La Capital | Ovación | Judo

Judo y el combate antes del combate: el sacrificio detrás del viaje de los judocas rosarinos a Lima

Diez rosarinos participarán en Lima en la Copa Panamericana y en los Campeonatos Sudamericanos juveniles de judo

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

20 de mayo 2026 · 06:10hs
Google Seguir a La Capital en Google
De exportación. En la parte superior Gastón Viglione

De exportación. En la parte superior Gastón Viglione, Hernán Serapide y Miguel Angel Russo junto a los chicos que competirán en Lima. En la fila del medio Jano Crucianelli, Tomas Gotlieb, Gino Sánchez Martone, Felipe Falcon y Julián Serapide. Abajo: Francisco Ricci, María Balaguer, Pilar Cardillo, Victoria González Ayma y Ángel Amaya.  

Hay viajes que no empiezan en un aeropuerto ni en una frontera. Para los diez rosarinos que practican judo y que competirán en Lima en la Copa Panamericana de las categorías cadetes y juniors y en los Campeonatos Sudamericanos de juveniles Sub13, Sub15, cadetes y juniors, empezaron mucho antes: en el silencio húmedo de un dojo vacío, en el roce áspero del judogui gastado, en esa testarudez secreta que lleva a cada uno de esos pibes y pibas a seguir entrenando judo.

Ahora, después del vértigo de los recientes calendarios panamericanos, estos jóvenes vuelven a preparar los bolsos para competir en suelo inca en una de las citas más completas y exigentes de la temporada. Pero no son simples valijas: allí viajan los sueños, las derrotas acumuladas, el cansancio de largas jornadas y también esa fe absurda y conmovedora que sólo poseen quienes todavía creen que el esfuerzo puede modificar el destino.

Leer más: Vóley: un fin de semana intenso en Rosario, con partidos de alto vuelo en los torneos de 1ª División AVR

De Rosario a Lima con el judo

Es que Ángel Amaya (Peñarol), María Balaguer (Náutico Sportivo Avellaneda), Pilar Cardillo (Atlantic Sportsmen), Jano Gabino Crucianelli (APC), Felipe Falcón (APC), Victoria González Ayma (APC), Tomás Gotlieb (Náutico Sportivo Avellaneda), Francisco Ricci (Tiro Suizo), Gino Sánchez Martone (Tiro Suizo) y Julián Serapide (Atlantic Sportsmen) cargarán sobre sus hombros algo más pesado que una posible medalla: cargarán el nombre de los clubes donde crecieron, las voces de sus entrenadores, el sacrificio de sus familias y la memoria invisible de tantos judocas anónimos que alguna vez soñaron con llegar hasta allí.

En Lima compartirán el tatami con cadetes y juniors en esa ceremonia feroz donde la juventud intenta demostrarle al mundo que existe. Y después, los campus de entrenamiento: ese territorio menos visible pero acaso más decisivo, donde el cuerpo aprende a resistir y el espíritu descubre sus propios límites.

Porque el judo, como toda disciplina, no consiste solamente en vencer a otro, consiste en soportarse a uno mismo, en atravesar el miedo, en aceptar que cada caída revela una verdad que el triunfo suele ocultar.

Leer más: Liga Federal de Básquet: gran triunfo de Central frente a Gimnasia

Juegos Sudamericanos

La IV edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud disputada en Panamá en el mes de abril fue el punto de partida de la temporada internacional para esta marcha de los judocas rosarinos. La delegación albiceleste tuvo actuaciones memorables, con medallas de oro incluidas, como las de Juan Alamo y Thiago Carvallo, que dejaron a Argentina en el 2º puesto del medallero general, mostrando que la nueva generación está lista para los grandes desafíos.

Más tarde, en Guayaquil, los Panamericanos de Cadetes y Juniors dejaron medallas, sí, pero dejaron algo más importante: experiencia, roce, cicatrices. Todo atleta sabe que el verdadero aprendizaje nunca ocurre en el podio sino en el instante exacto en que comprende cuánto le falta todavía.

En su preparación, el grupo tuvo una clínica con el armenio nacionalizado argentino Tigran Karhanyan, quien desde su llegada al país en 1997 ha sido un pilar fundamental en el desarrollo y éxito del equipo nacional senior.

