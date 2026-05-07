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De Newell's a la final de la Champions League sin escalas: el camino de Heinze con Arsenal

El exentrenador leproso armó sus valijas, partió rumbo a Inglaterra y pasó a ser asistente de Mikel Arteta, con una histórica primera temporada en Londres

7 de mayo 2026 · 13:37hs
Tras su paso por Newells

Tras su paso por Newell's, Heinze tendrá una chance histórica con Arsenal.

Si bien la gran final de la Champions League no contará con ningún futbolista argentino en el campo de juego, sí habrá presencia albiceleste en los bancos, con la participación de Gabriel Heinze, exentrenador y jugador de Newell's, como ayudante de campo de Mikel Arteta en Arsenal.

Este martes, el conjunto inglés logró su clasificación al partido definitorio tras vencer 1-0 en Londres a Atlético de Madrid, sumado al empate 1-1 en la ida. Además, los Gunners permanecen en lo más alto de la Premier League a solamente tres fechas para el cierre de la temporada.

Por su parte, el Gringo dejó la Lepra a finales de 2023 con varias críticas por la falta de resultados durante su única temporada en la dirección técnica rojinegra y, a partir de allí, se alejó por un tiempo del fútbol.

Durante un año y medio de descanso junto a su familia, entre Rosario y Europa, Heinze tuvo algunos sondeos para volver a dirigir, pero ninguno de estos casos llegó a buen puerto. Por eso, se mantuvo sin trabajo hasta que llegó un llamado desde Londres que cambió su rumbo.

Gringo
El Gringo Heinze, ex Newell's, realiza un ejercicio llamativo con los jugadores de Arsenal.

El Gringo Heinze, ex Newell's, realiza un ejercicio llamativo con los jugadores de Arsenal.

>> Leer más: Newell's encara su último entrenamiento: ¿cómo serán los trabajos que se vienen?

La llegada de Heinze a Arsenal

Mikel Arteta levantó el teléfono y se comunicó con el oriundo de Crespo, Entre Ríos, para ofrecerle un lugar dentro de su cuerpo técnico. El Gringo aceptó la propuesta y decidió sumarse a Arsenal a mediados de 2025, en el inicio de la actual temporada, con un papel secundario, pero no menor.

Su rol como ayudante de campo del español mostró otra faceta, como consejero de los jugadores y con una participación activa en el aspecto defensivo. A su vez, se lo observó en varios entrenamientos corrigiendo las posturas de varios de los futbolistas en diferentes ejercicios.

Con su estilo apasionado y carismático todavía presente, Heinze pasó a ser una de las voces de autoridad de los Gunners y se lo ve participativo en cada uno de los partidos del actual líder de la Premier League, que además jugará un partido histórico para quedarse con su primera Champions League.

El entrenamiento de Arsenal ante la atenta mirada de Heinze

La relación del Gringo con Mikel Arteta

Durante su etapa como futbolista profesional, Heinze coincidió con Arteta hace más de veinte años, cuando ambos compartieron vestuario en París Saint-Germain en la temporada 2001-2002.

En ese momento, el español había sido cedido por Barcelona al conjunto francés, mientras que el argentino fue comprado desde Valladolid tras haber iniciado su carrera unos años antes en Newell's. Ambos compartieron plantel con otro exleproso y actual DT: Mauricio Pochettino.

Según destacó el diario AS hace unos meses, la presencia de Heinze fue clave para Arteta, quien tuvo su primera experiencia fuera de España justamente en PSG. A partir de allí, el vínculo entre ambos se mantuvo a lo largo de los años y llevó al argentino a formar parte del cuerpo técnico de Arsenal.

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