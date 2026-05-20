IDEA reunió en Punta Barranca al empresariado rosarino con el CEO de YPF

El espacio encabezado por Pablo Aliendro fue sede de una nueva Cena Foro de IDEA Rosario, que combinó networking, energía y una destacada propuesta gastronómica frente al río Paraná

Punta Barranca fue escenario de una nueva noche de alto nivel empresarial e institucional en Rosario, con una cena organizada en el marco del foro de IDEA Rosario que tuvo como principal protagonista al presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, pero que también mostró el perfil y la impronta que Pablo Aliendro viene consolidando desde hace años en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

La velada comenzó con un cóctel previo en los distintos sectores de Punta Barranca, donde empresarios, ejecutivos, dirigentes y referentes institucionales fueron llegando en un clima distendido, con vistas privilegiadas al río Paraná y una ambientación especialmente preparada para la ocasión.

La convocatoria reunió el pasado viernes a buena parte del empresariado rosarino y regional en un evento que combinó networking, actualidad económica y un cuidado despliegue gastronómico, en una noche donde el servicio y la atención fueron destacados por los asistentes.

Una noche de networking y gastronomía

Pablo Aliendro, anfitrión del encuentro y propietario de Punta Barranca, volvió a mostrar la capacidad del espacio para albergar eventos de primer nivel, consolidando al tradicional complejo de la costa rosarina como uno de los puntos de referencia para reuniones empresariales y sociales de jerarquía.

La recepción tuvo un fuerte componente social y empresarial. Durante el cóctel previo se multiplicaron los saludos, las reuniones informales y las conversaciones sobre el escenario económico nacional, mientras comenzaban a llegar las principales figuras de la noche.

Pero además del contenido empresarial y energético, la noche dejó una fuerte imagen vinculada a la organización y al nivel del evento. El servicio gastronómico fue uno de los aspectos más comentados entre los asistentes, con una propuesta especialmente diseñada para la ocasión y una atención permanente durante toda la cena.

La combinación entre gastronomía, ambientación, servicio y convocatoria terminó dándole al encuentro un tono de gran evento corporativo, reafirmando el posicionamiento que Punta Barranca mantiene desde hace años dentro del circuito de encuentros empresariales de Rosario.

IDEA161.jpg Vito Scaglione, Federico Pucciarello, Diego Sueiras, Ricardo Terán

El eje energético y el futuro de YPF

Ya en el salón principal, cuidadosamente dispuesto para la cena, Horacio Marín ocupó el centro de la escena con una exposición vinculada al presente y futuro energético del país, el desarrollo de YPF y las perspectivas de crecimiento que proyecta la compañía.

El CEO de la petrolera abordó distintos ejes relacionados con la producción, las inversiones y el rol estratégico que tendrá la energía en la economía argentina de los próximos años, en una presentación seguida con atención por empresarios y referentes de distintos sectores productivos.

En distintos momentos de la noche, los asistentes también aprovecharon para intercambiar miradas sobre el presente económico, las expectativas del sector privado y los desafíos productivos que enfrenta el país, en una cena donde el networking volvió a tener un papel central.

La presencia de IDEA Rosario y de importantes referentes empresariales volvió a ratificar además el peso que tiene la ciudad dentro de los espacios de discusión económica y productiva del interior argentino.

Con el río Paraná como marco y una organización que cuidó cada detalle, la noche terminó consolidándose como uno de los encuentros empresariales más destacados de las últimas semanas en la región.