral da pasos firmes en el Súper Rugby Américas

Capibaras inició bárbaro la segunda ronda del Súper Rugby Américas , en la temporada del debut, con un triunfo sólido en Uruguay ante Peñarol que hoy lo deja entre los cuatro mejores del torneo y clasificando a semifinales. Fue 38 a 32, con el local sumando un punto bonus.

La franquicia litoraleña se había impuesto en el Hipódromo al campeón 2025 en el debut del torneo por un contundente 34-7, en un partido sin equivalencias, pero este lunes, en la primera fecha de las revanchas, la historia fue distinta.

Capibaras saltó al campo de juego condicionado por la victoria de Selknam ante Tarucas 37-13, cosechada en el St. George’s College de Santiago de Chile con la que los chilenos igualaron la línea de la franquicia litoraleña en la tabla de posiciones, que para desprenderse tenía que ganar y así lo hizo, aunque sufrió más de la cuenta.

Dejó en claro sus intenciones desde el arranque mismo del encuentro. Franco Rossetto, wing de Estudiantes devenido a fullback, se convirtió en una pieza clave. Marcó el camino con el primer try y fue decisivo en la ofensiva , marcando en los primeros cuarenta minutos un hat trick con el que Capibaras sacó una diferencia lo suficientemente importante como para controlar el juego en el segundo tiempo.

Manuel Berstein apoyó el cuarto try visitante mientras que Baronio sumó tres conversiones. Por el lado del local Santiago Marolda anotó el único try y el penal del conjunto charrúa, que tuvo una tibia reacción promediando el primer tiempo pero que poco pudo hacer ante un Capibaras que, cuando aceleró marcó la diferencia.

Pero en el complemento la enjundia del local sumado a los errores de la visita emparejaron las acciones que se volvieron en un ida y vuelta. Ethan Fryer llegó al ingoal y achicó la cuenta pero una buena combinación de la franquicia argentina terminó con el try de Bautista Estellés, con el que el equipo argentino empezó a definir el pleito.

Al try de Alfonso Perillo le llegó la réplica de Bruno Heit en una contra letal. Parecía que la cosa quedaba allí pero Peñarol fue por la heroica. Llegó al try a través de Noah Flesch y Manuel Diana pero el tiempo no le alcanzó para dar vuelta la historia.

>>Leer más: Una segunda parte donde Capibaras puede usar la localía para asegurar el pase a semis

Los otros resultados y posiciones del Súper Rugby Américas

La 8ª fecha, primera de las revanchas, se completó con los siguientes resultados: el líder Pampa XV venció de local a Yacaré XV de Paraguay por 31 a 14; el escolta Dogos XV se recuperó de la derrota ante los guaraníes y venció en Brasil a Cobras de San Pablo por 48 a 19 y Selknam de Chile obtuvo un resonante triunfo en Santiago por 37 a 13 sobre Tarucas de Tucumán.

Las posiciones quedaron así: Pampas XV 36; Dogos XV 32; Capibaras XV 26; Tarucas 23; Selknam 22; Peñarol 16; Yacaré XV 11 y Cobras 7.

Ahora Capibaras visitará el domingo 26 a Cobras en San Pablo. Luego llegarán cuatro partidos de local: ante Pampas (1º/5), Yacaré (8/5), Selknam (23/5) y Dogos (29/5), mientras que cerrará la competencia el viernes 5/6 ante Tarucas.