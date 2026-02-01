Un tiempo para cada uno, un punto de apoyo para Central ante el gallardo River y un empate justo

Central sigue sin ganar en el Gigante, pero terminó con una muy buena imagen ante un River dominante en el primer tiempo. Un punto que suma

Ángel Di María volvió a ser el mejor del partido. No alcanzó para que Central volviera a ganar en el Gigante, esta vez ante River.

Central se quedó con las ganas de gritar la primera victoria en el Gigante ante el River de Gallardo pero a pesar de la igualdad contó con situaciones para quedarse con los tres puntos. El dibujo táctico de Almirón en la primera etapa tuvo muchos problemas, no tuvo fútbol y en esa mediocridad Ángel Di Maria volvió a ser lo mejor. Pero el DT pudo cambiar en la segunda mitad, ahí apareció la garra y el fútbol del Canalla, como para acercarse a un triunfo que no se dio.

Ahora se le viene el viaje a Mar del Plata para visitar el sábado a Aldosivi y al miércoles 11 jugará ante Sportivo Belgrano en la cancha de Unión de Santa Fe por Copa Argentina.

El partido comenzó con la gran jugada de Di Maria por el sector izquierdo, habilitó a Veliz, Paulo Díaz rechazó a medias y el balón le quedó servida a Enzo Giménez, pero el paraguayo le pegó muy débil y el balón fue derecho a las manos de Beltrán.

Central con un dibujo táctico 4-3-1-2 salió a jugarle al equipo de Gallardo con la idea de coparle la parada al mediocampo. Pero con el correr de los minutos, River se adelantó y Juanfer Quintero con muy poco comenzó a generar fútbol. Eso sí, sin gravitar para Conan Ledesma.

Del buen comienzo a ceder terreno

El Canalla estuvo partido en la zona media, todo debía pasar por Di Maria, los laterales jamás hicieron la banda, Copetti estuvo perdido en el ataque y Veliz estuvo bien marcado por Díaz y Martínez Quarta.

Recién sobre los 17' otra vez apareció Fideo. Le dio un pase magistral a Giménez, el paraguayo enganchó bárbaro e hizo pasar de largo a Rivero, pero veliz cabeceó muy débil su centro bajo, para que Beltrán volviera a quedarse con la pelota.

Después sí la visita volvió a tomar la iniciativa y con más movilidad, a través de Colidio, Morero y Juanfer. Así pudo llegar en tres oportunidades a las barbas de Ledesma con los remates de Colidio, Rivero y Quintero.

El Gigante se paralizó con el gol de River

A los 36' se paralizaron los corazones auriazules. Llegó un córner para River desde la izquierda y después de mil rebotes Driussi de media vuelta marcó pero el VAR sancionó off side del delantero y todo volvió a foja cero.

El auriazul estuvo muy lejos de lo que hizo en Avellaneda, no generó fútbol en ese primer tiempo y el dibujo táctico de Almirón no funcionó, River fue más y lo superó con un esquema más utilitario. Por eso Almirón sacó a Copetti y metió a Gaspar Duarte en el entretiempo, en lo que sería el único cambio.

El dibujo táctico cambió. Duarte pasó a jugar por la derecha, el paraguayo Giménez hizo el doble cinco con Ibarra y el Chileno Pizarro se recostó por la izquierda. Y arriba Di María y Veliz.

El complemento comenzó con una gran jugada colectiva, Coronel entrando por derecha remató cruzado y Beltrán con lo último mandó el esférico al córner.

River contestó con el remate de Fausto Vera que salió desviado. Pero poco a poco el Canalla se hizo dueño de las acciones y llegó con más peligro al arco de River, que con el correr de los minutos no gravitó en las cercanías de Ledesma.

El ingreso del pibe Duarte fue fundamental, porque Di María tuvo al fin un socio para generar fútbol ante la ausencia de Campaz por lesión y así complicó a un River que se fue desdibujando con el correr de los minutos.

Central no pudo ganar en en el Gigante, regaló un tiempo pero cambió en complemento, tuvo reacción y así terminó mejor. El empate estuvo bien, fue un tiempo para cada uno y Di María, cuándo no, volvió a ser la figura del partido. Un empate positivo.