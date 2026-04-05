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Newell's: tras el papelón y el ruego de Kudelka, va por la resurrección de Pascua

Newell's busca reponerse del traspié con Acassuso. Visita a Central Córdoba y debe sumar para salir de la zona de descenso

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

5 de abril 2026 · 06:15hs
Matías Cóccaro liderará los ataques rojinegros en Santiago del Estero. El equipo necesita exhibir señales de reacción.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Matías Cóccaro liderará los ataques rojinegros en Santiago del Estero. El equipo necesita exhibir señales de reacción.

El domingo de Pascuas, Newell's intentará tomar oxígeno en este verdadero vía crucis que viene atravesando, en un objetivo contra natura para su historia, como es luchar sólo para salvarse del descenso sin ninguna aspiración extra. Desde las 20.30 visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio Madre de Ciudades, un rival que también tiene como meta mantener la categoría y que en caso de ganar la Lepra recortará a cinco puntos la distancia en el promedio con el Ferroviario.

Lo cierto es que Newell’s cerró el año pasado zafando del descenso a una fecha del final y en este 2026 ya se metió en el barro desde el inicio del Apertura. Por ello la salida prematura de la dupla Orsi-Gómez, el interinato de urgencia de Lucas Bernardi y ahora la llegada de Frank Kudelka, que todavía busca hacer pie sobre la arena movediza.

Encima, la última foto de Newell’s en cancha fue la peor de todas. Porque cayó el domingo pasado a manos de los suplentes de Acassuso, equipo de la Primera Nacional, que lo venció 2 a 0 en Rafaela para dejarlo eliminado en primera ronda de la Copa Argentina. Para la Lepra, dejar pasar otra vez este torneo federal no fue el peor problema, pero sí lo fue caer casi sin resistencia ante un equipo de una categoría inferior, en otra muestra más de la profunda crisis futbolística que atraviesa y que parece no tener fondo.

Leer más: Otro resultado que complica a Newell's: jugará ante Central Córdoba en puesto de descenso

Newell's, encerrado en sus dudas

El propio Kudelka pronunció conceptos que resonaron fuerte en la zona baja del estadio de Rafaela. “Damos un paso para adelante y dos para atrás”, inició. “En los momentos delicados del partido sucumbimos rápido”, reconoció. “Cuando no te sale la posesión hay que poner agresividad táctica, tiene que aparecer lo que tenemos adentro. Hay que poner énfasis en la adversidad”, le rogó a los jugadores. Y cerró: “Hablo desde el dolor y la insatisfacción, no puedo pensar para adelante”.

Y justamente pensar para adelante es lo que debió hacer el entrenador leproso. Porque Newell’s necesita como primera medida ser competitivo, dar batalla en los partidos y no hundirse en la lona ante la primera arremetida del rival.

Y tal vez sea esta falta de rebeldía, de amor propio, de vergüenza deportiva sea lo que más preocupa a Kudelka, más allá de las cuestiones tácticas y estratégicas de su equipo. El DT necesita una prueba de vida de sus muchachos y esta visita a Santiago del Estero se impone como faro ineludible de reacción. Y Central Córdoba viene de ser goleado 5 a 0 en la visita a Estudiantes de La Plata. Así que llega casi tan golpeado como Newell’s.

Leer más: Newell's: en el tramo de cierre del Apertura, se juega demasiado en muy poco tiempo

Newell's, en un duelo de necesitados

Por ello el rojinegro enfrentará a un rival al que tampoco le sobra nada y que es similar en limitaciones y defectos. En este contexto de pobreza ganará el más astuto, el menos peor, el más aplicado y el que no le conceda ningún conejo de Pascuas como regalo a su oponente.

Hablar en estos términos no se condice con las historia rica y gloriosa de Newell’s, pero es lo que hay y lo que debe afrontar el club para salir del fondo del mar y estabilizarse.

Para la Lepra nada es fácil, todo es cuesta arriba, el altera meteorológico deportivo lo persigue desde hace rato, pero sólo saldrá logrando pequeños pasos en firme hacia adelante.

Lee más: El atípico gesto de un ex-Newell's después de la victoria de su equipo, rival directo del rojinegro

Newell's debe sumar otro ladrillo

Y en la vista a la capital santiagueña puede ponerle el segundo ladrillo seguido a la pared del Apertura, tras lo que fue el primer éxito del año ante Gimnasia de Mendoza en el Coloso, antes del parate por la fecha Fifa. Para que, como dijo Kudelka, los pasos vayan en la dirección correcta y no errantes como hasta ahora.

El calor abrazador santiagueño recibió a la comitiva leprosa en la tarde del sábado. Gestos adustos, miradas concentradas y necesidad de salir adelante. Newell’s sabe de antemano que deberá recolectar al menos un punto para no terminar la fecha en zona de descenso. Esta es su lucha hoy y debe actuar en consecuencia en la querida Santiago.

Probables formaciones

Central Córdoba

A. Aguerre; S. Moyano, J. Pignani, A. Maciel, F. Mansilla, D. Barrera; M. Vera, J. Cardozo, L. González; E. Naya y M. Santos

DT: Lucas Pusineri

Newell's

J. Reinatti; Gómez Mattar o B. Cabrera, S. Salcedo, O. Salomón, J. Russo; L. Regiardo, J. Gómez Mattar o R. Herrera; W. Mazzantti, F. Guch, W. Núñez; y M. Cóccaro

DT: Frank Kudelka

Hora y TV: 20.30 ESPN Premium

Arbitro: H. Mastrángelo

Estadio: Madre de Ciudades (Santiago del Estero)

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