Qué buscaron los argentinos este año en Google: El Eternauta, el Papa y Dua Lipa a la cabeza

Google Trends reveló cuáles fueron las entidades más buscadas en Argentina. El deporte se llevó el foco, seguido por el calor excesivo y personalidades de distintos rubros

4 de diciembre 2025 · 11:18hs
El paso de un año se puede medir de diferentes formas y Google tiene la suya. A partir de su sección de tendencias (Google Trends), la compañía organizó “El año en búsquedas”, un informe que resume cuáles fueron las entidades más buscadas en cada país durante 2025. En Argentina hubo un poco de todo.

Calor excesivo, el Papa Francisco, la selección argentina sub20, “El Eternauta” y Dua Lipa se combinan entre los términos que despertaron mayor interés por parte de los usuarios. Un infaltable fue el deporte, que entre Franco Colapinto y torneos como el Mundial de Clubes y la Liga de Campeones de la UEFA se llevaron todas las búsquedas.

Incluso las grandes personalidades tuvieron su momento. Cristina Fernández de Kirchner, Cris Morena, la “Locomotora” Oliveras y Miguel Ángel Russo fueron algunas de las personas más googleadas. El año también puede organizarse en momentos: el Cónclave, el Hot Sale, las Elecciones Legislativas, la inundación en Bahía Blanca y la clasificación al Mundial fueron eventos ampliamente rastreados.

Entre las búsquedas más populares, tanto cuestiones nacionales como internacionales tuvieron peso en distintos momentos del año. Nombres locales y extranjeros, torneos argentinos y mundiales, eventos propios y cercanos como acontecimientos más bien lejanos. Por su parte, Google organizó las búsquedas en diversas categorías.

Qué buscaron los argentinos en Google: categoría por categoría

Google armó un ranking de las 10 búsquedas más consultadas en cada categoría. Esta quedó de la siguiente manera:

Lo más buscado:

1- Copa Mundial de Clubes

2- ARCA

3- Calor excesivo

4- Selección de fútbol sub-20 de Argentina

5- Papa Francisco

6- Padrón electoral

7- Locomotora Oliveras

8- PSG

9- Franco Colapinto

10- El Eternauta

Personas:

1- Franco Colapinto

2- Thiago Medina

3- Cristina Fernández de Kirchner

4- Julieta Prandi

5- Robert Prevost

6- Ander Herrera

7- Dua Lipa

8- Mercedes Oviedo

9- Cris Morena

10- Karen Reichardt

In Memoriam:

1- Papa Francisco

2- Locomotora Oliveras

3- Diogo Jota

4- Ozzy Osbourne

5- Michelle Trachtenberg

6- Charlie Kirk

7- Miguel Ángel Russo

8- Diane Keaton

9- Toti Ciliberto

10- Robert Redford

Acontecimientos:

1- Copa Mundial de Clubes

2- Calor excesivo

3- Copa Mundial de Fútbol Sub-20

4- Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol

5- Inundación Bahía Blanca

6- Liga de Campeones de la UEFA

7- Hot sale

8- Elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires

9- Conclave

10- Paro General del 10 de Abril

Partidos de fútbol:

1- Boca Juniors vs. River Plate

2- Argentina vs. Brasil

3- River Plate vs. Platense

4- Auckland City vs. Boca Juniors

5- Argentina vs. Colombia

6- Racing vs. River Plate

7- River Plate vs. Independiente del valle

8- Boca Juniors vs. Independiente

9- Bayern Múnich vs. Boca Juniors

10- Barracas Central vs. Boca Juniors

Entretenimiento:

1- El Eternauta

2- En el barro

3- Homo Argentum

4- Anora

5- Nosferatu

6- El juego del calamar

7- Adolescencia

8- Destino final: lazos de sangre

9- Menem

10- Cómo entrenar a tu dragón

