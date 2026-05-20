La Capital | Novedades | YPF

IDEA reunió en Punta Barranca al empresariado rosarino con el CEO de YPF

El espacio encabezado por Pablo Aliendro fue sede de una nueva Cena Foro de IDEA Rosario, que combinó networking, energía y una destacada propuesta gastronómica frente al río Paraná

Ricardo Terán

Por Ricardo Terán

20 de mayo 2026 · 11:43hs
Google Seguir a La Capital en Google
Gustavo Sahd

Gustavo Sahd, Horacio Marín, Gustavo Baldosa, Pablo Aliendro

Punta Barranca fue escenario de una nueva noche de alto nivel empresarial e institucional en Rosario, con una cena organizada en el marco del foro de IDEA Rosario que tuvo como principal protagonista al presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, pero que también mostró el perfil y la impronta que Pablo Aliendro viene consolidando desde hace años en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

La velada comenzó con un cóctel previo en los distintos sectores de Punta Barranca, donde empresarios, ejecutivos, dirigentes y referentes institucionales fueron llegando en un clima distendido, con vistas privilegiadas al río Paraná y una ambientación especialmente preparada para la ocasión.

La convocatoria reunió el pasado viernes a buena parte del empresariado rosarino y regional en un evento que combinó networking, actualidad económica y un cuidado despliegue gastronómico, en una noche donde el servicio y la atención fueron destacados por los asistentes.

IDEA45.jpg
Maximiliano Pullaro, Horacio Marín, Pablo Javkin

Maximiliano Pullaro, Horacio Marín, Pablo Javkin

Una noche de networking y gastronomía

Pablo Aliendro, anfitrión del encuentro y propietario de Punta Barranca, volvió a mostrar la capacidad del espacio para albergar eventos de primer nivel, consolidando al tradicional complejo de la costa rosarina como uno de los puntos de referencia para reuniones empresariales y sociales de jerarquía.

La recepción tuvo un fuerte componente social y empresarial. Durante el cóctel previo se multiplicaron los saludos, las reuniones informales y las conversaciones sobre el escenario económico nacional, mientras comenzaban a llegar las principales figuras de la noche.

Pero además del contenido empresarial y energético, la noche dejó una fuerte imagen vinculada a la organización y al nivel del evento. El servicio gastronómico fue uno de los aspectos más comentados entre los asistentes, con una propuesta especialmente diseñada para la ocasión y una atención permanente durante toda la cena.

La combinación entre gastronomía, ambientación, servicio y convocatoria terminó dándole al encuentro un tono de gran evento corporativo, reafirmando el posicionamiento que Punta Barranca mantiene desde hace años dentro del circuito de encuentros empresariales de Rosario.

IDEA161.jpg
Vito Scaglione, Federico Pucciarello, Diego Sueiras, Ricardo Terán

Vito Scaglione, Federico Pucciarello, Diego Sueiras, Ricardo Terán

El eje energético y el futuro de YPF

Ya en el salón principal, cuidadosamente dispuesto para la cena, Horacio Marín ocupó el centro de la escena con una exposición vinculada al presente y futuro energético del país, el desarrollo de YPF y las perspectivas de crecimiento que proyecta la compañía.

El CEO de la petrolera abordó distintos ejes relacionados con la producción, las inversiones y el rol estratégico que tendrá la energía en la economía argentina de los próximos años, en una presentación seguida con atención por empresarios y referentes de distintos sectores productivos.

En distintos momentos de la noche, los asistentes también aprovecharon para intercambiar miradas sobre el presente económico, las expectativas del sector privado y los desafíos productivos que enfrenta el país, en una cena donde el networking volvió a tener un papel central.

La presencia de IDEA Rosario y de importantes referentes empresariales volvió a ratificar además el peso que tiene la ciudad dentro de los espacios de discusión económica y productiva del interior argentino.

Con el río Paraná como marco y una organización que cuidó cada detalle, la noche terminó consolidándose como uno de los encuentros empresariales más destacados de las últimas semanas en la región.

