La provincia arranca este jueves la restauración de la ruta A012

Con el traspaso de Nación, la ruta A012 quedará por veinte años en la órbita de Santa Fe. Arrancan las obras con un acto en el cruce con la ruta 34.

Luego de varios amagues y anuncios oficiales todo está dispuesto para que este miércoles a las 12, en el Salón de Acuerdos de la Casa Rosada, el gobernador Maximiliano Pullaro, el flamante Jefe de Gabinete Diego Santilli y la secretaria General de la Presidencia Karina Milei presidan la firma del acta de traspaso de la jurisdicción nacional al ámbito provincial para su operación y mantenimiento por un plazo establecido de veinte años.

La rúbrica llega luego de un reiterado reclamo de la gestión Pullaro sobre el estado de las rutas nacionales que atraviesan Santa Fe y más de una decena de reuniones que el ministro de Obras Públicas santafesino Lisandro Enrico mantuvo a lo largo de casi un año con diversos funcionarios de la Casa Rosada. Sobre fines del año pasado, y ante un pedido expreso y público de transferencia de la A012, primero hubo una confirmación del propio ministro de Economía Luis Caputo en la Bolsa de Comercio de Rosario y luego la recta final para concretar el trámite este miércoles.

Pero la gestión santafesina ya se había adelantado a la jugada y tenía en carpeta una licitación para la reparación de emergencia. Se licitó en noviembre, se adjudicó en febrero y estaba pausada a la espera del traspaso. La firma adjudicataria es Posse. "Todo esto va a ser así. El jueves a las 9, en el cruce de la A012 con la ruta nacional 34 arrancan las obras. Es una contratación por unos cinco mil millones de pesos y un plazo de seis meses para intervenir en las partes más complicadas de la traza", confirmó el ministro Enrico a La Capital.

El plan punto por punto

De esta forma se empezará a intervenir desde el mismo jueves en una primera etapa en reparaciones profundas y superficiales del hormigón (bacheo), sellado de fisuras, eliminación del ahuellamiento, calce de banquinas, reposición de luminarias, trabajos de pintura sobre ruta, implementación de cartelería (señalética) y desmalezamiento y corte de pasto sobre banquinas.

Por otro lado, está previsto construir una nueva rotonda en el cruce con la ruta 25 (obra en desarrollo, que comenzará a construirse en los próximos meses) y otra rotonda a nuevo en la intersección con la antigua ruta 9, con un proyecto que está en elaboración.

>>Leer más: Tras una larga disputa, la Nación firma con Pullaro el traspaso de la ruta A012

Acción inmediata

Firmado el traspaso y con la tinta fresca del acuerdo se pondrá en marcha la primera fase del plan, considerada de "acción inmediata", que tendrá un plazo de entre seis y siete meses.

Luego de un profundo diagnóstico habrá un frente de ataque con carácter urgente tendiente a reparar el hormigón y el bacheo puntualizándose en la zona del cruce con la ruta nacional 34 y luego en el cruce con la ruta nacional 9, en distrito de la localidad de Roldán.

En los últimos tres meses de esta contingencia se realizarán las tareas referidas al bacheo asfaltico en otros tramos deteriorados a lo largo de los 67 kilómetros de esta ruta nacional. Justamente, los sectores de hormigón presentan gran deterioro, sobre todo en la zona del cruce con la 34, zona urbana de Roldán próxima al cruce de la 9.

Justamente, la A012 y la 34 será el primer tramo a intervenir. Y ya se están preparando los desvíos. La empresa coordina con la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV).

>>Leer más: Ruta nacional 34: renuevan críticas a Nación por el estado deplorable del pavimento

A dos frentes

Ese será un frente de obra, encargado de reparar losas de hormigón. El otro frente es una cuadrilla itinerante que irá en paralelo subsanando los baches del concreto asfáltico.

¿Por qué el traspaso? La A012 constituye el segundo anillo de Circunvalación del Gran Rosario. El primero es la A008 y es ya una autopista urbana que también coexiste con el tráfico de cargas a la región, los puertos y la ruta del Mercosur con el puente a Victoria.

Este segundo anillo, de 67 kilómetros de extensión, comienza y finaliza dentro del territorio de Santa Fe, conectando numerosas localidades que han experimentado un auge de urbanizaciones residenciales y parques industriales en la última década. Pero a su vez, no es solo un conector vial para zonas urbanas, sino que cumple un rol fundamental en el sistema logístico nacional, operando como vía distribuidora del tránsito de cargas de toda la Argentina hacia los puertos del Gran Rosario, tanto desde el norte como desde el sur.

Su infraestructura actual es obsoleta, colapsada y peligrosa para la seguridad vial de sus usuarios. A esta característica de "ruta detonada" se le suma la congestión que se registra actualmente, agravada por la falta de variantes que permitan desviar el tránsito pesado de las zonas urbanizadas, lo cual genera mayores posibilidades de siniestros y aumentos significativos en los costos logísticos de una cadena de valor estratégica como es la agroindustria exportadora.

Un anillo vial de la producción

La A012 se inicia, en su extremo sur, en la intersección con la autopista a Buenos Aires y transita en sentido sur-norte hasta su llegada a la ruta nacional 11 a la altura de San Lorenzo. Tiene cruces con cuatro rutas provinciales (la 14, 18, 25 y la autopista a Santa Fe) y a su vez intersecciones con seis rutas nacionales: autopista a Buenos Aires (ruta 9), a Córdoba (continuidad de la ruta 9), y las rutas 33, 34, exruta 9 y 11. La atraviesan ocho cruces ferroviarios y cruza un puente vial con el arroyo Saladillo.

Cabe recordar que la génesis de este traspaso fue un decreto del presidente Javier Milei que faculta a las provincias a licitar y concesionar los tramos transferidos. Por ello, cada jurisdicción que adhiera con su firma en un convenio como es el caso de Santa Fe queda habilitada pero no obligada a iniciar un proceso de concesión. Es por ello que la Casa Gris tiene en carpeta el cobro de una tasa única para todos los camiones que ingresan al circuito vial de las terminales portuarias. Tasa unificada que resolvería la superposición de tasas municipales de localidades del Gran Rosario a través de un fondo fiduciario, entre la provincia y las comunas.