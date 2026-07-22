Derogación de la ley del libro: UNR Editora y las editoriales universitarias del país hablan de "un nuevo ataque"

Desde la editorial local manifestaron su preocupación por la nueva avanzada del gobierno nacional a la hora de desregular normativas de protección y fomento

Desde la Red de Editoriales de las Universidades Nacionales (Reun), donde se encuentra la editorial local UNR Editora , manifestaron su preocupación por el proyecto impulsado por el gobierno nacional para derogar leyes de defensa de la actividad librera y el fomento del libro y la lectura.

Además del temor de las editoriales y libreros independientes, desde este sector universitario a nivel local también se manifestaron en ese sentido a la hora de defender la tinta y el papel que mantienen a flote a las librerías editoriales de Rosario y el país, más allá de la crisis del papel y la caída del consumo, que impactan de manera considerable en este rubro.

Quien sentó postura fue el director de Editorial y Librería Homo Sapiens, José Perico Pérez, quien alertó que esta iniciativa contemplada en la ley ómnibus de 2024 con la derogación de la ley de fomento llevará al cierre de librerías y editoriales independientes contra las grandes editoriales multinacionales . A contramano, defendió la leyes que se sancionaron en 2001 y sirvieron como resguardo a la actividad librera, más allá del avance de la virtualidad.

A eso se sumó el director de UNR Editora y titular de Editorial Casagrande, Nicolás Manzi, quien analizó este proyecto desde un punto de vista crítico para con la nueva avanzada del gobierno nacional a la hora de desregular normativas.

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"Una ley como la de la que estamos hablando no tiene un costo para el Estado, el gobierno actual remueve las reglas del juego porque no le importa responder abiertamente a intereses particulares. Tenemos que tener muy presente que en las próximas elecciones debemos elegir a quien tenga la fuerza y la convicción para reponer estas leyes, que fueron debatidas y votadas unánimemente, a disposición de todos", puntualizó Manzi en declaraciones a La Capital.

En ese marco, argumentó: "El gobierno nos quieren hacer creer que es todo lo mismo cuando no lo es. Hay una historia de nuestro país en la que se forjaron leyes, en diferentes contextos y en coyunturas en las que se negociaban otras cosas. La revisión de esas leyes no está mal, pero que se mezcle todo con todo, y que todo sea disminuido a términos de consumo y de mercado, no le sirve a nadie, y no nos sirve como sociedad".

Y sentenció: "Deshacer un camino recorrido merece de razones un poco más concretas y menos convenientes a los mismos sectores de siempre. No da igual cualquier cosa".

Desregulación: un nuevo ataque a los libros

En este contexto, la Reun consideró este proyecto desregulador como "un nuevo ataque" a las leyes 25.446 y 25.542, conocidas como ley de fomento del libro y la lectura y ley de precio único para los libros editados en el país, destinadas a proteger la bibliodiversidad y poner en valor toda la cadena de producción de libros, tal como también ocurre en Francia a través de una legislación similar.

"Estas leyes entienden al libro como un bien cultural, además de un producto de mercado. Sancionadas a comienzos del siglo XXI, su vigencia ha permitido ampliar el trabajo de editores, libreros, traductores, imprenteros, en fin, de todos quienes trabajan para que un libro llegue del autor al lector a un precio justo", afirmó la red de editoriales de las universidades públicas del país a través de un comunicado.

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Recordaron, además, que en la última década del siglo XX, la concentración del mercado editorial provocó la pérdida de puestos laborales, títulos discontinuados y primacía de traducciones extranjeras.

"En los últimos años, estas leyes en cuestión permitieron que libros argentinos lleguen a pequeñas librerías de grandes centros urbanos y de pequeñas ciudades, al mismo precio y con exención del IVA", destacaron.

Y resaltaron que las universidades públicas del país, representadas en Reun, consideran "fundamental" la protección de los valores amparados por estas leyes. "El libro no es sólo un objeto comercial, es un vehículo de conocimiento y cultura, desde hace siglos", concluyeron.