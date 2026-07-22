La Capital | Política | Santa Fe

Santa Fe: la reforma electoral precalienta para salir a la cancha legislativa

Tras el receso invernal el oficialismo pretende consagrar los cambios con un amplio consenso político. El debate se centra en el piso de votos para acceder al reparto de bancas y el rediseño de la boleta única

Javier Felcaro

Por Javier Felcaro

22 de julio 2026 · 06:05hs
Google Seguir a La Capital en Google
La Legislatura de Santa Fe se prepara para un debate que puede modificar el escenario político de cara a 2027.

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

La Legislatura de Santa Fe se prepara para un debate que puede modificar el escenario político de cara a 2027.

Consumado el receso legislativo de invierno, el oficialismo santafesino busca avanzar con los consensos necesarios para materializar la reforma electoral antes de que concluya agosto próximo.

Al respecto, el debate político preliminar está centrado en la boleta única de papel (sobre todo en su diseño) y el piso para acceder a las bancas legislativas.

Hasta el momento, los proyectos de reforma electoral ingresados a la Legislatura provincial se acercan a la decena: la UCR presentó dos -uno en el Senado y otro en Diputados-, al igual que el socialismo. El Frente Amplio por la Soberanía (FAS) y UNO hicieron lo propio en la Cámara baja.

El peronismo, en tanto, formalizó dos iniciativas reformistas: una en el Senado y otra en Diputados. Y se espera que el PRO aporte la suya en breve.

Antes de salir a la cancha legislativa

Pese al fin del receso invernal, esta semana no habrá sesiones en ninguna de las dos Cámaras. Que el Senado fije una preferencia para el 30 de julio, convirtiéndose así en el cuerpo legislativo de origen del debate (donde el oficialismo tiene peso propio), todavía es una incógnita, según admitieron a La Capital en la Casa Gris.

En el gobierno de Maximiliano Pullaro confían en que los cambios en la normativa que regula los comicios en Santa Fe serán aprobados sin grandes sobresaltos y con suficiente volumen político, como ocurrió con anteriores reformas e iniciativas consideradas clave por el Ejecutivo.

>>Leer más: El gobierno de Milei se tomará todo agosto para negociar el fin de las Paso

Por eso, durante esta semana y la próxima continuarán las reuniones reservadas -que ya se dieron durante la pausa invernal- en pos de sellar acuerdos políticos amplios que despejen el camino a la reforma electoral.

El objetivo es reunir en un único cuerpo normativo toda la legislación electoral y de partidos políticos vigente en la provincia, adaptándola a la Constitución santafesina reformada en 2025.

La boleta única de papel rige hace varios años en Santa Fe.

La boleta única de papel rige hace varios años en Santa Fe.

Entre las principales fuerzas políticas viene adquiriendo fuerza la necesidad de que, para contar con listas legislativas a nivel provincial y de concejales en los municipios, haya que presentar una fórmula a gobernador y a intendente.

Otro punto a abordar es la boleta única para la elección general. En las primarias estarán los cinco cuerpos que caracterizan a la papeleta santafesina.

Sin embargo, para los comicios generales hay propuestas que impulsan cinco, cuatro, tres y dos cuerpos (en este último caso, uno para gobernador y vice, diputados y senadores provinciales, y el restante para intendente y concejal).

>>Leer más: Unidos mira el modelo de la Constituyente para discutir la nueva ley electoral de Santa Fe

Acerca de las obligaciones derivadas de la reciente reforma de la Carta Magna santafesina, que habilita la reelección del gobernador, se incorpora el sistema D'Hondt para la distribución de bancas en Diputados.

La herramienta reemplaza al mecanismo anterior, que aseguraba automáticamente 28 de las 50 bancas a la fuerza más votada (incluso cuando la diferencia con el segundo fuera mínima).

En contraste con el escenario político nacional, donde el gobierno de Javier Milei pretende eliminar las Paso, en Santa Fe impera el consenso en torno a la continuidad del sistema que reemplazó a la cuestionada ley de lemas.

Posiciones frente a la reforma electoral

En la vereda oficialista, los proyectos del socialismo y la UCR reflejan diferencias respecto del formato de las boletas y el piso electoral. El PRO, en tanto, apuntará al financiamiento y los controles de los aportes privados para la campaña.

A su vez, el peronismo propone la continuidad de las Paso para la definición de candidaturas y un sistema de votación similar al vigente, basado en cinco boletas únicas de papel separadas por cada categoría.

Paralelamente, en Somos Vida, espacio que comanda la diputada provincial Amalia Granata, rechazan la unificación de boletas y promueven un piso bajo para la obtención de bancas legislativas.

