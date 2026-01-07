Central ya tiene dos refuerzos adentro: se viene la revisión médica y la firma de contratos

Vicente Pizarro y Gastón Ávila serán las primeras incorporaciones canallas para este 2026 y entrenarán bajo las órdenes de Jorge Almirón

Jorge Almirón puso primera en su camino con Rosario Central y arrancó la pretemporada de cara a un año exigente, en el que deberá afrontar la Copa Libertadores, el torneo local y la Copa Argentina, además de dos trofeos locales. Por eso, la dirigencia canalla se puso manos a la obra y cierra los primeros refuerzos que llegarán a Arroyito .

En la mañana de este miércoles, Vicente Pizarro y Gastón Ávila pasaron por el Sanatorio Mapaci para realizar la revisión médica correspondiente y, de no mediar inconvenientes, firmarán su contrato con la institución en la sede del club pasado el mediodía .

De esta manera, Almirón sumará sus primeras caras nuevas al equipo , poco después de haber perdido a uno de los grandes referentes canallas: Ignacio Malcorra . La salida del 10 dejó una vacante y se espera que los dirigentes busquen una nueva alternativa para reemplazo.

En tanto, Jeremías Ledesma seguiría los pasos de Pizarro y Ávila , este último también regresa al club, por lo que en los próximos días también se realizaría la revisión médica para convertirse así en el tercer refuerzo de este mercado de pases . El arquero dejó River tras quedar relegado por Franco Armani y concretará su vuelta al equipo que lo formó y en el que debutó en primera división.

Vicente Pizarro, una nueva carta para el mediocampo

El mediocampista chileno de 23 años llega directo desde Colo Colo, después de que Central acordara la compra de un importante porcentaje de su pase con el conjunto trasandino.

Pizarro Vicente Pizarro llegará a Arroyito para reforzar el mediocampo.

El arribo de Pizarro podría cubrir la vacante que dejó en el mediocampo Malcorra. No obstante, todavía no hay certeza del sistema táctico que utilizará Almirón, algo que podría empezar a descubrirse el próximo domingo, en la disputa del primer amistoso de pretemporada ante Villa Dálmine en Arroyo Seco.

El Vicho, como apodan a Pizarro, brilló en Colo Colo como su padre, Jaime Pizarro, quien fue figura y campeón de la Copa Libertadores, aunque actualmente trabaja como Ministro de Deporte en su país. En total, el volante acumula 171 partidos oficiales con el Cacique y anotó 13 goles, así como también cuenta con 13 encuentros disputados con la selección chilena.

El regreso del Gato Ávila a Central

Las intenciones del Gato Ávila para regresar a Central fueron parte clave para llegar a un acuerdo con Ajax, dueño de su pase. El defensor rosarino de 24 años pasó por las inferiores canallas, pero terminó su formación e hizo su debut en primera división con Boca en febrero de 2020.

Exactamente un año más tarde, pasó a préstamo a Central hasta finales de 2021 y disputó 35 partidos con un total de 3 goles anotados. Volvió a Boca y ganó protagonismo y algunos títulos, lo que le valió su venta en 4,5 millones de dólares al Royal Antwerp de Bélgica. Luego de una temporada exitosa, fue vendido a Ajax por 12,5 millones de dólares y firmó contrato hasta el 30 de junio de 2028.

Avila Gastón Ávila llega a Central tras su paso por Fortaleza de Brasil.

Sin lugar en Países Bajos, con apenas un puñado de partidos durante un año y medio, pasó a Fortaleza de Brasil a préstamo y, a pesar de haber disputado 34 partidos y de haber recuperado su puesto con Martín Palermo, perdió la categoría y el club decidió no hacer uso de la opción de compra de su pase.

Tras darle la negativa a San Pablo, Ávila logró darle impulso a las negociaciones que encabezaban los dirigentes canallas y pudo convencer a Ajax de permitir su regreso a Central en búsqueda de más minutos de juego.