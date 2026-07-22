Central: con bajas importantes, los 25 futbolistas que convocó Almirón para el debut ante Belgrano

El Canalla viajó a Córdoba sin algunas de sus piezas importantes, por lo que el entrenador se vio en la obligación de citar a varios juveniles

Jorge Almirón no pudo contar con varios titulares para el debut de Central en el torneo Clausura.

Como se preveía, tres experimentados no viajaron a Córdoba, por eso la presencia de varios juveniles en la nómina de los 25 futbolistas que citó el entrenador de Central , Jorge Almirón, de cara al partido con Belgrano, por la primera fecha del torneo Clausura.

Por supuesto, la baja que más ruido hace es la de Marco Ruben , por problemas físicos. El delantero tenía todo para arrancar como titular, pero una lesión le jugó una mala pasada. En la misma situación están Ignacio Ovando y Enzo Copetti , quienes por problemas físicos no pudieron ser tenidos en cuenta por el técnico canalla. Tampoco viajó Franco Cervi , quien llegó como refuerzo, pero tiene unos pocos entrenamientos.

A los nombres de jugadores jóvenes que ya han sido citados en otras ocasiones, se sumaron los de Valentino Felici y Gino Pavoni . Estos dos chicos, categoría 2008, son integrantes clave del equipo de quinta división de AFA que marcha puntero en el actual torneo.

Además de ellos, otros juveniles convocados por Almirón para esta ocasión fueron: Álvaro Güich, marcador central que aún no debutó, Elías Verón y Marcelo Cabrera, que ya tuvieron algo de experiencia en cancha con el primer equipo. El que completa la lista es el delantero Giovanni Cantizano, de los mencionados, el que más minutos sumó en la máxima categoría.

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Marco Ruben se queda afuera del primer partido de Central. Sufrió una lesión después de una buena pretemporada. Celina Mutti Lovera / La Capital

Juveniles del Canalla

Valentino Felici es extremo derecho, nació en la localidad de Alvear y llegó a Central en enero de 2017. Tiene apenas 5 partidos en la reserva en este 2026, siempre ingresando desde el banco, y marcó 1 gol, ante Sarmiento en Junín. En quinta división de AFA jugó 16 encuentros y anotó 10 goles.

Mientras, Gino Pavoni es delantero, su pierna hábil es la derecha y nació en Rosario. Llegó al club en marzo de 2019 desde Banco Nación. En la temporada 2026 de reserva sumó 1 solo encuentro, ingresando desde el banco ante Unión. El quinta de AFA concretó 8 goles en 18 cotejos.

En cuanto a Álvaro Güich, que ya tiene algo de experiencia en cuanto a ocupar un lugar en el banco de primera, es marcador central diestro, nació en Rosario y tiene 17 años. Llegó al club en enero de 2017. En la Reserva 2026 disputó 6 partidos (todos como titular). Mientras que en la presente temporada de divisiones inferiores de AFA, jugó 1 partido en la cuarta y otro en la sexta.

Los concentrados de Central

La lista completa de los 25 jugadores que viajaron a Córdoba es la siguiente: Jeremías Ledesma, Axel Werner, Damián Fernández, Facundo Mallo, Gastón Ávila, Juan Cruz Komar, Sebastián Zaracho, Álvaro Güich, Emanuel Coronel, Elías Verón, Agustín Sández, Alexis Soto, Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Federico Navarro, Guillermo Fernández, Julián Fernández, Ángel Di María, Jaminton Campaz, Marcelo Cabrera, Valentino Felici, Giovanni Cantizano, Fabricio Oviedo, Gino Pavoni y Tomás Badaloni.