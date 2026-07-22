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Proponen adaptar efectores de salud de Rosario a personas con obesidad

Un proyecto en el Concejo pide que se incorporen camillas, camas, sillas de ruedas y balanzas de alta capacidad en hospitales y centros de salud municipales

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

22 de julio 2026 · 06:30hs
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El proyecto incluye la necesidad de otorgar formación para el personal de salud sobre atención a pacientes con obesidad.

El proyecto incluye la necesidad de otorgar formación para el personal de salud sobre atención a pacientes con obesidad.

Un proyecto de ordenanza presentado en el Concejo Municipal propone crear un programa destinado a adaptar progresivamente la infraestructura y el equipamiento de los efectores de salud municipales de Rosario para garantizar una atención accesible, segura y digna a las personas con obesidad.

La iniciativa, presentada por la concejala María Fernanda Rey, plantea la creación del Programa Municipal de Adecuación Progresiva de Infraestructura y Equipamiento para la Atención de Personas con Obesidad, que tiene como objetivo garantizar condiciones de accesibilidad, seguridad y calidad en los centros de salud dependientes de la Municipalidad de Rosario.

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Enfermedad crónica

El proyecto parte de considerar a la obesidad como una enfermedad crónica y compleja y advierte que las personas que la atraviesan pueden encontrarse con barreras físicas y estructurales que dificultan el acceso a una atención sanitaria segura y de calidad. Entre las situaciones señaladas se encuentra la falta de infraestructura, mobiliario y equipamiento adecuado para realizar consultas, estudios diagnósticos, internaciones y tratamientos.

"Como muchos de los proyectos que presento, está relacionado a pedidos concretos de situaciones que me llegan por distintas vías. Puntualmente en este caso era una persona que debía ser internada en el Heca por erisipela (una infección bacteriana) y al llegar se encontró con que no tienen infraestructura para personas con obesidad mórbida. La paciente pesa 200 kilos y tuvo que ser atendida en la ambulancia del Sies porque no tenían ni siquiera silla de ruedas para ella", explicó Rey.

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Plan progresivo

La propuesta establece que, dentro de los 180 días posteriores a la promulgación de la ordenanza, el municipio deberá realizar un relevamiento integral de la infraestructura, el mobiliario y el equipamiento existente en cada efector de salud municipal, con el objetivo de identificar las necesidades de adecuación.

A partir de ese diagnóstico se elaboraría un Plan de Adecuación Progresiva, que deberá establecer prioridades de intervención, un cronograma de ejecución, metas y una estimación presupuestaria. La incorporación de los recursos se realizaría de acuerdo con las características y necesidades de cada establecimiento.

"No están contemplados estos casos singulares. Entonces lo que estamos pidiendo es que se adapte algún efector. Obviamente no es algo masivo, no van a ir 100 personas con obesidad todos los días. Pero si aparece alguien que tiene esta necesidad especial, creemos que es digno que los hospitales o centros de salud estén preparados para atenderlos", especificó la autora del proyecto.

Elementos especiales

Entre los elementos que el proyecto contempla incorporar de manera progresiva figuran camillas y camas hospitalarias de alta capacidad, sillas de ruedas de alta capacidad, balanzas aptas para personas con obesidad y dispositivos para la movilización y transferencia segura de pacientes. También incluye sillones y bancos con capacidad adecuada para las salas de espera, sanitarios adaptados y cualquier otro elemento que la autoridad de aplicación considere necesario.

La iniciativa también propone adaptar los espacios físicos de los efectores cuando sea necesario para permitir la correcta utilización del equipamiento, facilitar la circulación segura de pacientes y trabajadores y garantizar la prestación de los servicios en condiciones adecuadas.

Otro de los puntos centrales del proyecto es la capacitación permanente del personal de salud. El Ejecutivo municipal deberá implementar programas sobre atención integral de personas con obesidad, movilización segura de pacientes, utilización del equipamiento específico, prevención de lesiones laborales y prácticas asistenciales respetuosas y libres de estigmatización.

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