La Capital | Rugby | Súper Rugby Américas

Gran triunfo de Capibaras en el Súper Rugby Américas ante Peñarol para seguir soñando

En el inicio de la segunda rueda del Súper Rugby Américas, Capibaras metió un gran triunfo de visitante con Peñarol y se ilusiona con las semifinales

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

20 de abril 2026 · 22:20hs
Un avance firme de Capibaras en la visita a Peñarol. El equipo del Litoral da pasos firmes en el Súper Rugby Américas

SUPER RUGBY AMÉRICAS

Un avance firme de Capibaras en la visita a Peñarol. El equipo del Litoral da pasos firmes en el Súper Rugby Américas

Capibaras inició bárbaro la segunda ronda del Súper Rugby Américas, en la temporada del debut, con un triunfo sólido en Uruguay ante Peñarol que hoy lo deja entre los cuatro mejores del torneo y clasificando a semifinales. Fue 38 a 32, con el local sumando un punto bonus.

La franquicia litoraleña se había impuesto en el Hipódromo al campeón 2025 en el debut del torneo por un contundente 34-7, en un partido sin equivalencias, pero este lunes, en la primera fecha de las revanchas, la historia fue distinta.

Capibaras saltó al campo de juego condicionado por la victoria de Selknam ante Tarucas 37-13, cosechada en el St. George’s College de Santiago de Chile con la que los chilenos igualaron la línea de la franquicia litoraleña en la tabla de posiciones, que para desprenderse tenía que ganar y así lo hizo, aunque sufrió más de la cuenta.

De entrada, Capibaras con toda la furia

Dejó en claro sus intenciones desde el arranque mismo del encuentro. Franco Rossetto, wing de Estudiantes devenido a fullback, se convirtió en una pieza clave. Marcó el camino con el primer try y fue decisivo en la ofensiva, marcando en los primeros cuarenta minutos un hat trick con el que Capibaras sacó una diferencia lo suficientemente importante como para controlar el juego en el segundo tiempo.

Manuel Berstein apoyó el cuarto try visitante mientras que Baronio sumó tres conversiones. Por el lado del local Santiago Marolda anotó el único try y el penal del conjunto charrúa, que tuvo una tibia reacción promediando el primer tiempo pero que poco pudo hacer ante un Capibaras que, cuando aceleró marcó la diferencia.

Pero en el complemento la enjundia del local sumado a los errores de la visita emparejaron las acciones que se volvieron en un ida y vuelta. Ethan Fryer llegó al ingoal y achicó la cuenta pero una buena combinación de la franquicia argentina terminó con el try de Bautista Estellés, con el que el equipo argentino empezó a definir el pleito.

Al try de Alfonso Perillo le llegó la réplica de Bruno Heit en una contra letal. Parecía que la cosa quedaba allí pero Peñarol fue por la heroica. Llegó al try a través de Noah Flesch y Manuel Diana pero el tiempo no le alcanzó para dar vuelta la historia.

>>Leer más: Una segunda parte donde Capibaras puede usar la localía para asegurar el pase a semis

Los otros resultados y posiciones del Súper Rugby Américas

La 8ª fecha, primera de las revanchas, se completó con los siguientes resultados: el líder Pampa XV venció de local a Yacaré XV de Paraguay por 31 a 14; el escolta Dogos XV se recuperó de la derrota ante los guaraníes y venció en Brasil a Cobras de San Pablo por 48 a 19 y Selknam de Chile obtuvo un resonante triunfo en Santiago por 37 a 13 sobre Tarucas de Tucumán.

Las posiciones quedaron así: Pampas XV 36; Dogos XV 32; Capibaras XV 26; Tarucas 23; Selknam 22; Peñarol 16; Yacaré XV 11 y Cobras 7.

Ahora Capibaras visitará el domingo 26 a Cobras en San Pablo. Luego llegarán cuatro partidos de local: ante Pampas (1º/5), Yacaré (8/5), Selknam (23/5) y Dogos (29/5), mientras que cerrará la competencia el viernes 5/6 ante Tarucas.

Noticias relacionadas
Capibaras, el día del debut ante Peñarol. Ahora vuelve a Rosario para enfrentar a Tarucas de Tucumán, por el Súper Rugby Américas.

Todo listo para el Súper Rugby Américas, en el hipódromo y con Capibaras

Vito Scaglione, CEO de La Capital, con la Copa. Gran noche para el Súper Rugby Américas, con la presencia de Capibaras ante Tacuras.

