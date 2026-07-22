Confirman que un joven desaparecido en enero fue asesinado y detienen a dos expolicías

Un hermano de Andrés "Fido" Saavedra había denunciado que dos policías lo mataron y lo hicieron desaparecer. Su cuerpo todavía no fue hallado

La Fiscalía provincial confirmó que Andrés Lisandro "Fido" Saavedra, de 24 años y desaparecido en enero pasado, fue asesinado. En ese marco, este martes detuvieron a un policía exonerado y a su padre, policía retirado, quienes habían sido señalados por los familiares de la víctima.

De acuerdo a fuentes oficiales, este martes por la noche los sospechosos fueron detenidos en allanamientos solicitados por la fiscal Agustina Eiris, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas. También se realizaron rastrillajes, con resultados negativos, en búsqueda del cuerpo del joven desaparecido.

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El policía exonerado Cristian B. y su padre Pedro B., agente retirado, fueron detenidos en los operativos realizados en Rivarola al 7400 y Garay al 5100. Desde la Fiscalía adelantaron que serán imputados por homicidio, pero la información que llevó a consolidar esa hipótesis se mantiene bajo reserva.

La denuncia del hermano del joven asesinado

Andrés Lisandro "Fido" Saavedra, de 24 años y oriundo del barrio Godoy, está desaparecido desde enero y desde entonces no hubo novedades sobre su paradero. La semana pasada, uno de sus hermanos hizo público un video en el que aseguró tener pruebas para sostener que el joven había sido asesinado y su cuerpo enterrado luego de haber estado involucrado en un robo a la casa de efectivos de la policía.

En la publicación hecha en Facebook, Javier Saavedra aseguró que, pocos días antes de desaparecer, su hermano Andrés y otro joven "se metieron a robar a la casa de unos policías". "Robaron dos o tres boludeces y descartaron las cosas. Los policías que vivían en esa casa querían recuperar las cosas, se enteraron quiénes fueron y dieron con ellos dos", agregó.

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En ese marco sostuvo que el otro joven que participó del robo se llama Gianfranco y su padre es vecino de los policías. "¿Qué hicieron? Lo entregaron a Fido. Se lo habrán llevado a hacer una changuita de albañilería que hacía con esa gente, lo habrán llevado engañado porque mi hermano no es ningún boludo", especuló el joven.

"Se lo entregaron a los policías y ellos lo asesinaron a mi hermano", aseguró entonces Javier. "Lo tienen enterrado. Puede ser que esté en tres puntos: Pérez, una casa por Rivarola o en algún pueblo cerca de Totoras", indicó sobre el presunto paradero del cuerpo de su hermano.