IMG-20260517-WA0004
En acción. El armenio nacionalizado argentino Tigran Karhanyan, quien desde su llegada al país en 1997 ha sido un pilar fundamental en el desarrollo y éxito del equipo nacional senior de judo.

En acción. El armenio nacionalizado argentino Tigran Karhanyan, quien desde su llegada al país en 1997 ha sido un pilar fundamental en el desarrollo y éxito del equipo nacional senior de judo.

Judo en primera persona

Pilar Cardillo, una de las integrantes de contingente que viaja a Lima habló de la preparación y de las expectativas que tiene en cuanto al viaje que se avecina. “La preparación traté de disfrutarla y aprovecharla al máximo, porque va a ser mi primera experiencia en un torneo tan importante, saliendo del país representando a Argentina. Estoy un poco nerviosa porque a los torneos que fui siempre lo hice acompañada de mi familia, mis amigos y mis profesores y ésta va ser la primera vez que no voy a estar con ellos. Pero eso también me ayuda a que en cada entrenamiento pueda decir “doy todo para llegar de la mejor manera a esto que no es algo que me pase siempre. Voy muy confiada en lo que estoy haciendo, de cómo me vengo preparando. Mis profesores me están ayudando mucho, física y mentalmente, algo que es muy importante para mí. Hay días en los que estoy cansada porque entreno y también estudio, y a veces me frustro, pero eso también me ayuda a seguir y tratar de dar lo mejor siempre”.

“Las expectativas son altas, porque siento que estoy haciendo un buen trabajo y tengo muchas ganas de competir. Más allá del resultado la idea es poder decir “lo di todo” y no lamentarme por lo que podía haber hecho y no hice. Obviamente tengo muchas ganas de ganar, pero siento que, al ser la primera experiencia en este nivel no va a ser tan fácil. Por eso hay que disfrutarlo, pensar en el esfuerzo de mi familia por querer pagarlo, en mi esfuerzo de entrenar siempre, creo que es el mejor recuerdo que puedo llegar a tener de todo esto más allá de las medallas. Como todo, se que hay cosas por mejorar, pero tengo la confianza suficiente de enfrentarme con cualquier rival que tenga enfrente”, concluyó la judoca de Atlantic Sportsmen.

Sin respaldo estatal

Sin embargo, pese al brillo de las competencias y los discursos oficiales, hay una sombra detrás de esta historia. Estos viajes no cuentan con el respaldo económico del Enard ni de la Secretaría de Deportes de la Nación. Entonces aparecen las cuotas en dólares, las exigencias administrativas, los registros internacionales, los parches reglamentarios, los judoguis homologados, los pagos imposibles para tantas familias argentinas.

Pero como siempre, detrás de cada bandera hay padres haciendo cuentas en una mesa de cocina; detrás de cada combate internacional hay rifas, colectas y esfuerzos silenciosos que nadie televisa y quizás por eso conmueve más.

Porque en un país acostumbrado a la incertidumbre, estos chicos siguen viajando. Siguen creyendo. Siguen entrando al tatami con la obstinación de quien entiende que la dignidad también puede expresarse en un combate.

Noticias relacionadas
Sergio Gatti, presidente de CAB, y Marcelo Turcato, presidente de la Federación Santafesina de Básquet.

Básquet: la Federación de Santa Fe vuelve a formar parte de la Confederación Argentina

El Brabham BT 49 Cosworth, con el casco negro que siempre usó Ricardo Zunino. De San Juan, a la Fórmula 1.

El argentino que debutó en la Fórmula 1 en Canadá, logró mejores resultados que Colapinto y pasó desapercibido

Almirón se fue conforme con el rendimiento de Central.

Jorge Almirón: "El segundo tiempo fue lo mejor que vi desde que estoy en Central"

portugal ya tiene plantel confirmado y cristiano ronaldo va por la historia

Portugal ya tiene plantel confirmado y Cristiano Ronaldo va por la historia

Ver comentarios

Las más leídas

Newells anunció la rescisión de un contrato y el pago de una deuda de la DC anterior

Newell's anunció la rescisión de un contrato y el pago de una deuda de la DC anterior

El bar Pago del Sur cerró por duelo tras la muerte de Hugo Grasso y custodian su casa

El bar Pago del Sur cerró por duelo tras la muerte de Hugo Grasso y custodian su casa

