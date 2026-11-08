La Capital | Ovación | Luca Regiardo

"Es inaceptable", Luca Regiardo pidió disculpas por el festejo de Newell's tras el título de Boca

El capitán leproso habló de la reacción eufórica del plantel en la previa del empate ante Instituto en Córdoba

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

8 de noviembre 2026 · 16:22hs
Google Seguir a La Capital en Google
Luca Regiardo

Luca Regiardo, el capitán de Newell's.

El capitán de Newell's, Luca Regiardo, pidió disculpas públicamente y calificó de "inaceptable" la eufórica celebración del plantel rojinegro tras el agónico gol de Enner Valencia que le dio el título a Boca y le arrebató el campeonato a Central.

En la antesala de su encuentro frente a Instituto en el Monumental de Alta Córdoba, los futbolistas de la Lepra observaron la definición de la Liga Profesional 2026 mientras merendaban en la concentración.

Cuando el delantero ecuatoriano aprovechó un largo rebote de Matías Borgogno para marcar el 1 a 0 de Boca sobre Defensa y Justicia en La Bombonera, los jugadores celebraron a los saltos, abrazados, quitándose la camiseta y subiéndose a los sillones y a la mesa.

Leer más: Octavos de final del Clausura: Central recibirá a Gimnasia (M) y Newell's irá al bosque platense

La reacción viral de los jugadores de Newell's

La situación quedó registrada en un video que se viralizó rápidamente en las redes sociales.

El sábado por la noche, tras el empate 2 a 2 ante la Gloria en Alta Córdoba, Regiardo dio la cara en la conferencia de prensa: "Quería pedir disculpas en nombre de mis compañeros y de la institución por el video que circuló en las redes sociales. La verdad que es algo inaceptable y vamos a hablarlo puertas adentro", expresó el mediocampista para luego evitar profundizar en el tema.

El partido ante Instituto

Mientras que el capitán leproso destacó que "estoy muy contento por lograr el objetivo, fuimos creciendo, de menos a más. Un mal primer tiempo y un buen segundo tiempo. Lástima se nos escapo sobre el final".

Profundizando sobre el duelo ante Instituto remarcó: "Para nosotros es un partido importante, era una cancha difícil con un rival importante. Ahora si vamos a pensar en lo que viene".

"Siempre queremos hacer lo mejor, estuvimos contenidos en la primera etapa y en el segundo tiempo los sometimos ", agregó el juvenil.

Y enfatizó: "Si tomamos el inicio del Clausura y ahora es positivo, pero este club está para grandes cosas".

"Todos los rivales son difíciles, tenemos quince días para preparar. Vamos a pelear por todo", dijo el capitán en la antesala de los playoffs. Newell's visitará a Gimnasia y Esgrima de La Plata por octavos de final.

Noticias relacionadas
Franco Colapinto saluda desde el camión en la recta principal de Interlagos.

El último protocolo frente al público de Interlagos y a correr en San Pablo, con Colapinto más adelante

Rubens Barrichello muestra la bandera de Brasil, mientras saluda a todos en la pista mojada de Interlagos.

Rubens Barrichello giró en la lluvia de Interlagos, se emocionó y aseguró: "Colapinto no para de crecer"

Mesa de desayuno en el box de Alpine. Un gesto de confraternidad del equpo francés, con La Capital presente.

Desayuno de La Capital en el box de Alpine, con la prensa argentina

Octavos de final:  Central enfrentará a Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Octavos de final del Clausura: Central recibirá a Gimnasia (M) y Newell's irá al bosque platense

Las más leídas

Central se quedó sin título en los segundos finales, pero con un reconocimiento merecido

Central se quedó sin título en los segundos finales, pero con un reconocimiento merecido

¿Qué pasó al final? La confusión en el Gigante que hizo festejar a todo Central

¿Qué pasó al final? La confusión en el Gigante que hizo festejar a todo Central

En vivo: Central ganó 2 a 0, pero Boca le hizo un gol agónico a Defensa y se coronó campeón

En vivo: Central ganó 2 a 0, pero Boca le hizo un gol agónico a Defensa y se coronó campeón

Una madre y su hijo, oriundos de Funes, fueron encontrados sin vida en un río en Córdoba

Una madre y su hijo, oriundos de Funes, fueron encontrados sin vida en un río en Córdoba

Lo último

Histórico: el papa León XIV llegó en la Argentina y puso fin a 39 años sin visitas de un pontífice

Histórico: el papa León XIV llegó en la Argentina y puso fin a 39 años sin visitas de un pontífice

