Newell's confirmó el traspaso de Williams Barlasina al fútbol colombiano

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Santa Fe: la reforma electoral precalienta para salir a la cancha legislativa
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Central vende butacas originales del Gigante de Arroyito: los precios y cómo comprarlas
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Lionel Scaloni se refirió a las teorías conspirativas tras la final del Mundial 2026
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La UNR anunció un aumento del 20% en los montos de las becas estudiantiles
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Avanzan las obras de la histórica intervención en Empalme Graneros
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En Santa Fe se perdieron casi 3 mil empresas y 16 mil puestos de trabajo en 29 meses
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El tiempo en Rosario: un miércoles con humedad y chance de lluvias aisladas
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Paritaria docente: ofrecen un aumento del 15% y llevan la suba anual al 49%
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Condenaron a nueve años de prisión a un abuelo por abusar de su nieta
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Paritarias: para UPCN y ATE la propuesta de la provincia "resulta razonable"
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Paritarias: el gobierno de Santa Fe separa halcones de palomas
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