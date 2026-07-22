Muerte de un policía: tres años de suspensión y multa económica para un club de Cañada de Gómez

Autoridades de la Liga Cañadense y directivos de clubes definieron sancionar al Club Atlético de Carcarañá tras el fallecimiento de un efectivo durante incidentes

Suspensión. La entidad de Carcarañá, habitual protagonista de los torneos de la Cañadense, no podrá jugar durante tres temporadas.

La Liga Cañadense de Fútbol determinó una sanción sin precedentes para el Club Atlético Carcarañá : no podrá participar de las competencias por un lapso de 38 meses (3 años y 2 meses), además de ser sancionado con una multa económica. La medida fue adoptada durante una asamblea que llevaron a cabo las autoridades cañadenses y los directivos de los clubes miembros como consecuencia de los graves incidentes ocurridos tras la final de vuelta en torneo Apertura y que derivaron en la muerte del policía Eduardo Damián López.

Los directivos de la liga junto a los responsables de las entidades participantes de los torneos tomaron la histórica medida de suspensión para el conjunto de Carcarañá. La votación durante la asamblea fue contundente con 22 votos a favor del castigo y 2 en contra.

Además, se estableció una multa de diez fechas por la cantidad de 300 entradas cada una, es decir un total del valor de 3.000 entradas, es decir deberá abonar 30 millones de pesos.

La determinación se adoptó después de los incidentes que se produjeron a fines de junio en la final entre Cremería y Sportivo Las Parejas y donde un efectivo policial resultó gravemente herido en el cráneo. Fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) y días después falleció como consecuencia de los golpes.

La sanción es para el fútbol de primera

La sanción decidida en asamblea abarca al fútbol mayor masculino de Cremería, es decir la primera y cuarta división. No afecta a las categorías inferiores, señor y femenino.

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La sanción es un hecho que marcará a la Liga Cañadense una vez más ya que en otra oportunidad fue Williams Kemmis (Las Rosas) el club que había sufrido un castigo de 2 años por un episodio ocurrido en 2000.

Por otro lado, el torneo clausura tendrá veinte equipos participantes y comenzará el próximo fin de semana.

Los incidentes y el asesinato del policía

El episodio ocurrió el domingo 28 de junio de este año en el Club Atlético Carcarañá, donde se disputaba la final de la Liga Cañadense. Una vez terminado el encuentro, que consagró campeón a Sportivo Las Parejas, se desataron graves incidentes dentro del predio.

En medio de la gresca intervino personal policial que prestaba servicio de seguridad. Según la reconstrucción inicial, el efectivo, integrante del Comando Radioeléctrico de Roldán, recibió el impacto de un piedrazo mientras intentaba contener los disturbios.

Como consecuencia del golpe perdió la estabilidad y cayó contra una estructura metálica. La combinación de ambos impactos le provocó una severa lesión en la región occipital del cráneo.

Una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) lo trasladó con custodia policial al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Sin embargo, su estado se agravó durante las horas posteriores hasta que los médicos confirmaron el diagnóstico de muerte cerebral.

El fallecido fue identificado como Damián López, de 35 años, padre de dos hijos. El efectivo prestaba servicios en el Comando Radioeléctrico de Roldán y el domingo había finalizado su jornada habitual de trabajo cuando se dirigió a cumplir un servicio adicional de seguridad en el encuentro deportivo.