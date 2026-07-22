La AFA desmintió que Tapia haya sido citado por la Justicia de Estados Unidos

La entidad deportiva negó las acusaciones sobre el presidente y el tesorero, Pablo Toviggino, y dio otra versión sobre la demora para regresar al país tras el Mundial

La AFA desmitió que Chiqui Tapia haya sido citado por la Justicia estadounidense

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) publicó un comunicado en el que desmintió las versiones periodísticas que indicaban que el presidente Claudio "Chiqui" Tapia estaba siendo investigado por la Justicia de Estados Unidos. También negó que hayan secuestrado el celular del dirigente deportivo .

Tapia y parte de la comisión directiva de la AFA tuvieron una demora de más de dos horas minutos para salir de Estados Unidos. Según expresaron desde el círculo íntimo del presidente, se debió a cuestiones logísticas ligadas al Mundial 2026, pero el portal Infobae contradijo esa afirmación indicando que agentes de la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI) demoraron al dirigente en el aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York y le solicitaron sus teléfonos celulares y dispositivos electrónicos.

En medio de su extendida estadía en ese país, medios de la Ciudad de Buenos Aires indicaron que tanto Tapia como el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, fueron llamados a declarar en el marco de una investigación que pesa sobre ellos.

Desde la entidad madre del fútbol argentino criticaron las versiones periodísticas y explicaron la situación de los directivos.

AFA desmintió la citación

Mediante un comunicado, la AFA respondió "las versiones periodísticas difundidas en las últimas horas" y sostuvo que "el documento al que hacen referencia diversas publicaciones no constituye una citación dirigida al presidente de la AFA, Claudio Tapia, ni al tesorero de la institución, Pablo Toviggino".

Según la AFA, la "citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida se encuentra dirigida a un tercero", que se deberá presentar ante un Gran Jurado y en caso de que sea requerido presentar "documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de la AFA".

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Con esta explicación, la AFA consideró "absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos, como también resulta falso sostener que les hayan sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico".

La AFA sostuvo, a través del comunicado, que el documento no dispone ninguna medida personal sobre Tapia o Toviggino y que la información difundida "afecta injustificadamente el honor y la imagen de personas e instituciones".

Además de instar a los medios a "verificar adecuadamente el contenido de los documentos antes de publicar afirmaciones que no encuentran respaldo en ellos", la AFA agregó que "se reserva el ejercicio de todas las acciones legales que pudieran corresponder frente a la difusión de información falsa o manifiestamente engañosa que lesione los derechos de la institución o de sus autoridades".