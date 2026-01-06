Verano en Rosario: arranca la Playa Olímpica en La Florida con la Copa Tricentenario de fútbol playa

Rosario será protagonista de cargada agenda deportiva con una propuesta impulsada por el Comité Olímpico Argentino. Este miércoles inicia el fútbol playa

El balneario La Florida de Rosario será escenario de la Playa Olímpica.

Héctor Río / La Capital

Rosario vivirá desde este miércoles 7 de enero y hasta el 17 de febrero el evento deportivo denominado la Playa Olímpica 2026, donde habrá destacados torneos competitivos tanto en la arena del balneario La Florida como en las aguas del río Paraná.

Una de las grandes atracciones será el fútbol playa y entre el 7 al 11 de enero se jugará la Copa Tricentenario, en ambas ramas. Este miércoles 7 de enero, a las 16, será la inauguración y a las 17.30 jugará Argentino de Rosario vs. Boca Juniors (masculino).

Rosario será protagonista de un verano a puro deporte con la realización de la Playa Olímpica 2026, una propuesta impulsada por el Comité Olímpico Argentino (COA) junto al Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario, que se desarrollará durante enero y febrero en el balneario La Florida.

La Playa Olímpica será una activación oficial camino a los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, y ofrecerá una agenda diversa de competencias, exhibiciones participativas y actividades abiertas a toda la comunidad.

Habrá dos grandes espacios en La Florida para disfrutar de Playa Olímpica: en el estadio principal de arena y en el espejo de agua del río Paraná.

Las competencias en la arena y el agua concentrarán torneos oficiales, actividades locales y propuestas participativas de múltiples disciplinas.

Fútbol Playa

7 al 11 de enero: Copa Tricentenario – competencia en ambas ramas.

7 de enero:

16.00: Inauguración

17.30: Club Atlético Argentino de Rosario vs. Boca Juniors - Masculino

19.00: Club Atlético San Lorenzo de Almagro vs. Terremoto (URU) - Masculino

8 de enero:

16.00: Club Atlético San Lorenzo de Almagro vs. Sportivo Luqueño (PAR) - Masculino

17.30: Nacional (URU) vs. Boca Juniors - Femenino

19.00: Club Atlético Argentino de Rosario vs. Terremoto (URU) - Masculino

9 de enero:

16.00: Boca Juniors vs. Sportivo Luqueño (PAR) - Masculino

17.30: Club Atlético Argentino de Rosario vs. Boca Juniors - Femenino

19.00: Club Atlético Argentino de Rosario vs. Club Atlético San Lorenzo de Almargro - Masculino

10 de enero:

16.00: Boca Juniors vs. Club Atlético San Lorenzo de Almargro - Masculino

17:30 Sportivo Luqueño (PAR) vs. Terremoto (URU) - Masculino

19:00: Club Atlético Argentino de Rosario vs. Nacional (URU) - Femenino

11 de enero:

09.30: Boca Juniors vs. Terremoto (URU) - Masculino

11.00: Club Atlético Argentino de Rosario vs. Sportivo Luqueño - Masculino

12.30: Premiación

Otras disciplinas

Básquet 3x3

13 al 16 de enero: competencia y partidos participativos.

Wushu Kung Fu

17 y 18 de enero: competencia y exhibición participativa – torneo local.

Ajedrez

17 de enero: exhibición participativa.

Vóley Playa

22 al 25 de enero: competencia del Circuito Argentino.

Tenis de Mesa

30 de enero: exhibición participativa.

Handball Playa

31 de enero y 1 de febrero: Copa Cuna de la Bandera.

Tejo

6 y 7 de febrero: competencia – torneo local.

Handball Playa

14 al 17 de febrero: Torneo Panamericano. Evento internacional con selecciones y equipos del continente, uno de los hitos centrales de la Playa Olímpica.

En las aguas del río Paraná

Canotaje: 30 y 31 de enero.

SUP (Stand Up Paddle): 26 al 30 de enero- Campus de entrenamiento de la preselección nacional. 31 de enero y 1 de febrero: curso de juzgamiento.

Remo: 7 de febrero - 1ª fecha promocional.

Kayak Polo: 1° de febrero.