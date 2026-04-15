Hinchas de Central varados en el aeropuerto de Rosario: impaciencia, tensión y seis horas sin respuestas

Unos 180 hinchas canallas esperan seguir a su equipo en Asunción, pero aún no pudieron partir desde el Aeropuerto de Rosario por desperfectos técnicos del chárter

Con toda la ilusión de un nuevo viaje detrás de los colores llegaron los hinchas de Rosario Central este miércoles al Aeropuerto Internacional de Rosario . Un vuelo charter para unas 180 personas debía partir a las 8.30 con los fanáticos hasta Asunción , donde hoy el Canalla enfrentaba a Libertad. Sin embargo, lleva más de seis horas de demora.

Indudable la convocatoria de los hinchas de Rosario Central. Cada vez que su equipo tiene que pisar el campo de juego están. Y la visita a Asunción para enfrentar a Libertad de Paraguay no era la excepción. Autos y micros partieron desde la ciudad hacia tierras guaraníes, también estaba la posibilidad de hacerlo en avión con un vuelo charter con disponibilidad para unas 180 personas y organizado por Restec Travel.

Justamente con esa intención, los fanáticos llegaron al Aeropuerto Internacional de Rosario a las 6.30 preparados para volar. A las 7.30 se llevó a cabo el Check-in. Mientras que el despegue sería a las 8.30. Pasadas las 10, los canallas llegarían a Asunción tras 90 minutos de vuelo . Al menos ese era el plan. Sin embargo, situaciones imponderables alteraron todo.

Según comunicó la empresa de viajes a los hinchas presentes, la nave que viaja a Paraguay sufrió dos desperfectos técnicos que debieron reparar a contrarreloj. Además, se le sumó la copiosa lluvia cae sobre Rosario y la zona este miércoles. Una situación similar en Buenos Aires, donde el charter descansaba y era puesto en condiciones para volar. Fue el combo por el cual el avión no pudo remontar vuelo a tiempo, pasar a buscar a los canallas y viajar al exterior.

Impaciencia canalla en el AIR

En este contexto, la impaciencia de los hinchas fue creciendo minuto a minuto. Consultas en mostrador, llamados, mensajes, todas las vías de reclamos eran válidas. Hasta con un representante de la empresa que organizó el viaje atajaba todo tipo de reclamos, hasta que se descompensó y tuvo que pasar por la guardia médica del Aeropuerto Islas Malvinas. Luego de la atención, se retiró de la terminal dejando las preguntas de los hinchas sin responder.

Los fanáticos varados en el aeropuerto esperaban poder recibir buenas noticias. Algunos con la esperanza intacta de seguir a Central por la Copa Libertadores, otros, más escépticos, pensaban en qué casa y televisor podían ver el partido de esta tarde entre los auriazules y los albinegros.

El avión que contrató la empresa no pudo salir del aeropuerto de Aeroparque en Buenos Aires en horario, lo que generó otro contratiempo. Ya que, sumado a la lluvia, los hinchas debían esperar el arribo de la aeronave a Rosario y recién allí emprender el viaje para seguir a Central. Recién pasadas las 14, el avión pudo salir de Ciudad de Buenos Aires y recién a las 15.40 emprendería vuelo hasta Asunción.

Lo que tenían seguro es que la Policía de Paraguay esperaba al contingente rosarino hasta las 17, para luego escoltarlos hasta el estadio La Huerta, un viaje que demora alrededor de 30 minutos en auto particular. Sabiendo este límite de horario, el chárter estaría partiendo con demoras para el operativo de seguridad planeado.

Para este viaje, los hinchas hicieron un gasto que superó el millón de pesos. Adultos, niños, mujeres y hombres, la parva de hinchas auriazules miraban con desazón el reloj. Al mismo tiempo comenzaba a subir la tensión, tal fue así que las autoridades del AIR decidieron cerrar el Free Shop, temerosos de reacciones incontrolables.