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Tenis: una actividad intensa con campeonatos de relevancia y destacadas actuaciones

Jugadores de la Federación Santafesina de Tenis dieron muestras de su buen nivel en tres torneos de gran importancia

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

21 de abril 2026 · 20:25hs
Equipos Sub 10 de la Federación Santafesina de Tenis (FST) que participaron en el Nacional Sub 10 de Venado Tuerto. 

Equipos Sub 10 de la Federación Santafesina de Tenis (FST) que participaron en el Nacional Sub 10 de Venado Tuerto. 
Luz Villarruel

Luz Villarruel, Margarita Uviedo, Jorge Navarro, Delfina Marshall y Nayla Paulochenka.

La actividad del circuito de menores de la Federación Santafesina de Tenis (FST) fue muy intensa en las últimas dos semanas, con la disputa de tres torneos de gran relevancia: el Nacional de Menores por equipos Sub 10, el Tercer Abierto y un Regional, con destacadas actuaciones de los jugadores en cada una de las competencias.

En el Club Centenario de Venado Tuerto se llevó adelante el Primer Campeonato Nacional Sub 10 por equipos con la participación de 10 delegaciones de distintas regiones del país. Para dar cuenta del nivel que ostenta la FST, de los tres conjuntos que la representaron, dos subieron en el podio.

El director del torneo fue el experimentado Oscar “Cacho” Coria, mientras que Giuliano Falcone colaboró en la organización, además de formar parte del área de Iniciación en el departamento Técnico de la AAT, por lo que estuvo observando el desempeño de cada jugador.

>>Leer más: Tenis: el roldanense Manuel Paniagua trepó al número uno del ránking de Cosat

Gran participación

Para disputar la competencia, la FST presentó dos equipos de varones y uno de mujeres, los que estuvieron conformados de la siguiente manera:

Varones A: Gorán Yercovic, Simón Alonso, Amadeo Ruiz Brandaza y el capitán Mateo López.

Varones B: Joaquín Méndez, Pedro Ramas, Felipe Jordan y el capitán Gonzalo Forgia.

Mujeres A: Gina Mainardi, Isabel Fontan, Lourdes Ferrer y la capitana Lara Baile.

El certamen, que contó con unos 80 jugadores de todo el país, fue una competencia que combinó formación, experiencia de alto nivel competitivo y valores deportivos. En las instancias clasificatorias los equipos se enfrentaron por zonas y de acuerdo a las posiciones finales en cada grupo accedieron a la etapa definitoria.

En varones, el equipo B de la FST superó la clasificación y en la etapa de definición se quedó con el tercer puesto a nivel nacional, mientras que el combinado A quedó sexto. Por el lado de las mujeres, la FST también obtuvo muy buena performance y las chicas subieron al tercer escalón del podio.

De esta manera cierra la primera experiencia de los más pequeños de la Federación Santafesina de Tenis en una competencia por equipos a nivel nacional, dejando un balance altamente positivo tanto en lo deportivo como en lo formativo, y marcando un paso importante en el desarrollo en la región.

Tercer Abierto de Menores

En las canchas del Schwank Tennis and Pádel Center, Ceca y Sports Tenis se llevó adelante el Tercer Abierto de Menores de la temporada, certamen que contó con la participación de alrededor de 150 jugadores y que arrojó los siguientes resultados:

Varones

Sub 12: Facundo Cristin superó a Nicolás Dellore 6/2 y 6/4. Dobles: Martinez/Dellore a Diez/Cristin 9/5.

Sub 14: Tizziano Valerio a Juan Cruz Ferrer 7/5 y 6/1. Dobles Ferrer /Dellore a Ferrer/Robledo 9/2.

Sub 16: Benicio Rodríguez a Gerónimo Oliva 2/6, 6/1 y 10/7. Dobles Di Fulvio/Rodríguez a Oliva/Fleitas, 9/7.

Sub 18: Nahuel Fossatti a Estanislao Carubia 6/4, 0/6 y 10/8. Dobles Calderón/Roldan a Bernal/Fossatti 9/5.

Mujeres

Sub 12: Felicitas Belbuzzi venció a Lina Pratti 6/0 y 6/1. Dobles: Raillon/ Pratti a Mainardi/Di Pompo 9/4.

Sub 14: Celeste Español a Felicitas Oderda 6/2 y 6/1. Dobles: De Jones/ Oderda a Hereñu/Mir 9/4.

Sub 16: Julieta Palacio a Margarita Miño 6/4 y 6/1. Dobles Miño/Ali a Cragnolini /J. Pérez 9/2.

Sub 18: Magdalena Lamas a Fátima Fabiani 6/4 y 6/3. Dobles Fabiani/Galloni a Baldoni/Santangelo por W.O.

Regional en Provincial

El Club Atlético Provincial fue sede este fin de semana de un importante torneo Regional, que reunió a los mejores jugadores menores del país, quienes compitieron en busca de la clasificación al próximo Nacional.

Con un total de 150 inscriptos entre todas las categorías, tanto femeninas como masculinas, los representantes de la Federación Santafesina de Tenis tuvieron destacadas actuaciones y lograron quedarse con varios títulos.

Mujeres

Sub 12: Emilia Dallavedova a Santina Polverini 6/3 y 6/4. Dobles: Polverini/Dallavedova a Raillon/Pratti 6/0 y 6/0.

Sub 14: Delfina Marshall a Margarita Uviedo 6/2, 3/6 y 6/3. Dobles: Uviedo/Villarruel a Paulochenka/Marshall 7/5 y 6/2.

Sub 16: Pilar Da Silva a Matilda Meinero 7/5 y 6/0. Dobles: Meinero/Vallejos a Stoppani/Breckon 6/4 y 6/2.

Sub 18: Martina Villarruel a Isabella Grubert 6/0 y 7/5, Dobles: Villarruel/Grubert a Guardatti/Lamas 6/2 y 6/3.

Varones

Sub 12: Juan Bettiol a Leon Pacheco 6/2 y 6/2. Dobles E. Lindsell/L. Pacheco a J. Bettiol/N. Dellore 6/4 y 6/2.

Sub 14: Manuel Paniagua a Juan Ignacio Assi por W.O. Dobles Paniagua/Assi a Herrera/Fleitas 6/3, 5/7 y 15/13.

Sub 16: Augusto Prato a Darian Silva 7/5 y 6/1. Dobles Garcia/Bello a Rodríguez/Sartori 5/7, 7/5 y 10/3.

Sub 18: Bautista Marcelloni a Gregorio Boubila 6/2 y 6/1. Dobles Boubila/Garay a Saura Don/Marcelloni 6/4 y 6/1.

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