"Es inaceptable", Luca Regiardo pidió disculpas por el festejo de Newell's tras el título de Boca

El capitán leproso habló de la reacción eufórica del plantel en la previa del empate ante Instituto en Córdoba

El capitán de Newell's , Luca Regiardo, pidió disculpas públicamente y calificó de "inaceptable" la eufórica celebración del plantel rojinegro tras el agónico gol de Enner Valencia que le dio el título a Boca y le arrebató el campeonato a Central.

En la antesala de su encuentro frente a Instituto en el Monumental de Alta Córdoba, los futbolistas de la Lepra observaron la definición de la Liga Profesional 2026 mientras merendaban en la concentración.

Cuando el delantero ecuatoriano aprovechó un largo rebote de Matías Borgogno para marcar el 1 a 0 de Boca sobre Defensa y Justicia en La Bombonera, los jugadores celebraron a los saltos, abrazados, quitándose la camiseta y subiéndose a los sillones y a la mesa.

La reacción viral de los jugadores de Newell's

La situación quedó registrada en un video que se viralizó rápidamente en las redes sociales.

El sábado por la noche, tras el empate 2 a 2 ante la Gloria en Alta Córdoba, Regiardo dio la cara en la conferencia de prensa: "Quería pedir disculpas en nombre de mis compañeros y de la institución por el video que circuló en las redes sociales. La verdad que es algo inaceptable y vamos a hablarlo puertas adentro", expresó el mediocampista para luego evitar profundizar en el tema.

El partido ante Instituto

Mientras que el capitán leproso destacó que "estoy muy contento por lograr el objetivo, fuimos creciendo, de menos a más. Un mal primer tiempo y un buen segundo tiempo. Lástima se nos escapo sobre el final".

Profundizando sobre el duelo ante Instituto remarcó: "Para nosotros es un partido importante, era una cancha difícil con un rival importante. Ahora si vamos a pensar en lo que viene".

"Siempre queremos hacer lo mejor, estuvimos contenidos en la primera etapa y en el segundo tiempo los sometimos ", agregó el juvenil.

Y enfatizó: "Si tomamos el inicio del Clausura y ahora es positivo, pero este club está para grandes cosas".

"Todos los rivales son difíciles, tenemos quince días para preparar. Vamos a pelear por todo", dijo el capitán en la antesala de los playoffs. Newell's visitará a Gimnasia y Esgrima de La Plata por octavos de final.