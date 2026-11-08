Octavos de final del Clausura: Central recibirá a Gimnasia (M) y Newell's irá al bosque platense

En la ronda de octavos de final del Clausura los canallas serán locales ante Lobo mendocino y la Lepra visitará a Gimnasia en La Plata

Newell's. La Lepra jugará ante Gimnasia y Esgrima de la Plata los octavos de final.

Fue un sábado para el infarto en cuando a la definición tanto de la tabla anual como de las dos zonas del torneo Clausura. Y ya quedaron establecidos los rivales de ambos equipos rosarinos para la instancia de los playoffs de los octavos de final , que se jugarán a partido único en la cancha del equipo mejor ubicado.

Por orden de aparición, Central jugó por la tarde y derrotó 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto, con los goles de Julián Fernández y Emanuel Coronel, para hacer su parte y estar a tiro de ser campeón, hasta que el colombiano Enner Valencia rescató a Boca del papelón y pudo vencer en tiempo agregado a Defensa y Justicia para alzar el título de la tabla anual y dejar al Canalla en la segunda posición.

El equipo de Jorge Almirón finalizó como líder la zona B y entonces se cruzará en los playoffs de octavos de final con el octavo de la zona A, que es Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que igualó el clásico en su cancha.

Es el equipo que dirige el exNewell’s Darío Franco y que tiene en sus filas al temible goleador exRosario Central, Agustín Módica. Los octavos de final se disputarán en fin de semana del 22 de noviembre. El Canalla jugará ante el Lobo mendocino en el Gigante de Arroyito a partido único.

Newell's. La Lepra jugará ante Gimnasia y Esgrima de la Plata los octavos de final.

La Lepra

Por su parte, Newell’s igualó 2 a 2 ante Instituto en Córdoba y quedó en la sexta posición de la zona A, por lo que se cruzará ante el tercero del grupo B. Justamente la Lepra se verá las caras ante Gimnasia de La Plata, un rival complejo en el bosque platense.

Pero demostró que tiene herramientas y recursos, ya que venció al líder de la zona A en su estadio. Newell’s jugará a todo o nada ante los triperos.

El formato

Tanto los octavos, cuartos y semifinales se jugarán a un solo partido en la cancha del mejor ubicado en la fase regular. La final única será en el estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata, con las dos hinchadas.

En todos los casos, si hay empate en el tiempo reglamentario se jugarán dos suplementarios de 15 minutos, y si persiste la igualdad, se definirá con tiros desde el punto penal.