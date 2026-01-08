La controversial pretemporada de Riestra: cuatro entrenamientos, horarios atípicos y un boliche de fondo

El Malevo afronta su preparación para la temporada en las playas de Pinamar desde hace varios años, con un cronograma inédito para el fútbol argentino

El primer turno de cada jornada comienza a las 3 de la madrugada

Luego de un gran año en el ámbito local, donde consiguieron la histórica clasificación a la Copa Sudamericana, Deportivo Riestra continúa con la pretemporada de cara al inicio del Torneo Apertura . Para afrontar la etapa más exigente de preparación física, el club de Bajo Flores se entrena en Pinamar, uno de los sitios turísticos más elegidos por los argentinos.

El plan de trabajo elegido por el cuerpo técnico, encabezado por el entrenador Gustavo Benítez, es muy poco convencional. La institución publicó en sus redes sociales el cronograma habitual que llevan adelante durante esta parte del año. En él, se observa que a las 3.15 arranca la jornada con una infusión. Además, se destaca que hay cuatro turnos de entrenamientos diarios .

Este itinerario incluye sesiones en la playa durante la madrugada mientras de fondo se desarrolla una fiesta en el balneario Boutique. También, a lo largo del día se hacen presentes en el medio de los turistas, ya sea para hacer trabajos de fuerza o de velocidad.

Esta es la planificación de mañana 8/1 para el plantel profesional de Riestra, en el marco de la pretemporada 2026 en Pinamar. El primer entrenamiento iniciará a las 3:15 hs en la playa. pic.twitter.com/QTy0FvxClE

Una pretemporada fuera de lo habitual

El objetivo del cuerpo técnico con estos exigentes entrenamientos, en medio de desgastantes temperaturas, pocas horas de sueño y condiciones adversas, es fortalecer la resistencia física y mental de sus jugadores. Estas últimas preparaciones permitieron que el Malevo logre varios objetivos estos años, como el ascenso a la Primera División y la clasificación a una competición internacional por primera vez en su historia.

En un año donde tendrá triple competencia (Liga Profesional, Copa Argentina y Copa Sudamericana), Riestra rompe con el esquema de tradicional de pretemporada que acostumbra a llevar adelante la mayoría de los clubes en el fútbol argentino. Este cronograma de preparación ha generado mucho debate en redes sociales, al punto de si es perjudicial para la salud de los jugadores realizar estos arduos entrenamientos.

La rutina de trabajo llamó la atención de muchos turistas que vacacionaban por la localidad bonaerense. Varios aprovecharon para tomarse fotos con los futbolistas e, inclusive, formaron parte de las largas corridas del plantel cercanas al mar.