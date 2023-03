“Se van a necesitar cambios. Gente que no haya jugado o lo haya hecho poco, deberá jugar . Lo voy a plantear en cada partido. Tengo que verlos en los entrenamientos y sentir cómo están. Para eso hay un grupo, para respaldar este tipo de momentos y de exigencias. Y para que estén en condiciones los que sean requeridos”, remarcó el Gringo en rueda de prensa en el predio de Bella Vista.

“ Hemos descansado y esta semana ya estamos trabajando pensando en el cotejo del viernes con Estudiantes. La lesión de Sforza la vamos a ir evaluando y probándolo día a día. Cada cuerpo es distinto, veremos cómo evoluciona. A uno como entrenador nunca le gustan las lesiones, pero son cosas que pueden pasar. Lo más importante es que solo piense en mejorar y en ponerse bien. No manejamos plazos”, agregó Heinze.

Y enfatizó: “Vamos a necesitar apelar al recambio en esta seguidilla de partidos, pero lo voy a plantear de acuerdo a las características de cada cotejo. Quiero ver cómo se recuperan los jugadores. Vamos a necesitar de futbolistas que no hayan jugado mucho, para eso hay un grupo”.

Y puntualizó: “Es muy importante estar bien de la cabeza para afrontar esta etapa. Y trabajar sobre lo emocional para la doble competencia, ver cómo influyen los resultados negativos y positivos. Hay que ver cada partido y cada caso en particular, pero todavía debemos conocer a cada jugador en esta situación de doble competencia”.

Sobre el partido ante Estudiantes, Heinze apuntó: “Seguramente será un partido muy difícil, el rival tiene individualidades muy buenas. No planteo psicológicamente los partidos de visitante porque el equipo siempre fue competitivo, salvo en algunos minutos contra Platense”.

Y en relación a los rivales que tocó por Sudamericana (Santos, Audax Italiano y Blooming), confió que “la verdad es que todavía no analicé a los rivales, no tengo nada de información, solo sé los nombres. Lo único que les dije a los jugadores es que todos los que venimos ahora, vamos a hacer todo lo posible para defender lo que se consiguió, porque los anteriores equipos y cuerpos técnicos se esforzaron al máximo para clasificar a Newell’s a la Copa Sudamericana”.

“Es muy bueno que no haya viajes largos en esta primera etapa de la copa. También en lo personal porque no me gusta viajar”, afirmó entre risas.

Sobre el Tata

Una de las novedades más importantes de las últimas horas, fue el acercamiento del Tata Martino a la conducción técnica de Boca. Al respecto Heinze resaltó que “Martino va a estar siempre identificado con Newell’s, por todo lo que ha hecho. Las decisiones que pueda tomar son parte de su profesión. El sentido de pertenencia no tiene nada que ver con esto, no lo va a perder nunca”, afirmó.

“La historia de Martino está escrita con todo lo que ganó acá como jugador y entrenador, eso no se va a borrar nunca más”, aseguró.

En otro orden, desde Europa llegó el trascendido de que la selección de Italia tiene en la mira a Sforza. “Las decisiones las toma cada jugador. Yo en un momento también tuve que decidir entre un país y otro, y hay que respetar las decisiones de los demás”, dijo.

Juega la reserva

Hoy, a las 11, la reserva rojinegra se medirá con su similar de Estudiantes en el Centro Griffa. El conjunto de Facundo Quiroga transita un torneo irregular y quiere levantar la eficacia.