Central y una noche mágica: goles, triunfo y clasificación a octavos de la Libertadores

Central y una noche mágica: goles, triunfo y clasificación a octavos de la Libertadores

Pago del Sur: el abogado del hijo de Huguito dijo que no hace falta defenderlo porque es inocente

Pago del Sur: el abogado del hijo de Huguito dijo que "no hace falta defenderlo porque es inocente"

Lo último

Central definirá el primer puesto con Independiente del Valle, que goleó a Libertad

Central definirá el primer puesto con Independiente del Valle, que goleó a Libertad

Úbeda cargó contra el árbitro: La mano del final fue clara, debería haber revisado

Úbeda cargó contra el árbitro: "La mano del final fue clara, debería haber revisado"

Pérez: ladrones a caballo asaltan a un joven en la calle que va al cementerio

Pérez: ladrones a caballo asaltan a un joven en la calle que va al cementerio

Lo condenaron a 12 años de prisión por el crimen de una vecina en ocasión de robo

Leandro Sorribas fue declarado culpable por la muerte de Nora Bergamin en Granadero Baigorria. La causa del deceso no fue determinada

Lo condenaron a 12 años de prisión por el crimen de una vecina en ocasión de robo
Monumento: buscarán estrenar las obras de refacción el 17 de junio
La Ciudad

Monumento: buscarán estrenar las obras de refacción el 17 de junio

La provincia marca la cancha en el debate sobre la reforma en seguridad

Por Mariano D'Arrigo
Politica

La provincia marca la cancha en el debate sobre la reforma en seguridad

Pérez: ladrones a caballo asaltan a un joven en la calle que va al cementerio
POLICIALES

Pérez: ladrones a caballo asaltan a un joven en la calle que va al cementerio

Liam Gallagher compartió el video de los alumnos de San Lorenzo y afirmó: Biblical
Zoom

Liam Gallagher compartió el video de los alumnos de San Lorenzo y afirmó: "Biblical"

El tiempo en Rosario: siguen las mañanas frías y las tardes agradables
La Ciudad

El tiempo en Rosario: siguen las mañanas frías y las tardes agradables

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells anunció la rescisión de un contrato y el pago de una deuda de la DC anterior

Newell's anunció la rescisión de un contrato y el pago de una deuda de la DC anterior

El bar Pago del Sur cerró por duelo tras la muerte de Hugo Grasso y custodian su casa

El bar Pago del Sur cerró por duelo tras la muerte de Hugo Grasso y custodian su casa

Central y una noche mágica: goles, triunfo y clasificación a octavos de la Libertadores

Central y una noche mágica: goles, triunfo y clasificación a octavos de la Libertadores

Pago del Sur: el abogado del hijo de Huguito dijo que no hace falta defenderlo porque es inocente

Pago del Sur: el abogado del hijo de Huguito dijo que "no hace falta defenderlo porque es inocente"

El hincha de Central mostró su descontento con el técnico Jorge Almirón en el Gigante

El hincha de Central mostró su descontento con el técnico Jorge Almirón en el Gigante

Ovación
Úbeda cargó contra el árbitro: La mano del final fue clara, debería haber revisado
Ovación

Úbeda cargó contra el árbitro: "La mano del final fue clara, debería haber revisado"

Úbeda cargó contra el árbitro: La mano del final fue clara, debería haber revisado

Úbeda cargó contra el árbitro: "La mano del final fue clara, debería haber revisado"

Básquet: la Federación de Santa Fe vuelve a formar parte de la Confederación Argentina

Básquet: la Federación de Santa Fe vuelve a formar parte de la Confederación Argentina

El argentino que debutó en la Fórmula 1 en Canadá, logró mejores resultados que Colapinto y pasó desapercibido

El argentino que debutó en la Fórmula 1 en Canadá, logró mejores resultados que Colapinto y pasó desapercibido

Policiales
Pérez: ladrones a caballo asaltan a un joven en la calle que va al cementerio
POLICIALES

Pérez: ladrones a caballo asaltan a un joven en la calle que va al cementerio

Lo condenaron a 12 años de prisión por el crimen de una vecina en ocasión de robo

Lo condenaron a 12 años de prisión por el crimen de una vecina en ocasión de robo

Muerte del dueño del bar Pago del Sur: liberaron al hijo y siguen las investigaciones

