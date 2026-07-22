¿La final del Mundial estuvo arreglada? Cómo nacen las teorías conspirativas tras una derrota

Las redes se llenaron de versiones sobre un supuesto complot detrás de la derrota de Argentina. Qué tienen en común estas teorías y por qué se viralizan

Las teorías conspirativas se multiplicaron tras la derrota de Argentina en la final del Mundial

La derrota de la selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026 no solo dejó desazón entre los hinchas. En las horas posteriores al partido comenzaron a multiplicarse en X, TikTok, Facebook y YouTube publicaciones que sostenían que el equipo de Lionel Scaloni "tenía prohibido ganar" o que el encuentro había sido "entregado" por intereses políticos o económicos.

Uno de los contenidos que más impulsó esas especulaciones fue el video de la arenga de Lionel Messi antes de salir a jugar la final. En las imágenes se escucha al capitán decir "olvídense de todo", una frase que algunos usuarios interpretaron como una supuesta referencia a presiones externas o a un acuerdo para dejarse perder.

Sin embargo, ninguna de esas interpretaciones está respaldada por pruebas. Aunque las versiones difieren entre sí, todas comparten una misma lógica: atribuyen la derrota a un plan oculto sin aportar evidencias que lo demuestren.

El propio entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni , desestimó esas versiones al analizar el resultado: "Perdimos porque ellos jugaron mejor, está bueno reconocerlo".

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Las principales teorías que circularon

Tras el partido comenzaron a viralizarse distintas hipótesis que buscaban explicar la derrota de Argentina mediante una supuesta conspiración. Entre las más difundidas aparecen:

Que la FIFA obligó a Argentina a perder para compensar las acusaciones de favoritismo recibidas durante el torneo.

obligó a Argentina a perder para compensar las acusaciones de favoritismo recibidas durante el torneo. Que el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia , habría negociado el resultado para evitar problemas judiciales.

, habría negociado el resultado para evitar problemas judiciales. Que la UEFA presionó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino , para que España fuera campeona.

presionó al presidente de la FIFA, , para que España fuera campeona. Que la selección fue castigada por exhibir una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" tras eliminar a Inglaterra.

tras eliminar a Inglaterra. Que algunos futbolistas y sus familias fueron amenazados antes de la final.

Que hubo jugadores que simularon lesiones para favorecer a apostadores.

Ninguna de estas afirmaciones fue acompañada por pruebas verificables.

Un fenómeno que ya había aparecido durante el Mundial

Las teorías conspirativas no comenzaron con la final. Durante gran parte del Mundial 2026 circularon publicaciones, especialmente desde otros países, que afirmaban que la FIFA favorecía sistemáticamente a Argentina mediante el arbitraje, el VAR o decisiones de Infantino.

Diversas verificaciones realizadas durante el torneo concluyeron que esas afirmaciones carecían de evidencia o eran directamente falsas.

Tras la derrota, el relato simplemente cambió de signo: para algunos usuarios, Argentina pasó de ser supuestamente beneficiada a convertirse en víctima de una conspiración.

¿Por qué se viralizan estas teorías?

Especialistas en desinformación explican que las teorías conspirativas suelen crecer después de acontecimientos que generan frustración, incertidumbre o emociones intensas.

Según el informe "La creencia en teorías conspirativas", elaborado por Chequeado junto con Africa Check y Full Fact, estas narrativas ofrecen una explicación sencilla para hechos complejos y atribuyen los acontecimientos a la acción secreta de grupos poderosos.

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La idea de que "alguien manejó todo desde las sombras" suele resultar más fácil de aceptar que reconocer factores como el rendimiento deportivo, los errores propios o la superioridad del rival.

Además, este tipo de relatos fortalece la identidad del grupo: si la derrota fue consecuencia de una conspiración, desaparece la necesidad de revisar el desempeño del propio equipo.

Cómo reconocer una teoría conspirativa

Los especialistas señalan que este tipo de narrativas suele compartir algunas características:

Atribuyen hechos complejos a un plan secreto organizado por personas o instituciones poderosas.

Presentan pocas pruebas o directamente ninguna.

Reinterpretan cualquier evidencia para que confirme la teoría.

Sostienen que la falta de pruebas forma parte del supuesto encubrimiento.

Apelan a las emociones antes que a los hechos.

Un terreno fértil para la desinformación

Los grandes eventos deportivos concentran la atención de millones de personas, generan conversaciones masivas en redes sociales y despiertan emociones intensas. Ese escenario favorece la circulación de imágenes fuera de contexto, videos manipulados, audios falsos y teorías conspirativas.

Por eso, especialistas recomiendan desconfiar de las explicaciones extraordinarias que no presentan evidencias, verificar el origen de la información y consultar fuentes confiables antes de compartir contenidos virales.