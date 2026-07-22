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Frank Kudelka: "Nuestra búsqueda de refuerzos en Newell's se vio limitada por lo económico"

Frank Kudelka reconoció los condicionamientos para mejorar el plantel y confió que el objetivo es “recuperar la identidad y el sentido de pertenencia”

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

22 de julio 2026 · 19:53hs
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Frank Kudelka deslizó que “es posible que lleguen más refuerzos en Newells” y que “seguramente” serán en el mediocampo y el ataque. 

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Frank Kudelka deslizó que “es posible que lleguen más refuerzos en Newell's” y que “seguramente” serán en el mediocampo y el ataque. 

A muy poco del inicio del torneo Clausura, Frank Kudelka habló sin filtros y reconoció las dificultades condicionantes que atravesó la entidad del Parque en este mercado de pases. El entrenador de Newell's admitió las limitaciones que tuvo que afrontar en este largo receso de dos meses. “Nuestra búsqueda de refuerzos se vio limitada por lo económico. No hay que tener miedo a decirlo”, destacó de manera clara y enfática el conductor de la Lepra.

Si bien aclaró que los futbolistas que trajo fueron a través de su mirada supervisora de aprobación, Kudelka, a la vez resaltó que “estoy conforme con lo que tenemos”.

“La parte económica nos imposibilitó varios refuerzos” y confió que “es posible que lleguen más refuerzos”. Y señaló: “La situación me lleva a seguir creyendo y seguir apostando en esta institución. Nuestra necesidad debe ser seguir reforzándonos en la delantera y mediocampo. En lo otro estamos bien”.

Leer más: La Fifa levantó la inhibición a Newell's por la deuda que tenía con un delantero uruguayo

Newell's con brazos abiertos

En ese marco, el entrenador se encargó de precisar que de arribar algún otro futbolista será de mitad de cancha en adelante. “Puede llegar a ser en el puesto de extremo, ya que han salido dos en este mercado de pases”, en referencia a Franco García y Luciano Herrera.

“Seguramente, ahora van a decir que no estoy conforme con el mercado, y no es así. Es que no hay plata, y hay que decirlo y que la gente lo sepa.

Sobre Lautaro Giannetti y Franco Escobar advirtió que “están entrenando a la par de sus compañeros pero necesitamos evaluar si no necesitan un poquito más de entrenamiento, como para estar más en competencia”.

Y sobre Alan Soñora, expresó que “las características que tiene nos pueden ayudar mucho, hoy en día no las tenemos”.

“Los refuerzos de jerarquía ya probada, que tanto escucho que el equipo necesita cinco o seis, cuestan muchísimo dinero, y hoy Newell’s no tiene esas cantidades”.

En conferencia de prensa, el DT rojinegro valoró los trabajos que se llevaron adelante en la pretemporada. “Estoy muy conforme con la pretemporada que hicimos, pero no con el mercado de pases”. Van a salir a decir que no estoy conforme pero no es así. Es que Newell’s no tiene plata. Hay que decirlo y que la gente lo sepa”, admitió Kudelka.

Y amplió su visión de análisis: “La verdad es que trabajamos muy bien. Nuestro mejor refuerzo es el trabajo. Cumplimos con todos los objetivos de pretemporada que nos planteamos”, y además subrayó que “creo mucho en la base que terminó jugando pero entiendo nuestras posibilidades de búsqueda de refuerzos, que son muy acotadas por falta de dinero”.

Acerca del complicado arranque en el torneo frente a Talleres, Independiente y Boca en las tres primeras fechas, afirmó que “se vienen partidos que nos desafían a ver quiénes somos y para qué estamos. El equipo vuela. Estamos entusiasmados”.

Leer más: Newell's confirmó el traspaso de Williams Barlasina al fútbol colombiano

Las metas de Kudelka

Sobre sus deseos y objetivos como entrenador de Newell’s, señaló: “Lo que quiero es revertir el presente. Tenemos que arraigarnos al sentimiento y a la identidad del club que nos da trabajo. No nos puede dar lo mismo todo. Y en función de eso estamos trabajando”.

Sobre cómo llega el equipo al debut, remarcó que “con la ansiedad propia del inicio del torneo, con ganas de que aparezca el primer partido, y es algo que estamos notando y es bueno”.

Kudelka reconoció que la meta pasa por “recuperar la identidad y el sentido de pertenencia”. Y profundizó: “Tenemos que hacernos ver para nosotros mismos que nuestra competencia en cada entrenamiento y en cada partido tiene que ser la máxima. Y no nos puede dar lo mismo actuar de una manera que de otra. ¿Qué le dejamos a la institución de acuerdo a nuestras actuaciones? Por ahí pasa el objetivo principal”.

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Levantó la inhibición

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa) levantó la inhibición que pesaba sobre Newell’s para incorporar jugadores del mercado nacional o internacional debido a la deuda que mantenía con un futbolista uruguayo que jugó en el club en 2024.

El organismo informó hoy el cierre definitivo del expediente que había abierto a pedido del jugador Guillermo May. El levantamiento de la inhibición es válido únicamente para el proceso iniciado por el delantero uruguayo.

El levantamiento de la inhibición ya fue comunicado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por lo que el caso May ya no es un impedimento para que el club del Parque pueda incorporar jugadores.

Esto libera a Newell’s para poder formalizar la incorporación y usar al zaguero Lautaro Giannetti, al lateral derecho Franco Escobar, y al volante ofensivo Alan Soñora, los tres que arribaron al club rojinegro hasta ahora.

Vale recordar que May llegó a Newell’s a mediados de 2023 proveniente de Danubio. Su paso por el club rosarino fue breve y a mediados de 2024 el delantero se mudó al fútbol neocelandés. Sin embargo, como Newell’s le debía 286.000 dólares, el futbolista denunció al club ante la Fifa.

El caso terminó en el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que falló a favor de May. Por esa razón, la Fifa inhibió a Newell’s, una medida que se fue actualizando en la medida que pasó el tiempo y el club no cumplía.

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