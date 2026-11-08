A Newell's se le escapó en el final, pero demostró que está para dar pelea en la fase final

El conjunto rojinegro, que jugó sin varios titulares, despertó y dio vuelta un partido que empezó abajo 1 a 0. Instituto se lo empató en el adicional

Es una lástima la victoria que se le escurrió de las manos a Newell’s en el tiempo adicional. Pero no estuvo nada mal el punto para ponerle fin a su paso por la etapa clasificatoria del torneo Clausura, ya asegurada la participación a la instancia decisiva. Con varios ausentes por lesiones (Cóccaro, Giannetti, Rodrigo Herrera, Escobar y Bruno Cabrera), otro que se cuidó porque estaba al borde de la suspensión (Lucas Carrizo), además de que Mazzantti fue al banco para no exigirlo, aunque luego entró y fue autor de un golazo, la Lepra casi le quitó el invicto a Instituto, ganador de la zona A. Nuevamente, el conjunto de Frank Kudelka, que no fue al banco por estar suspendido, expuso su capacidad de levantarse cuando la cosa pinta fea y dio vuelta el marcador para un 2 a 1. Tenía el segundo triunfo de visitante al alcance. Pero en la última pelota, llegó la igualdad.

Durante una buena parte de la primera etapa, la intensidad y verticalidad de Instituto vulneraron a un conjunto rojinegro inconsistente y lleno de dudas. Abregú, Gallardo y Acevedo manejaron el medio a voluntad y los envíos largos a espaldas de la zaga leprosa causaron zozobra. Goitea y Salomón perdieron seguido el duelo con Facundo Suárez, mientras que Córdoba fue una tromba por afuera.

El centro de Acevedo que Suárez se llevó por delante a metros de Reinatti a los 5’ fue el primer llamado de atención para la Lepra. No sirvió de mucho. Apenas 2’ más tarde, Córdoba tiró el centro desde la derecha, Salomón perdió la referencia de Suárez y el atacante la tocó de primera para el 1 a 0.

Newell’s quedó abajo pronto y no atinó a una reacción. Víctima de imprecisiones, no terminó de asociarse. La perdió fácil y vuelta a empezar para recuperarla. El orgullo de Regiardo para luchar cada pelota fue muy poco. El resto estuvo fuera de sintonía. Hubo fallas en el traslado, el control, las entregas y la gambeta.

Un nuevo pelotazo de Instituto dejó a Córdoba frente a Reinatti. El extremo colombiano, encimado por Russo, la tiró muy alta. Un alivio para el conjunto rojinego, que se mostró lejos de la firmeza defensiva de otros partidos.

En los últimos 15’ de la primera etapa, Instituto aflojó y Newell’s intentó penetrar a una defensa rival parada peligrosamente en línea. Había que meterla justa para el pique al vacío. Así fue que la Lepra tuvo el empate en una pelota que Ramírez bajó, pero que Solari no aprovechó por falta de resolución, permitiendo que se la roben antes de patear.

Cuando se aproximó el cierre de la primera etapa, Newell’s dispuso de la ocasión más clara. Núñez sacó el centro atrás y Salomón, de frente al arco, reventó el travesaño. La mejor imagen de la Lepra sería tendencia para el resto del partido.

De todos modos, había una carencia de fútbol que derivó en la determinación de Kudelka de hacer salir del banco a Gómez Mattar en reemplazo de Lucas Gómez para el segundo tiempo. Una etapa que empezó con una inmejorable opción desperdiciada por el conjunto del Parque. Núñez se la puso en la cabeza a un solitario Colo Ramírez que le erró al arco.

El desarrollo fue más equilibrado. Newell’s se animó y Núñez fue profundo sobre la izquierda. Faltaba el último toque. Apareció en ese pase por arriba, preciso, del recién ingresado Scarpeccio para el pique de Gómez Mattar por detrás de la defensa cordobesa. El volante no hizo más que cederla para que Núñez la empuje al arco vacío. Gol y celebración de toda la Lepra.

Newell’s lo igualó y fue encontrando los espacios por donde avanzar. Instituto evidenció cierta fragilidad. Kudelka lo puso a Mazzantti y en la primera que el extremo tocó, convirtió un golazo, perforando el arco de Ledesma con un remate alto sobre el primer palo.

A partir de una mejor actitud y con las variantes, Newell’s modificó un desarrollo adverso y también el resultado.

Newell’s tenía el triunfo, pero en el tiempo adicional, el exNewell’s Tissera puso el pie al centro de Sosa y lo igualó. Una pena para la Lepra que se le escurriera la victoria. Pero lo importante es que siempre reacciona y compite. Y si de competir se trata, se le vendrá la etapa más linda del torneo, la que todos quieren jugar.