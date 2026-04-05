Futsal de AFA: Newell's cayó como local ante Kimberley y todavía no pudo ganar en 2026

El equipo de Newell's que participa en la primera división del futsal de AFA, cayó en Rosario por 5 a 2 frente a Kimberley y sufrió su segunda derrota.

Newell's no comenzó bien el 2026 en el futsal de AFA, pero tiene material para recuperarse.

Por la tercera fecha del campeonato de primera división de Futsal que organiza la Asociación del Fútbol Argentino, Newell’s perdió 5 a 2 contra Kimberley Atlético Club de Villa Devoto. Los rojinegros tienen un punto sobre nueve, producto de un empate y dos derrotas.

Los tantos del equipo de Daniel Puntorillo fueron convertidos por Fermín Campodónico y Jeremías Alvarado. El equipo dueño de caca comenzó ganando 1 a 0. La visita empató, Newell's se puso en ventaja nuevamente, pero no pudo sostener el marcador ya que Kimberley anotó dos goles y se fue al descanso ganando por 3 a 2. En el segundo tiempo los de Villa Devoto fueron más eficientes en la red, consiguieron dos tantos más y se llevaron el triunfo por 5 a 2.

Los rojinegros tuvieron esta formación inicial: Patricio Ignacio Berrios Romero (arquero), Tomás Ramón Chacón Calfulaf, Dino Francolini, Jonathan Hernández Lafferte y Franco Nannini.

En el banco iniciaron: Manuel Ángel Tejo, Santiago Tomás Sandez, Ignacio Honores, Nicolás Diego Piqué, Jeremías Iván Alvarado, Estanislao Zelaya, Thiago Andrés Honores, Fermín Campodónico y Máximo Sebastián Schmid.

La campaña leprosa en el Futsal de AFA

Newell's comenzó el 2026 el 20 de marzo pasado empatando 3 a 3 contra Camioneros en el Claudio Newell (Nannini, Ignacio Honores y Jeremías Alvarado conquistaron los tantos). Y luego, el 29 de marzo, perdió 3 a 1 como visitante de Estudiantil Porteño (Jonathan Hernández Lafferte hizo el tanto leproso).

El próximo partido de los rojinegros, en día y horario a determinar, será como local ante San Lorenzo.