El FAS, en tanto, fomenta la eliminación de los umbrales electorales, la continuidad del sistema actual de boletas y un fuerte control del financiamiento de las campañas.

Noticias relacionadas
Fabián Bastia y Pablo Olivares encabezaron la reunión paritaria con los gremios de la administración central

Paritarias: para UPCN y ATE la propuesta de la provincia "resulta razonable"

Las cuentas provinciales continúan sintiendo el impacto de la desaceleración económica. Los ATN son bien recibidos.

Nación reactivó los ATN y Santa Fe recibió $5.000 millones en julio

Las cuentas provinciales continúan sintiendo el impacto de la desaceleración económica. Los ATN son bien recibidos.

La Nación reactivó los ATN y Santa Fe recibió $5.000 millones en julio

La jornada para pymes se desarrollará del 31 de agosto al 4 de septiembre con sede principal en el Centro de Convenciones de La Fluvial, en Rosario y con actividades también en la ciudad de Santa Fe.

Abre la inscripción para que las pymes santafesinas participen del Business Forum 2026

Ver comentarios

Las más leídas

Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

Dónde y cómo será el descanso de Messi en la Argentina

Dónde y cómo será el descanso de Messi en la Argentina

A dos días del debut de Central, hay problemas para Almirón: la baja de un nombre importante

A dos días del debut de Central, hay problemas para Almirón: la baja de un nombre importante

Mercado de pases: altas y bajas de Newells y Central de cara al torneo Clausura

Mercado de pases: altas y bajas de Newell's y Central de cara al torneo Clausura

Lo último

Rosario armó una bienvenida mundial para Messi y Lo Celso tras el subcampeonato

Rosario armó una bienvenida mundial para Messi y Lo Celso tras el subcampeonato

Derogación de la ley del libro: UNR Editora y las editoriales universitarias del país hablan de un nuevo ataque

Derogación de la ley del libro: UNR Editora y las editoriales universitarias del país hablan de "un nuevo ataque"

Proponen adaptar efectores de salud de Rosario a personas con obesidad

Proponen adaptar efectores de salud de Rosario a personas con obesidad

La provincia arranca este jueves la restauración de la ruta A012

Con el traspaso de Nación, Santa Fe se hará cargo del corredor durante 20 años. Las obras arrancan con un acto en el cruce con la ruta 34
La provincia arranca este jueves la restauración de la ruta A012

Por Lucas Ameriso
Proponen adaptar efectores de salud de Rosario a personas con obesidad

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Proponen adaptar efectores de salud de Rosario a personas con obesidad

Rosario armó una bienvenida mundial para Messi y Lo Celso tras el subcampeonato
La Ciudad

Rosario armó una bienvenida mundial para Messi y Lo Celso tras el subcampeonato

Santa Fe: la reforma electoral precalienta para salir a la cancha legislativa

Por Javier Felcaro
Política

Santa Fe: la reforma electoral precalienta para salir a la cancha legislativa

Derogación de la ley del libro: UNR Editora y las editoriales universitarias del país hablan de un nuevo ataque

Por Matías Petisce
La Ciudad

Derogación de la ley del libro: UNR Editora y las editoriales universitarias del país hablan de "un nuevo ataque"

Avanzan las obras de la histórica intervención en Empalme Graneros
La Ciudad

Avanzan las obras de la histórica intervención en Empalme Graneros

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

Dónde y cómo será el descanso de Messi en la Argentina

Dónde y cómo será el descanso de Messi en la Argentina

A dos días del debut de Central, hay problemas para Almirón: la baja de un nombre importante

A dos días del debut de Central, hay problemas para Almirón: la baja de un nombre importante

Mercado de pases: altas y bajas de Newells y Central de cara al torneo Clausura

Mercado de pases: altas y bajas de Newell's y Central de cara al torneo Clausura

Paritarias en Santa Fe: ofrecieron un aumento mínimo de $180.000 hasta diciembre

Paritarias en Santa Fe: ofrecieron un aumento mínimo de $180.000 hasta diciembre

Ovación
Newells cerró la llegada de Alan Soñora y gestiona la incorporación de García Basso

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's cerró la llegada de Alan Soñora y gestiona la incorporación de García Basso

Newells cerró la llegada de Alan Soñora y gestiona la incorporación de García Basso

Newell's cerró la llegada de Alan Soñora y gestiona la incorporación de García Basso

Quiénes son los árbitros que tendrán Central y Newells en el arranque del torneo Clausura

Quiénes son los árbitros que tendrán Central y Newell's en el arranque del torneo Clausura

