Rosario hace historia con fútbol playa de elite mundial en La Florida

El balneario La Florida, convertido en Playa Olímpica, será escenario entre el 7 y el 11 de enero de la Copa Tricentenario Ciudad de Rosario - Fútbol Playa

5 de enero 2026 · 06:50hs
El fútbol playa será protagonista en el Balneario La Florida.

Salvador Hamoui - Periódico Conclusión

El fútbol playa será protagonista en el Balneario La Florida.
Rosario hace historia con fútbol playa de elite mundial en La Florida

Foto: Héctor Rio/ La Capital
El balneario quedará convertido en Playa Olímpica.

Foto: Héctor Rio/ La Capital

El balneario quedará convertido en Playa Olímpica.

Rosario vivirá un acontecimiento deportivo sin precedentes en el marco de sus 300 años de historia. Del 7 al 11 de enero de 2026, el Balneario La Florida, convertido en Playa Olímpica, será sede de la Copa Tricentenario Ciudad de Rosario – Fútbol Playa.

Se trata de un torneo de jerarquía internacional que cuenta con el apoyo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el acompañamiento del Comité Olímpico Argentino (COA).

Organizado por la Municipalidad de Rosario, el Balneario La Florida y la Fundación Once de Octubre, el evento reunirá a clubes históricos y figuras consagradas del fútbol playa sudamericano, en un escenario natural único a orillas del río Paraná, posicionando a la ciudad como capital regional del deporte sobre arena.



El protagonismo local estará a cargo de Argentino de Rosario, equipo anfitrión y actual bicampeón del fútbol playa argentino, que enfrentará a potencias como Boca Juniors, San Lorenzo de Almagro, Sportivo Luqueño —con su capitán y referente Matías Martínez— y Terremoto de Uruguay, campeón uruguayo, que llegará con figuras internacionales como Sarandí Sobral, Nicolás Bella, Gastón Laduche e Ignacio Di Bello.


El balneario quedará convertido en Playa Olímpica.

El balneario quedará convertido en Playa Olímpica.

La jerarquía del certamen se completa con referentes de selección como Lucas Ponzetti, capitán de la Selección Argentina, y el arquero venezolano Prado Hengelbert, distinguido internacionalmente por Connmebol.

Fútbol playa femenino

El fútbol playa femenino tendrá un lugar central con la participación de Boca Juniors, Nacional de Uruguay y Argentino de Rosario, que contará con la presencia estelar de Lauren Leslie, referente del seleccionado de Estados Unidos, junto a las argentinas Agostina Tasinazzo y Gisel Kolodzinski.

>>Leer más: La gran historia de inclusión detrás de la selección de Fútbol Playa

Más que un torneo, la Copa Tricentenario Ciudad de Rosario será una celebración deportiva y cultural única: elite internacional, identidad local, río y comunidad unidos en un mismo escenario. Un evento irrepetible, a la altura de la historia y del futuro de la ciudad.

El hidroelevador que quieren comprar los Bomberos Voluntarios de Rosario

Tras un año agitado, los Bomberos Voluntarios refuerzan la campaña solidaria para importar el hidroelevador

Camila, afectada por el incendio en zona oeste, junto a uno de sus animales. 

La familia proteccionista consiguió electrodomésticos tras el incendio

El coche fúnebre con los restos del exintendente Usandizaga llega al Palacio de Los Leones

La emotiva despedida del exintendente Horacio Usandizaga frente al Palacio de los Leones

El coche fúnebre con los restos del exintendente Usandizaga llega al Palacio de Los Leones

La emotiva despedida de Horacio Usandizaga frente al Palacio de los Leones

