Futsal de AFA: Newell's cayó como local ante Kimberley y todavía no pudo ganar en 2026

Por la tercera fecha del campeonato de primera división de Futsal que organiza la Asociación del Fútbol Argentino, Newell’s perdió 5 a 2 contra Kimberley Atlético Club de Villa Devoto. Los rojinegros tienen un punto sobre nueve, producto de un empate y dos derrotas.
Los tantos del equipo de Daniel Puntorillo fueron convertidos por Fermín Campodónico y Jeremías Alvarado. El equipo dueño de caca comenzó ganando 1 a 0. La visita empató, Newell's se puso en ventaja nuevamente, pero no pudo sostener el marcador ya que Kimberley anotó dos goles y se fue al descanso ganando por 3 a 2. En el segundo tiempo los de Villa Devoto fueron más eficientes en la red, consiguieron dos tantos más y se llevaron el triunfo por 5 a 2.
La formación de Newell's
Los rojinegros tuvieron esta formación inicial: Patricio Ignacio Berrios Romero (arquero), Tomás Ramón Chacón Calfulaf, Dino Francolini, Jonathan Hernández Lafferte y Franco Nannini.
En el banco iniciaron: Manuel Ángel Tejo, Santiago Tomás Sandez, Ignacio Honores, Nicolás Diego Piqué, Jeremías Iván Alvarado, Estanislao Zelaya, Thiago Andrés Honores, Fermín Campodónico y Máximo Sebastián Schmid.
La campaña leprosa en el Futsal de AFA
Newell's comenzó el 2026 el 20 de marzo pasado empatando 3 a 3 contra Camioneros en el Claudio Newell (Nannini, Ignacio Honores y Jeremías Alvarado conquistaron los tantos). Y luego, el 29 de marzo, perdió 3 a 1 como visitante de Estudiantil Porteño (Jonathan Hernández Lafferte hizo el tanto leproso).
El próximo partido de los rojinegros, en día y horario a determinar, será como local ante San Lorenzo.