El vino que nació en las aulas y llegará al altar de León XIV

El vino que nació en las aulas y llegará al altar de León XIV

Netflix agregó la última película de una reconocida saga de terror

Netflix agregó la última película de una reconocida saga de terror

León XIV moviliza a los sacerdotes jóvenes del sur santafesino: "Es una visita que va más allá de la fe"

Tres sacerdotes de Venado Tuerto viajaron a Buenos Aires para la llegada del Papa y coinciden en que con sus mensajes rescatará la doctrina social de la Iglesia

León XIV moviliza a los sacerdotes jóvenes del sur santafesino: Es una visita que va más allá de la fe

Por Gonzalo Santamaría / Enviado especial
La Argentina que recibe al Papa: una radiografía del deterioro económico y social
Economía

La Argentina que recibe al Papa: una radiografía del deterioro económico y social

Índice shawarma en Colectividades: cuánto aumentó el plato estrella de la fiesta
La Ciudad

Índice shawarma en Colectividades: cuánto aumentó el plato estrella de la fiesta

Maratón La Capital: cientos de atletas participaron de la quinta edición
La Ciudad

Maratón La Capital: cientos de atletas participaron de la quinta edición

Planazo de domingo: cómo será el tercer día de Colectividades
La Ciudad

Planazo de domingo: cómo será el tercer día de Colectividades

Una madre y su hijo, oriundos de Funes, fueron encontrados sin vida en un río en Córdoba
La Región

Una madre y su hijo, oriundos de Funes, fueron encontrados sin vida en un río en Córdoba

Las más leídas
Central se quedó sin título en los segundos finales, pero con un reconocimiento merecido

Central se quedó sin título en los segundos finales, pero con un reconocimiento merecido

¿Qué pasó al final? La confusión en el Gigante que hizo festejar a todo Central

¿Qué pasó al final? La confusión en el Gigante que hizo festejar a todo Central

En vivo: Central ganó 2 a 0, pero Boca le hizo un gol agónico a Defensa y se coronó campeón

En vivo: Central ganó 2 a 0, pero Boca le hizo un gol agónico a Defensa y se coronó campeón

Una madre y su hijo, oriundos de Funes, fueron encontrados sin vida en un río en Córdoba

Una madre y su hijo, oriundos de Funes, fueron encontrados sin vida en un río en Córdoba

Cómo será el domingo de Franco Colapinto, luego de un paso adelante el viernes y otro atrás el sábado

Cómo será el domingo de Franco Colapinto, luego de un paso adelante el viernes y otro atrás el sábado

Ovación
Franco Colapinto peleó toda la carrera pero no pudo sumar, con el mejor Alpine que se fue con sabor amargo

Por Gustavo Conti (Enviado especial a Interlagos)
Fórmula 1

Franco Colapinto peleó toda la carrera pero no pudo sumar, con el mejor Alpine que se fue con sabor amargo

Franco Colapinto peleó toda la carrera pero no pudo sumar, con el mejor Alpine que se fue con sabor amargo

Franco Colapinto peleó toda la carrera pero no pudo sumar, con el mejor Alpine que se fue con sabor amargo

Central tras la definición: la baja de Gastón Ávila, una complicación a futuro

Central tras la definición: la baja de Gastón Ávila, una complicación a futuro

El último protocolo frente al público de Interlagos y a correr en San Pablo, con Colapinto más adelante

El último protocolo frente al público de Interlagos y a correr en San Pablo, con Colapinto más adelante

Policiales
Mataron a balazos a un hombre en Empalme Graneros
Policiales

Mataron a balazos a un hombre en Empalme Graneros

Caso Facundo Gorga: desestimaron denuncias penales contra funcionarios del Jockey Club

Caso Facundo Gorga: desestimaron denuncias penales contra funcionarios del Jockey Club

Le robaron la bicicleta pero un automovilista intervino para atrapar a los ladrones

Le robaron la bicicleta pero un automovilista intervino para atrapar a los ladrones

Villa Gobernador Gálvez: condenan a un hombre que instigó el incendio de una panadería

Villa Gobernador Gálvez: condenan a un hombre que instigó el incendio de una panadería

La Ciudad
Índice shawarma en Colectividades: cuánto aumentó el plato estrella de la fiesta
La Ciudad

