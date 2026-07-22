Newell's confirmó el traspaso de Williams Barlasina al fútbol colombiano El arquero, que acordó con la dirigencia Leprosa su salida, llegará a Fortaleza Fútbol Club en condición de libre. A la Lepra le quedará un diez por ciento del pase 22 de julio 2026 · 13:25hs

Williams Barlasina no tenía lugar en el plantel de Frank Kudelka.

Williams Barlasina se va de Newell's, tal como se había decidido desde de hace algunos días cuando la dirigencia y el arquero llegaron a un acuerdo para dejar la entidad. El futbolista será refuerzo de Fortaleza (Colombia) y llegará con el pase en su poder, aunque a la entidad Leprosa le quedará un diez por ciento del mismo.

A través de un comunicado la dirigencia confirmó la partida. "El Club Atlético Newell's Old Boys informa que Williams Barlasina continuará su carrera deportiva en Fortaleza Fútbol Club de la primera división de Colombia. El arquero fue traspasado a dicha institución de forma definitiva luego de un acuerdo de cesión en el que Newell's conserva un 10% de los derechos económicos".

Barlasina tenía un acuerdo de salida Newell's había optado por prescindir de uno de sus arqueros con los que contaba en el plantel ya que tiene a Josué Reinatti y a Gabriel Arias entre las principales opciones para ocupar el argo Leproso. Es por eso que negociaba la partida de Williams Barlasina (28 años).

COMUNICADO OFICIAL



El Club Atlético Newell's Old Boys informa que Williams Barlasina continuará su carrera deportiva en Fortaleza Fútbol Club de la primera división de Colombia. El arquero fue traspasado a dicha institución de forma definitiva luego de un acuerdo de cesión en… pic.twitter.com/jjgCE7sXig — Newell’s Old Boys (@Newells) July 22, 2026 >>Leer más: Newell's tiene el arco cubierto y acuerda la salida de Williams Barlasina

El club del Parque de la Independencia había llegado a un acuerdo con Barlasina para rescindirle el contrato que tenía hasta diciembre de 2027 y se fue con el pase en su poder, aunque a la Lepra le quedó un mínimo porcentaje.