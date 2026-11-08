El uno x uno de Newell's: Núñez, desequilibrio y gol en el 2 a 2 frente a Instituto

El extremo levantó con el paso de los minutos y le dio a la Lepra desnivel por afuera y también el tanto del transitorio empate.

Seguir a La Capital en Google

Newell's tuvo rendimientos individuales desparejos pero se trajo un buen resultado ante el eficiente Instituto.

Para cuidar a Walter Mazzantti, Frank Kudelka lo reemplazó con Walter Núñez en la formación titular que presentó Newell's ante Instituto, por la última fecha del torneo Clausura. El extremo no empezó bien, pero fue mejorando y en el uno contra uno superó a sus ocasionales marcadores. Fue una opción de ataque que sirvió. No solo porque le dio variantes al equipo rojinegro sino por el gol del transitorio empate 1 a 1. El delantero diuo una señal de que puede ser tenido en cuenta, tras la actuación que tuvo en el 2 a 2 ante Instituto.

Josué Reinatti 5: entró poco en acción. No anduvo muy fino al desprenderse de la pelota con los pies.

Martín Ortega 4,5: correcto en defensa, intentó cruzar la línea media aunque le costó llegar al fondo,

Nicolás Goitea 4: no dio seguridad en el mano a mano. Facundo Suárez le ganó la espalda.

Oscar Salomón 3,5: los mismos problemas que Goitea cuando Suárez se movió por su zona, pero aún con peor desempeño.

Jerónimo Russo 4: por momentos, Córdoba transitó por su banda sin que lo frenara. Trató de pasar al ataque.

Lucas Gómez 3,5: el medio local se movió a sus anchas y fue parte de su responsabilidad. Pases cortos y ninguno trascendente.

Luca Regiardo 6: seguro en la recuperación. Con sentido de la ubicación para ocupar espacios y bien en las entregas.

Santiago Solari 4: impreciso e irresoluto en las acciones individuales. No fue un factor de desequilibrio.

Alan Soñora 3,5: no se involucró en la creación como se requería. No metió pases filtrados ni que llevasen juego hacia adelante.

Walter Núñez 6: fue creciendo con el paso de los minutos. Si bien se repitió en acciones individuales, desniveló y encima hizo un gol.

Juan Ignacio Ramírez 3,5: más allá de un pase de gol, no sostuvo la pelota. Le erró al arco de cabeza sin marcas.

Ingresaron:

Jerónimo Gómez Mattar 5,5: desde la actitud para pedirla y trasladarla, contribuyó para el crecimiento del equipo.

Facundo Guch 4,5: intentó mostrarse y trasladarla, aunque le faltó romper líneas con la gambeta.

Francisco Scarpeccio -: gran pase para Gómez Mattar en el gol de Núñez.

Walter Mazzantti -: ingresó con todo. En la primera, señaló un golazo. En pocos minutos, desniveló.

Alejo Montero -: entró sobre el final para reforzar el bloque defensivo.

El DT Federico Hernández: el mérito del entrenador fue que cambió, con tiempo, para modificar un funcionamiento flojo del primer tiempo. Predispuesto de otra manera, con las variantes que introdujo el DT, levantó el 0-1 y casi lo gana en una cancha donde Instituto es imbatible. Lo mejor fue la reacción.