Índice shawarma en Colectividades: cuánto aumentó el plato estrella de la fiesta

Planazo de domingo: cómo será el tercer día de Colectividades

Planazo de domingo: cómo será el tercer día de Colectividades

Maratón La Capital: cientos de atletas participaron de la quinta edición

Maratón La Capital: cientos de atletas participaron de la quinta edición

Cómo funcionarán los servicios en Rosario durante el feriado nacional

Cómo funcionarán los servicios en Rosario durante el feriado nacional

El Papa León XIV celebró su primera misa en Sudamérica y habló del mate como símbolo
Información general

El Papa León XIV celebró su primera misa en Sudamérica y habló del mate como símbolo

Fuerte reclamo de empresarios de Rosario por un transporte más federal
La ciudad

Fuerte reclamo de empresarios de Rosario por un transporte más federal

De Rosario a la visita papal: las historias de quienes tendrán el privilegio de cantarle a León XIV

Por Lucía Inés López
Zoom

De Rosario a la visita papal: las historias de quienes tendrán el privilegio de cantarle a León XIV

Una cirugía inédita en Argentina salvó la vida de una embarazada y su bebé en Rosario
Salud

Una cirugía inédita en Argentina salvó la vida de una embarazada y su bebé en Rosario

Arrancó Colectividades: cuánto cuesta comer y tomar en la fiesta más masiva de la ciudad

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Arrancó Colectividades: cuánto cuesta comer y tomar en la fiesta más masiva de la ciudad

Estudiantes, docentes y directivos de un colegio rosarino estarán junto a León XIV en Claypole

Por Ariel Etcheverry
La ciudad

Estudiantes, docentes y directivos de un colegio rosarino estarán junto a León XIV en Claypole

Uno de los finalistas por el primer ascenso a la Liga Profesional tiene como figura a un ex-Central
Ovación

Uno de los finalistas por el primer ascenso a la Liga Profesional tiene como figura a un ex-Central

Corralito en Paraguay: detuvieron a Santiago Peña luego de ser destituido por el Congreso
El Mundo

Corralito en Paraguay: detuvieron a Santiago Peña luego de ser destituido por el Congreso

León XIV llegó a Uruguay: recordó a Francisco y pidió cuidar los recursos naturales
Información General

León XIV llegó a Uruguay: recordó a Francisco y pidió cuidar los recursos naturales

La pantalla gigante del Museo del Deporte emitirá en vivo la misa del papa León XIV en Argentina
La Ciudad

La pantalla gigante del Museo del Deporte emitirá en vivo la misa del papa León XIV en Argentina

El cura colectivero que llevará a 30 jóvenes de Rosario a Buenos Aires para ver al Papa

Por Florencia O’Keeffe
La Ciudad

El "cura colectivero" que llevará a 30 jóvenes de Rosario a Buenos Aires para ver al Papa

Investigan un presunto plan para atentar contra Maximiliano Pullaro en Ceres
Policiales

Investigan un presunto plan para atentar contra Maximiliano Pullaro en Ceres

Los colectivos de Rosario se podrán seguir en tiempo real: cómo consultar recorridos y demoras
La Ciudad

Los colectivos de Rosario se podrán seguir en tiempo real: cómo consultar recorridos y demoras

Más de 170 pasajeros partieron de Rosario rumbo a San Pablo para vivir la Fórmula 1
Turismo

Más de 170 pasajeros partieron de Rosario rumbo a San Pablo para vivir la Fórmula 1

Las cinco claves de la crisis que dejó a casi tres millones de personas sin sus ahorros
El Mundo

Las cinco claves de la crisis que dejó a casi tres millones de personas sin sus ahorros

El vuelo Madrid-Rosario cerró su primer mes con 75% de ocupación
La Ciudad

El vuelo Madrid-Rosario cerró su primer mes con 75% de ocupación

Políticos en Redes: el ruido entre la UNR y el gobierno por Sain, con la seguridad en el medio

Por Facundo Borrego
Política

Políticos en Redes: el ruido entre la UNR y el gobierno por Sain, con la seguridad en el medio

Vuelco sorprendente en Rosario: un joven chocó en el centro cuando iba a trabajar
La Ciudad

Vuelco sorprendente en Rosario: un joven chocó en el centro cuando iba a trabajar

Colectividades: cuáles serán los cortes de tránsito y cómo funcionará el estacionamiento
La Ciudad

Colectividades: cuáles serán los cortes de tránsito y cómo funcionará el estacionamiento

Motosierra en los registros automotores: cierran otros 67 y hay 12 de Santa Fe
La Ciudad

Motosierra en los registros automotores: cierran otros 67 y hay 12 de Santa Fe