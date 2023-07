Hallan muerto al joven que le pegó una patada en la cabeza a un árbitro en un partido de fútbol

“En un primer momento, por la oscuridad no fue encontrada el arma de fuego utilizada. Se le notificó a las autoridades de la UFI N°4 de Avellaneda que Tapón había sido encontrado sin vida. Todo indica que se trató de un suicidio”, explicaron fuentes policiales.

"Podría haber terminado dentro de un cajón"

Paniagua, en declaraciones a Telefe, dijo que el agresor lo podría haber matado. “Fue una patada muy brutal. No me esperaba esa agresión de su parte”, sostuvo el árbitro, y agregó: “Yo me puedo equivocar, pero no creo que esa tenga que ser la reacción de los muchachos. Me pudieron haber matado. Pude haber terminado dentro de un cajón".

"No entiendo cómo un jugador puede reaccionar así”, insitió Paniagua, y contó: “Hoy mi familia me podría haber velado. Este muchacho no entendió que pudo haberme matado. Ni siquiera me pidió disculpas, simplemente dijo que actuó en caliente. Es algo que nos pasa seguido a los árbitros de fútbol amateur, porque es una carnicería".

Estación 98, el complejo donde se registró la agresión, emitió un comunicado en el señala: “Repudiamos todo hecho de violencia. El sábado, cuando sucedieron las lamentables y repudiables agresiones al árbitro, el personal de salud del Complejo le brindó rápida asistencia y nuestro servicio de emergencias lo trasladó al hospital donde, luego de los cuidados requeridos, afortunadamente fue dado de alta”.