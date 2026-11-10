Gimnasia se prepara para un marco especial en su estadio cuando reciba a Newell's

Agro
Agricultura y ganadería: el nuevo mapa productivo de Santa Fe
Policiales
Otro crimen en el cordón industrial: mataron a un joven en San Lorenzo
La Ciudad
El tiempo en Rosario: martes con 27º de máxima y algunas chances de chaparrones
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Cayó un ascensor desde el sexto piso de un edificio en Santa Fe: ocho heridos
Policiales
Intentó acercarse al Papa con credencial falsa y le encontraron una pistola
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Rosario se sumó a la misa de León XIV con transmisiones especiales
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León XIV se emocionó en el Cottolengo y dejó un mensaje sobre la discapacidad
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La homilía completa del Papa León XIV ante dos millones de personas
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Un romance con una espía china explotó en el gigante tecnológico Nvidia
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"Depredador sexual": Russell Brand fue condenado a 10 años y medio de prisión
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Volcó un auto con cinco monjas que iban a asistir a la misa del Papa
La Ciudad
Rosario, con comercios abiertos pero movimiento tranquilo por el feriado
Economía
Con el impulso de la visita papal, el G6 propone una mesa de diálogo social
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La Iglesia pidió no politizar los mensajes del Papa en su visita a la Argentina
Política
Milei al Papa: "En Argentina los debates no son honestos intelectualmente"
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Pullaro: "Fue un mensaje de paz y de compromiso con la educación y la producción"
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Ante el Papa, Milei elogió a Francisco y celebró la presencia del arco político
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Los dos regalos que Milei le dio al Papa León XIV: qué significado especial tienen
Agro
Trigo argentino: la mejora genética permitió aumentar el rendimiento 1 % por año
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León XIV: "Quien ejerce la autoridad tiene el deber de actuar con prudencia"