Noticias relacionadas
llega uber mujeres a rosario: mas opciones para las usuarias en la app

Llega Uber Mujeres a Rosario: más opciones para las usuarias en la app

la posada del qenti incorpora glp-1 a sus programas de gestion de peso

La Posada del Qenti incorpora GLP-1 a sus programas de Gestión de Peso

como diferenciar las alergias del otono de un resfrio comun

Cómo diferenciar las alergias del otoño de un resfrío común

viajes, electronica y kits mundialistas: los premios del nuevo sorteo de city center

Viajes, electrónica y kits mundialistas: los premios del nuevo sorteo de City Center

Ver comentarios

Las más leídas

El argentino que debutó en la Fórmula 1 en Canadá, logró mejores resultados que Colapinto y pasó desapercibido

El argentino que debutó en la Fórmula 1 en Canadá, logró mejores resultados que Colapinto y pasó desapercibido

Liam Gallagher compartió el video de los alumnos de San Lorenzo y afirmó: Biblical

Liam Gallagher compartió el video de los alumnos de San Lorenzo y afirmó: "Biblical"

Central y una noche mágica: goles, triunfo y clasificación a octavos de la Libertadores

Central y una noche mágica: goles, triunfo y clasificación a octavos de la Libertadores

El hincha de Central mostró su descontento con el técnico Jorge Almirón en el Gigante

El hincha de Central mostró su descontento con el técnico Jorge Almirón en el Gigante

Lo último

Las polémicas de Boca: los audios de VAR que complican al Xeneize en la Copa Libertadores

Las polémicas de Boca: los audios de VAR que complican al Xeneize en la Copa Libertadores

Simulacro de incendio con evacuación en el Centro Municipal Distrito Oeste

Simulacro de incendio con evacuación en el Centro Municipal Distrito Oeste

La paritaria de aceiteros se calentó con un pedido salarial rechazado por cerealeras

La paritaria de aceiteros se calentó con un pedido salarial rechazado por cerealeras

Crimen de Benjamín Scerra: detienen a un joven y el principal sospechoso continúa prófugo

Un muchacho de 18 años quedó demorado por su presunta participación en la desaparición y asesinato del joven oriundo de Granadero Baigorria

Crimen de Benjamín Scerra: detienen a un joven y el principal sospechoso continúa prófugo
La paritaria de aceiteros se calentó con un pedido salarial rechazado por cerealeras

Por Facundo Borrego
Economía

La paritaria de aceiteros se calentó con un pedido salarial rechazado por cerealeras

Scioli defendió a Adorni en Rosario y dijo que la economía funciona cada vez mejor
Política

Scioli defendió a Adorni en Rosario y dijo que "la economía funciona cada vez mejor"

Reforma en seguridad: Las garantías constitucionales están salvaguardadas
Política

Reforma en seguridad: "Las garantías constitucionales están salvaguardadas"

Bandera con mensaje intimidatorio en colegio: segunda vez en el año
POLICIALES

Bandera con mensaje intimidatorio en colegio: segunda vez en el año

Marcha Nacional por la Salud: cómo será la movilización en Rosario
La Ciudad

Marcha Nacional por la Salud: cómo será la movilización en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El argentino que debutó en la Fórmula 1 en Canadá, logró mejores resultados que Colapinto y pasó desapercibido

El argentino que debutó en la Fórmula 1 en Canadá, logró mejores resultados que Colapinto y pasó desapercibido

Liam Gallagher compartió el video de los alumnos de San Lorenzo y afirmó: Biblical

Liam Gallagher compartió el video de los alumnos de San Lorenzo y afirmó: "Biblical"

Central y una noche mágica: goles, triunfo y clasificación a octavos de la Libertadores

Central y una noche mágica: goles, triunfo y clasificación a octavos de la Libertadores

El hincha de Central mostró su descontento con el técnico Jorge Almirón en el Gigante

El hincha de Central mostró su descontento con el técnico Jorge Almirón en el Gigante

Central y una clasificación a octavos de final con la frutilla del postre, con el gol de Marco Ruben

Central y una clasificación a octavos de final con la frutilla del postre, con el gol de Marco Ruben

Ovación
Heinze, campeón adentro y afuera: segundo título de la Premier League para el ex-Newells
Ovación

Heinze, campeón adentro y afuera: segundo título de la Premier League para el ex-Newell's

Heinze, campeón adentro y afuera: segundo título de la Premier League para el ex-Newells

Heinze, campeón adentro y afuera: segundo título de la Premier League para el ex-Newell's

Qué necesita Boca para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores

Qué necesita Boca para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores

Central definirá el primer puesto con Independiente del Valle, que goleó a Libertad

Central definirá el primer puesto con Independiente del Valle, que goleó a Libertad

Policiales
Crimen de Benjamín Scerra: detienen a un joven y el principal sospechoso continúa prófugo
Policiales

Crimen de Benjamín Scerra: detienen a un joven y el principal sospechoso continúa prófugo