El Charrúa no pudo repescar a una de sus figuras de 2025, que jugará a préstamo en una liga regional

El Charrúa no pudo repescar a una de sus figuras de 2025, que jugará a préstamo en una liga regional

Policiales
Condenaron a nueve años de prisión a un abuelo por abusar de su nieta
Policiales

Condenaron a nueve años de prisión a un abuelo por abusar de su nieta

Narcomenudeo: piden 8 años de cárcel para un joven detenido con 200 gramos de marihuana

Narcomenudeo: piden 8 años de cárcel para un joven detenido con 200 gramos de marihuana

Cañada de Gómez: cinco imputados por apuñalar a un vecino durante los festejos del Mundial

Cañada de Gómez: cinco imputados por apuñalar a un vecino durante los festejos del Mundial

Discusión salvaje: lo imputaron por darle martillazos en la cabeza a otro hombre

Discusión salvaje: lo imputaron por darle martillazos en la cabeza a otro hombre

La Ciudad
Rosario armó una bienvenida mundial para Messi y Lo Celso tras el subcampeonato
La Ciudad

Rosario armó una bienvenida mundial para Messi y Lo Celso tras el subcampeonato

Derogación de la ley del libro: UNR Editora y las editoriales universitarias del país hablan de un nuevo ataque

Derogación de la ley del libro: UNR Editora y las editoriales universitarias del país hablan de "un nuevo ataque"

Proponen adaptar efectores de salud de Rosario a personas con obesidad

Proponen adaptar efectores de salud de Rosario a personas con obesidad

La provincia arranca este jueves la restauración de la ruta A012

La provincia arranca este jueves la restauración de la ruta A012

Celebra Perú llega a Rosario con dos jornadas de música, danza y tradición
La Ciudad

Celebra Perú llega a Rosario con dos jornadas de música, danza y tradición

WhatsApp se renueva: las cinco novedades que trae la app

WhatsApp se renueva: las cinco novedades que trae la app

Carolina Losada rechazó eliminar las Paso, pero admitió que podría votar su suspensión en 2027
Política

Carolina Losada rechazó eliminar las Paso, pero admitió que podría votar su suspensión en 2027

La gripe empieza a ceder en Santa Fe, pero aún hay circulación de virus respiratorios
La Ciudad

La gripe empieza a ceder en Santa Fe, pero aún hay circulación de virus respiratorios

Narcomenudeo: piden 8 años de cárcel para un joven detenido con 200 gramos de marihuana
Policiales

Narcomenudeo: piden 8 años de cárcel para un joven detenido con 200 gramos de marihuana

Detuvieron al novio de Lara Caraballo tras hallar indicios de femicidio en barrio Ludueña
Policiales

Detuvieron al novio de Lara Caraballo tras hallar indicios de femicidio en barrio Ludueña

Paritarias en Santa Fe: ofrecieron un aumento mínimo de $180.000 hasta diciembre
La Ciudad

Paritarias en Santa Fe: ofrecieron un aumento mínimo de $180.000 hasta diciembre

Argentina perdió el juicio en EEUU por la expropiación de Aerolineas: deberá pagar u$s 390 millones
Política

Argentina perdió el juicio en EEUU por la expropiación de Aerolineas: deberá pagar u$s 390 millones

La pista de Micaela Albornoz en Córdoba: cómo sigue la búsqueda
La Ciudad

La pista de Micaela Albornoz en Córdoba: cómo sigue la búsqueda

La humedad seguirá en Rosario varios días antes del ingreso de un nuevo frente frío polar
La Ciudad

La humedad seguirá en Rosario varios días antes del ingreso de un nuevo frente frío polar

Cañada de Gómez: cinco imputados por apuñalar a un vecino durante los festejos del Mundial
Policiales

Cañada de Gómez: cinco imputados por apuñalar a un vecino durante los festejos del Mundial

Mercado de pases: altas y bajas de Newells y Central de cara al torneo Clausura
Ovación

Mercado de pases: altas y bajas de Newell's y Central de cara al torneo Clausura

Robbie Williams aclaró que no consumió cocaína durante la final del Mundial
Zoom

Robbie Williams aclaró que no consumió cocaína durante la final del Mundial

Tras una larga disputa, la Nación firma con Pullaro el traspaso de la ruta A012
Política

Tras una larga disputa, la Nación firma con Pullaro el traspaso de la ruta A012

Milei explicó por qué no se realizaron festejos por la llegada de la selección argentina
Política

Milei explicó por qué no se realizaron festejos por la llegada de la selección argentina