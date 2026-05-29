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Rugby: Old Resian recibe al Jockey cordobés por el Torneo del Interior, en un duelo de realidades diferentes

El tricolor será local este sábado en el Grantfield donde buscará el primer triunfo en el torneo que organiza la Unión Argentina de Rugby

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

29 de mayo 2026 · 17:05hs
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En la última fecha del Interior A

En la última fecha del Interior A, en un duelo netamente rosarino, Duendes se impuso con comodidad a Old Resian.

Este sábado 30 de mayo el Torneo del Interior de rugby, el más federal del país, regresa con la tercera fecha. En Rosario se disputará un solo partido y será el que enfrente desde las 16 en el Grantfield a Old Resian y Jockey Club Córdoba, bajo la supervisión de Juan Maio.

Será un duelo de extremos, de realidades diferentes. Por un lado estará el Tricolor, que si bien encontró el camino a la victoria en las dos últimas fechas del Regional del Litoral tras un mal comienzo de año (le ganó a Jockey Club Venado Tuerto y a Crai), todavía no logró imponerse en el certamen organizado por la UAR en el cual solamente suma un punto y se encuentra en el último lugar de la Zona 4.

En su última presentación en este torneo, cayó ante Duendes en Las Delicias por un claro 38-3, mientras que su rival de este fin de semana viene de imponerse en el clásico ante La Tablada por 36-17 y lidera las posiciones con 9 puntos.

Duendes, GER y Jockey, visitantes

Por la misma zona Duendes (2º, 5 puntos) visitará a La Tablada (3º, 4 puntos) con el arbitraje del misionero Leandro Peker, en un choque de alta intensidad, como lo son los cruces entre ambos equipos.

En la Zona 1, en tanto, GER se presentará en el Jardín de la República para enfrentar a Tucumán Rugby, mientras que Mendoza Rugby recibirá a Marista en el clásico del rugby mendocino. Los cordobeses Esteban Filipanics y Agustín Altabe son los respectivos árbitros designados. En los antecedentes inmediatos, el mens sana viene de vapulear a Mendoza Rugby 51-17 y Tucumán Rugby de vencer a Marista 39-27 por lo que se espera un encuentro de muchos puntos en Yerba Buena.

Tucumán Rugby y GER encabezan la tabla de posiciones del grupo con 10 puntos, seguidos por Marista con uno. Cierra Mendoza Rugby sin unidades.

Jockey Club Rosario, en tanto, se medirá en el barrio Jardín Espinosa de la Docta con el arbitraje del cuyano Juan Martínez, con Córdoba Athletic, en un partido de resultado incierto. El verdiblanco viene de caer ante Santa Fe Rugby en las Cuatro Hectáreas por un ajustado 31-29 y el “Atlhetic” de superar a Universitario de Córdoba 36-17. Completan la Zona 3, Santa Fe Rugby v. Universitario, partido que será dirigido por Joaquín Lista Castro.

Las posiciones de la Zona 3 las lidera Santa Fe Rugby, con 10 unidades, seguidos por Jockey Club Rosario, con 7 y Córdoba Athletic, con 5. Universitario de Córdoba cierra sin puntos.

Finalmente en la Zona 2, Estudiantes enfrentará a Urú Curé en Río Cuarto bajo la supervisión de Juan Zubieta, y Curne recibirá a Tala en el noreste argentino con el arbitraje de Joaquín Zapata. Tala viene de golear a Urú Curé 79-3 y Estudiantes de superar de visitante a Curne 27-3. Tala lidera el grupo con 10 puntos, seguido por Estudiantes con 6 y Urú Curé con 5. Curne, sin puntos.

Torneo del Interior B

El Torneo del Interior B disputará esta tarde su segunda fecha. En la jornada inaugural se enfrentaron Rowing y Crai, los dos equipos que representan al Litoral, con triunfo del conjunto entrerriano por 21-17. Este sábado, el remero visitará a Natación y Gimnasia en Tucumán, mientras que el Gitano recibirá a Cardenales. Valentín Ferrero y Mariano Scianna son los árbitros designados.

En los restantes partidos se medirán: Tucumán Lawn Tennis v. Mar del Plata Club (Santiago Bevacqua), IPR Sporting v. Universitario de San Juan (Juan Moyano), Liceo v. Los Tordos (Pedro López Vildoza), Huirapuca v. Sociedad Sportiva (Maximiliano Busaniche), Palermo Bajo v. Universitario de Tucumán (Facundo Gorla) y Jockey Club Villa María v. Tigres (Juan Vega).

Posiciones del Interior B

Zona 5: Paraná Rowing, 4; Cardenales y Natación y Gimnasia, 3 y Crai, 1.

Zona 6: IPR Sporting y Tucumán Lawn Tennis, 4; Mar del Plata Club, 1 y Universitario San Juan, 0.

Zona 7: Los Tordos 5; Sociedad Sportiva, 4; Liceo e Huirapuca, 1.

Zona 8: Universitario de Tucumán y Palermo Bajo, 5; Tigres, 1 y Jockey Club Villa María, 0.

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