Capibaras vuelve a jugar en casa y la Copa Diario La Capital está en juego

Martín Elías desborda por una de las puntas mientras intenta deshacerse de la marca de los hombres del CASI.

Rugby de la Urba: Atlético del Rosario la guapeó, pero CASI tuvo la última palabra

Universitario se abrazó a la victoria en el hipódromo ante Gimnasia y bajó al que llegaba como líder del Regional del Litoral.

Regional del Litoral: Universitario dio la sorpresa con un gran triunfo ante Gimnasia

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario sin agua: invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

Rosario sin agua: invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

Merecido, épico y emocionante, calificó Almirón al triunfo de Central

"Merecido, épico y emocionante", calificó Almirón al triunfo de Central

Newells arranca la semana con buenas noticias pensando en Instituto

Newell's arranca la semana con buenas noticias pensando en Instituto

Paredes y su futuro con Di María: Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado

Paredes y su futuro con Di María: "Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado"

Lo último

El tiempo en Rosario: un martes con 21º de máxima que arrancaría con lluvia

El tiempo en Rosario: un martes con 21º de máxima que arrancaría con lluvia

Gran triunfo de Capibaras en el Súper Rugby Américas ante Peñarol

Gran triunfo de Capibaras en el Súper Rugby Américas ante Peñarol

Perú sigue contando votos y todavía falta un candidato en la segunda vuelta

Perú sigue contando votos y todavía falta un candidato en la segunda vuelta

Imputaron a otro acusado por la balacera a una casa vinculada a la jueza que condenó a Los Monos

Jorge M. quedó en prisión preventiva acusado de participar del ataque a tiros contra una vivienda vinculada a Marisol Usandizaga
Imputaron a otro acusado por la balacera a una casa vinculada a la jueza que condenó a Los Monos
Rosario sin agua: invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes
La Ciudad

Rosario sin agua: invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

Un banco de Rosario cerró cuentas ligadas a la pareja de Toviggino
Información General

Un banco de Rosario cerró cuentas ligadas a la pareja de Toviggino

Detectan rastros de cocaína en dos nenes internados en Rosario

Por Florencia O’Keeffe
La Ciudad

Detectan rastros de cocaína en dos nenes internados en Rosario

Femicidio y suicidio: confirman que la escena del crimen fue adulterada
Policiales

Femicidio y suicidio: confirman que la escena del crimen fue adulterada

Javkin cruzó al club de defensores de las ruinas y ensalzó la obra pública
La Ciudad

Javkin cruzó al "club de defensores de las ruinas" y ensalzó la obra pública

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario sin agua: invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

Rosario sin agua: invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

Merecido, épico y emocionante, calificó Almirón al triunfo de Central

"Merecido, épico y emocionante", calificó Almirón al triunfo de Central

Newells arranca la semana con buenas noticias pensando en Instituto

Newell's arranca la semana con buenas noticias pensando en Instituto

Paredes y su futuro con Di María: Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado

Paredes y su futuro con Di María: "Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado"

Femicidio y suicidio: confirman que la escena del crimen fue adulterada

Femicidio y suicidio: confirman que la escena del crimen fue adulterada

Ovación
Central tiene por delante dos partidos clave en cinco días, en Río Cuarto y Venezuela
Ovación

Central tiene por delante dos partidos clave en cinco días, en Río Cuarto y Venezuela

Central tiene por delante dos partidos clave en cinco días, en Río Cuarto y Venezuela

Central tiene por delante dos partidos clave en cinco días, en Río Cuarto y Venezuela

Horacio Vailatti picó en punta para ser el técnico del equipo de Central Córdoba

Horacio Vailatti picó en punta para ser el técnico del equipo de Central Córdoba

Newells fue el único que ganó entre los 5 equipos de abajo de la tabla anual

Newell's fue el único que ganó entre los 5 equipos de abajo de la tabla anual

Policiales
Imputan a un hombre por el homicidio de un vecino en Empalme Graneros
POLICIALES

Imputan a un hombre por el homicidio de un vecino en Empalme Graneros

Imputaron a un hombre que irrumpió en la casa de su ex y la atacó con dos cuchillos

Imputaron a un hombre que irrumpió en la casa de su ex y la atacó con dos cuchillos