Muerte del dueño del bar Pago del Sur: liberaron al hijo y siguen las investigaciones

Otra perpetua para Morocho Mansilla por mandar a matar a un juez de línea

Otra perpetua para Morocho Mansilla por mandar a matar a un juez de línea

La Ciudad
Monumento: buscarán estrenar las obras de refacción el 17 de junio
La Ciudad

Monumento: buscarán estrenar las obras de refacción el 17 de junio

El tiempo en Rosario: siguen las mañanas frías y las tardes agradables

El tiempo en Rosario: siguen las mañanas frías y las tardes agradables

Alertan sobre el peligro de colocar macetas en los balcones de los edificios

Alertan sobre el peligro de colocar macetas en los balcones de los edificios

Prefectura inspeccionó las embarcaciones que chocaron frente a Rosario

Prefectura inspeccionó las embarcaciones que chocaron frente a Rosario

El PJ reúne a su congreso nacional para ordenar la estrategia opositora
Política

El PJ reúne a su congreso nacional para ordenar la estrategia opositora

Prefectura inspeccionó las embarcaciones que chocaron frente a Rosario
La Ciudad

Prefectura inspeccionó las embarcaciones que chocaron frente a Rosario

Congo tiene 134 muertes por el brote del ébola y la OMS expresa su preocupación
Información General

Congo tiene 134 muertes por el brote del ébola y la OMS expresa su preocupación

Un técnico filmó a sus jugadoras en el vestuario y ya no podrá volver a dirigir
Información General

Un técnico filmó a sus jugadoras en el vestuario y ya no podrá volver a dirigir

Portugal ya tiene plantel confirmado y Cristiano Ronaldo va por la historia
Ovación

Portugal ya tiene plantel confirmado y Cristiano Ronaldo va por la historia

Trabajadores del frigorífico Euro reactivan la producción tras seis meses sin cobrar
La Región

Trabajadores del frigorífico Euro reactivan la producción tras seis meses sin cobrar

La licitación de la hidrovía entró en su etapa decisiva con la apertura de la oferta
Economía

La licitación de la hidrovía entró en su etapa decisiva con la apertura de la oferta

Los bebés que tienen bronquiolitis graves son de mamás que no se vacunaron
La Ciudad

"Los bebés que tienen bronquiolitis graves son de mamás que no se vacunaron"

No podemos retroceder con quienes matan, dijo Pullaro sobre el asesino del playero
Política

"No podemos retroceder con quienes matan", dijo Pullaro sobre el asesino del playero

El primer juicio por jurados en Rosario ya tiene fecha de inicio definida
Policiales

El primer juicio por jurados en Rosario ya tiene fecha de inicio definida

Se viene un festival a beneficio de personas en situación de calle
La Ciudad

Se viene un festival a beneficio de personas en situación de calle

Alerta oficial sobre una nena separada de su familia de origen en Guadalupe Norte
La Región

Alerta oficial sobre una nena separada de su familia de origen en Guadalupe Norte

Sorpresa en Rosario: Victoria Villarruel fue a la catedral para una misa especial
Política

Sorpresa en Rosario: Victoria Villarruel fue a la catedral para una misa especial

La UNR quiere producir 320 mil raciones al año en su planta pública de alimentos
La Ciudad

La UNR quiere producir 320 mil raciones al año en su planta pública de alimentos

Aseguran que el precio de la nafta está contenido: cuánto tendría que costar
la ciudad

Aseguran que el precio de la nafta está "contenido": cuánto tendría que costar

Día de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal: una dolencia poco diagnosticada
Salud

Día de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal: una dolencia poco diagnosticada

Marihuana en carnicería de Serodino: imputaron al dueño del local por tráfico
POLICIALES

Marihuana en carnicería de Serodino: imputaron al dueño del local por tráfico

Test drive y café: la experiencia del nuevo Renault Boreal en Rosario
Motores

Test drive y café: la experiencia del nuevo Renault Boreal en Rosario

Al final, las obras del Monumento estarán listas antes del Día de la Bandera
La Ciudad

Al final, las obras del Monumento estarán listas antes del Día de la Bandera

Qué dijo la empresa dueña del remolcador que chocó frente a Rosario
La Ciudad

Qué dijo la empresa dueña del remolcador que chocó frente a Rosario