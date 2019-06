Gentiletti: : "Hay que aspirar a lo máximo posible"

El experimentado defensor central Santiago Gentiletti, quien ayer se convirtió en nuevo jugador de Newell's, tuvo hoy su contacto con la prensa y, en una charla distendida en Bella Vista, contó sus primeras impresiones después de haberse sumado al plantel que dirige Frank Kudelka y haber cumplido su primera práctica en Bella Vista.

"Las primeras sensaciones son muy lindas, hoy me tocó conocer al plantel, a los nuevos compañeros, estoy muy contento con este nuevo desafío", señaló el zaguero leproso, de 34 años, que llega desde el Albacete de España. Nació en Godeken, Santa Fe, y tiene una relación muy estrecha con Fabricio Fontanini, con quien jugó en San Lorenzo.

Gentiletti aseguró que optó por jugar en Newell's a pesar de que haber recibido ofertas de "de España, de México y de otros equipos de acá también", y explicó: "Fue una decisión familiar y una sensación, poder venir a un equipo importante como Newell's me entusiasmó y ahora que llegué al club tengo que decir que estoy muy contento de estar acá".

"Jugué muchos años afuera, pero la verdad es que adaptarme al fútbol local no me preocupa", comentó Gentiletti, quien firmó un contrato a préstamo por dos años con el club del parque Independencia, y agregó: "Soy argentino, me gusta vivir en mi país y me gustan los nuevos desafíos, hoy me toca estar acá y estoy muy contento".

"Más allá de lo que indica la tabla, la ambición es la máxima, en clubes importantes como Newell's y como lo marca su historia tenemos que aspirar a lo máximo posible", enfatizó el zaguero rojinegro, y señaló: "Eso nos va a sacara de esta situación, acá hay que pensar en positivo y aspirar a lo más alto posible, que es lo que merece esta institución".