Imputaron a otro acusado por la balacera a una casa vinculada a la jueza que condenó a Los Monos

Imputaron a otro acusado por la balacera a una casa vinculada a la jueza que condenó a Los Monos

Femicidio y suicidio: confirman que la escena del crimen fue adulterada

Femicidio y suicidio: confirman que la escena del crimen fue adulterada

La Ciudad
El tiempo en Rosario: un martes con 21º de máxima que arrancaría con lluvia
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes con 21º de máxima que arrancaría con lluvia

Eventos masivos en Rosario: en la última semana detuvieron a 18 cuidacoches

Eventos masivos en Rosario: en la última semana detuvieron a 18 cuidacoches

Rosario sin agua: invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

Rosario sin agua: invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

La avioneta narco hallada en Santa Fe que terminará en una escuela de Santa Cruz

La avioneta narco hallada en Santa Fe que terminará en una escuela de Santa Cruz

Jan De Nul desmintió a Deme: Es una falacia malintencionada
Economía

Jan De Nul desmintió a Deme: "Es una falacia malintencionada"

El árbitro golpeado en un partido en Funes sufrió fractura de tabique
LA REGION

El árbitro golpeado en un partido en Funes sufrió fractura de tabique

Marcha de las antorchas de la UNR para reclamar por la ley de financiamiento
La Ciudad

Marcha de las antorchas de la UNR para reclamar por la ley de financiamiento

La provincia cobrará los operativos a quienes hagan falsas amenazas a escuelas
Policiales

La provincia cobrará los operativos a quienes hagan falsas amenazas a escuelas

Balearon un complejo de canchas donde el año pasado habían tirado molotov
Policiales

Balearon un complejo de canchas donde el año pasado habían tirado molotov

Investigadores rosarinos trabajan en biosensores que detectan contaminantes

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Investigadores rosarinos trabajan en biosensores que detectan contaminantes

Rosario estuvo al tope de la capacidad hotelera por shows y congresos
La Ciudad

Rosario estuvo al tope de la capacidad hotelera por shows y congresos

De foros clandestinos a TikTok: la violencia sexual contra mujeres se normaliza
Información General

De foros clandestinos a TikTok: la violencia sexual contra mujeres se normaliza

Violento partido de fútbol en Funes: agarró a piñas al árbitro y quedó preso
POLICIALES

Violento partido de fútbol en Funes: agarró a piñas al árbitro y quedó preso

Murphy: fue a buscar a su expareja al trabajo, le disparó y se suicidó
Policiales

Murphy: fue a buscar a su expareja al trabajo, le disparó y se suicidó

Alumbrado público: en tres meses instalaron 900 luces led
La Ciudad

Alumbrado público: en tres meses instalaron 900 luces led

De Bolivia a General Lagos: sentencian a Manudo por 427 kilos de cocaína
Policiales

De Bolivia a General Lagos: sentencian a Manudo por 427 kilos de cocaína

Losada intentó defender a Adorni y un chimentero la dejó sin palabras
Política

Losada intentó defender a Adorni y un chimentero la dejó sin palabras

Crearon un Paseo de la fama en la ruta 11 y bautizaron los pozos con nombres de políticos
La Región

Crearon un "Paseo de la fama" en la ruta 11 y bautizaron los pozos con nombres de políticos

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale que se lleva $377 millones
Información General

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale que se lleva $377 millones

Fabián Noguera: Siempre mi sueño y mi propósito fue jugar en Newells

Por Hernán Cabrera
Ovación

Fabián Noguera: "Siempre mi sueño y mi propósito fue jugar en Newell's"

Rally en Córdoba: un auto perdió el control, volcó y murió un espectador
Información General

Rally en Córdoba: un auto perdió el control, volcó y murió un espectador

Santa Fe: piden cuatro años para un policía que golpeó a un niño y a un adolescente
Policiales

Santa Fe: piden cuatro años para un policía que golpeó a un niño y a un adolescente

Fuertes brechas de ingresos entre regiones: en el norte no llegan a u$s9 diarios
Economía

Fuertes brechas de ingresos entre regiones: en el norte no llegan a u$s9 diarios

Tomás López, MVP de la liga francesa de vóley, y la meta de volver a la selección argentina: Es mi sueño

Por Leandro Garbossa
Ovación

Tomás López, MVP de la liga francesa de vóley, y la meta de volver a la selección argentina: "Es mi sueño"