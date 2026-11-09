Newell's suma opciones de recambio con Walter Núñez y Gómez Mattar para los octavos de final

El extremo, autor de un gol, y el mediocampista hicieron méritos en la última fecha para ser considerados en el cruce con Gimnasia en La Plata

El empate 2 a 2 de Newell’s en la cancha de Instituto del sábado por la última fecha de la fase clasificatoria del torneo Clausura volvió a demostrar que se trata de un conjunto duro para cualquiera. Esta es su mejor carta de presentación para competir dentro de 15 días por los octavos de final ante Gimnasia en el Bosque platense.

La Lepra llegará a este partido de eliminación directa, que se jugará el fin de semana del 22 de noviembre, con un par futbolistas que dieron señales positivas en Córdoba y que se posicionan como una opción seria para el entrenador, aunque sea ingresando desde el banco.

Walter Núñez y Jerónimo Gómez Mattar , en ese orden de importancia, quienes se destacaron en el Monumental de Alta Córdoba, resultaron valiosos para la reacción del equipo cuando el equipo estaba en desventaja y se convirtieron en piezas determinantes para dar vuelta el marcador, más allá de que Instituto alcanzó el empate en el tiempo adicional.

Con estas actuaciones, el extremo, figura de la Lepra en Alta Córdoba, y el mediocampista pusieron de manifiesto que están en primera línea para ser considerados por Kudelka, si es que de mínima busca variantes en el banco. Más si se considera que el entrenador entiende que las opciones no abundan.

Pisaron fuerte ante la falta de recambio

El técnico lo deja de manifiesto cuando sostiene a titulares referentes dentro del campo, a pesar de que evidencian una merma en el rendimiento con el paso de los minutos. Cuando los termina reemplazando, si es que lo hace, se debe a que alguno se encuentra al límite de sus posibilidades.

Para un plantel corto de variantes, resultó auspicioso el desempeño de Núñez, quien fue titular por tercera vez en el torneo, y Gómez Mattar, que perdió un lugar entre los once por su nivel discontinuo. El caso del volante merece un tratamiento especial. Se pierde noción de que recién hace 4 meses cumplió los 18 años y son lógicos los vaivenes de su juego de un partido a otro teniendo en cuenta su juventud.

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A Núñez se le allanó el camino para ser titular porque Mazzantti fue preservado para no exigirlo todo el partido, ya con el equipo con la clasificación asegurada a los octavos de titular. No estaba entre los once desde la 2ª fecha, contra Independiente (0-1), cuando debió retirarse por un esguince severo de tobillo que le impidió estar en los siguientes 5 partidos.

El delantero volvió tras la lesión y entró con frecuencia en el resto de los encuentros, pero siempre desde el banco. Quedó relegado, entre los suplentes, teniendo por delante a Santiago Solari.

Los 5 partidos en los que Núñez ingresó, su participación fue menor. Es cierto que tampoco acumuló muchos minutos en total para acomodarse a cada circunstancia del equipo y convertirse en un futbolista influyente.

Walter Núñez aprovechó la oportunidad

Pero en la última fecha del torneo, jugó hasta los 78’ y su participación no pasó desapercibida. Durante la primera media hora, con Newell’s dominado por el conjunto cordobés, atinó a realizar algunas gambetas desde su puesto de extremo izquierdo. Si bien en ocasiones se diluyó en la jugada individual sin resolución, intentó y buscó.

Probó desde afuera del área, luego de moverse de izquierda hacia el medio y patear al centro del arco. Luego ensayó otro tiro débil de media distancia. No es poca cosa para un equipo que tiene bajo promedio de remates al arco que su delantero se anime y tire de lejos.

Pero no fue solo apuntar y disparar. Con un centro atrás asistió a Salomón, quien reventó la pelota en el travesaño. En otra jugada, la robó y sacó un centro que Ramírez desaprovechó con un cabezazo sin dirección.

La culminación de una noche destacada de Newell’s fue cuando estableció el 1 a 1, su segundo gol en la Lepra (el primero fue en el 1-2 contra Talleres, en enero). Empujó al fondo del arco vacío el pase que le dio Gómez Mattar.

El carácter de Gómez Mattar para jugar

El juvenil precisamente ingresó para disputar el segundo tiempo, tras una primera etapa en la que el equipo del Parque careció de juego. Reemplazó a Lucas Gómez y entró con la soltura de costumbre.

Gómez Mattar la pidió, trasladó y tocó hacia el frente. En el gol de la igualdad parcial, picó a espaldas de la defensa cordobesa para recibir la pelota que le picó Scarpeccio y habilitó a Núñez.

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En una salida de Goitea, hizo gestos para que se la entregue al pie. El defensor le indicó con las manos que fuese hacia adelante y metió un pelotazo para Mazzantti sin destino. Entonces el volante le volvió a decir que se la tocara, mirando al banco como para encontrar el respaldo sobre lo que pretendía. Esta actitud también habla del carácter con el que juega, aunque haya partidos en los que no responda y eso le cueste hacerse un lugar entre los titulares.

También sucede porque Kudelka prefiere en esa posición de doble cinco a Rodrigo Herrera, quien estaría para volver ante Gimnasia tras un traumatismo en el pie derecho. De todos modos, Gómez Mattar jugó en Córdoba para ser tenido en cuenta, al igual que Núñez, aunque tiene por delante a Solari.

Son dos alternativas para un partido de eliminación directa en el que se necesitan respuestas inmediatas, porque en 90' se define todo.