Cayó preso acusado por robos de teléfonos celulares en el centro

Cayó preso acusado por robos de teléfonos celulares en el centro

Bandera con mensaje intimidatorio en colegio: segunda vez en el año

Bandera con mensaje intimidatorio en colegio: segunda vez en el año

Pérez: ladrones a caballo asaltan a un joven en la calle que va al cementerio

Pérez: ladrones a caballo asaltan a un joven en la calle que va al cementerio

La Ciudad
Simulacro de incendio con evacuación en el Centro Municipal Distrito Oeste
LA CIUDAD

Simulacro de incendio con evacuación en el Centro Municipal Distrito Oeste

La Revolución de Mayo se celebra con una nueva edición de la Fiesta del Pastelito en el Parque Alem

La Revolución de Mayo se celebra con una nueva edición de la Fiesta del Pastelito en el Parque Alem

Madre e hija terminaron juntas el secundario en la UNR: Pudimos lograrlo las dos

Madre e hija terminaron juntas el secundario en la UNR: "Pudimos lograrlo las dos"

Marcha Nacional por la Salud: cómo será la movilización en Rosario

Marcha Nacional por la Salud: cómo será la movilización en Rosario

Según Milei, no existen cortocircuitos entre referentes del oficialismo
Política

Según Milei, no existen cortocircuitos entre referentes del oficialismo

El PJ reúne a su congreso nacional para ordenar la estrategia opositora
Política

El PJ reúne a su congreso nacional para ordenar la estrategia opositora

Prefectura inspeccionó las embarcaciones que chocaron frente a Rosario
La Ciudad

Prefectura inspeccionó las embarcaciones que chocaron frente a Rosario

Congo tiene 134 muertes por el brote del ébola y la OMS expresa su preocupación
Información General

Congo tiene 134 muertes por el brote del ébola y la OMS expresa su preocupación

Un técnico filmó a sus jugadoras en el vestuario y ya no podrá volver a dirigir
Información General

Un técnico filmó a sus jugadoras en el vestuario y ya no podrá volver a dirigir

Portugal ya tiene plantel confirmado y Cristiano Ronaldo va por la historia
Ovación

Portugal ya tiene plantel confirmado y Cristiano Ronaldo va por la historia

Trabajadores del frigorífico Euro reactivan la producción tras seis meses sin cobrar
La Región

Trabajadores del frigorífico Euro reactivan la producción tras seis meses sin cobrar

La licitación de la hidrovía entró en su etapa decisiva con la apertura de la oferta
Economía

La licitación de la hidrovía entró en su etapa decisiva con la apertura de la oferta

Los bebés que tienen bronquiolitis graves son de mamás que no se vacunaron
La Ciudad

"Los bebés que tienen bronquiolitis graves son de mamás que no se vacunaron"

No podemos retroceder con quienes matan, dijo Pullaro sobre el asesino del playero
Política

"No podemos retroceder con quienes matan", dijo Pullaro sobre el asesino del playero

El primer juicio por jurados en Rosario ya tiene fecha de inicio definida
Policiales

El primer juicio por jurados en Rosario ya tiene fecha de inicio definida

Se viene un festival a beneficio de personas en situación de calle
La Ciudad

Se viene un festival a beneficio de personas en situación de calle

Alerta oficial sobre una nena separada de su familia de origen en Guadalupe Norte
La Región

Alerta oficial sobre una nena separada de su familia de origen en Guadalupe Norte

Sorpresa en Rosario: Victoria Villarruel fue a la catedral para una misa especial
Política

Sorpresa en Rosario: Victoria Villarruel fue a la catedral para una misa especial

La UNR quiere producir 320 mil raciones al año en su planta pública de alimentos
La Ciudad

La UNR quiere producir 320 mil raciones al año en su planta pública de alimentos

Aseguran que el precio de la nafta está contenido: cuánto tendría que costar
la ciudad

Aseguran que el precio de la nafta está "contenido": cuánto tendría que costar

Día de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal: una dolencia poco diagnosticada
Salud

Día de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal: una dolencia poco diagnosticada

Marihuana en carnicería de Serodino: imputaron al dueño del local por tráfico
POLICIALES

Marihuana en carnicería de Serodino: imputaron al dueño del local por tráfico

Test drive y café: la experiencia del nuevo Renault Boreal en Rosario
Motores

Test drive y café: la experiencia del nuevo Renault Boreal en Rosario

Qué dijo la empresa dueña del remolcador que chocó frente a Rosario
La Ciudad

Qué dijo la empresa dueña del remolcador que chocó frente a Rosario