La Capital | Policiales | desaparecido

Confirman que un joven desaparecido en enero fue asesinado y detienen a dos expolicías

Un hermano de Andrés "Fido" Saavedra había denunciado que dos policías lo mataron y lo hicieron desaparecer. Su cuerpo todavía no fue hallado

Martín Stoianovich

Por Martín Stoianovich

22 de julio 2026 · 13:57hs
Google Seguir a La Capital en Google
Confirman que un joven desaparecido en enero fue asesinado y detuvieron a dos expolicías.

Confirman que un joven desaparecido en enero fue asesinado y detuvieron a dos expolicías.

La Fiscalía provincial confirmó que Andrés Lisandro "Fido" Saavedra, de 24 años y desaparecido en enero pasado, fue asesinado. En ese marco, este martes detuvieron a un policía exonerado y a su padre, policía retirado, quienes habían sido señalados por los familiares de la víctima.

De acuerdo a fuentes oficiales, este martes por la noche los sospechosos fueron detenidos en allanamientos solicitados por la fiscal Agustina Eiris, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas. También se realizaron rastrillajes, con resultados negativos, en búsqueda del cuerpo del joven desaparecido.

>> Leer más: Familiares de un joven desaparecido desde enero en Rosario dicen que fue asesinado e involucran a policías

El policía exonerado Cristian B. y su padre Pedro B., agente retirado, fueron detenidos en los operativos realizados en Rivarola al 7400 y Garay al 5100. Desde la Fiscalía adelantaron que serán imputados por homicidio, pero la información que llevó a consolidar esa hipótesis se mantiene bajo reserva.

La denuncia del hermano del joven asesinado

Andrés Lisandro "Fido" Saavedra, de 24 años y oriundo del barrio Godoy, está desaparecido desde enero y desde entonces no hubo novedades sobre su paradero. La semana pasada, uno de sus hermanos hizo público un video en el que aseguró tener pruebas para sostener que el joven había sido asesinado y su cuerpo enterrado luego de haber estado involucrado en un robo a la casa de efectivos de la policía.

En la publicación hecha en Facebook, Javier Saavedra aseguró que, pocos días antes de desaparecer, su hermano Andrés y otro joven "se metieron a robar a la casa de unos policías". "Robaron dos o tres boludeces y descartaron las cosas. Los policías que vivían en esa casa querían recuperar las cosas, se enteraron quiénes fueron y dieron con ellos dos", agregó.

>> Leer más: Desaparecidos y asesinados: los casos de jóvenes que encienden una alarma en el Gran Rosario

En ese marco sostuvo que el otro joven que participó del robo se llama Gianfranco y su padre es vecino de los policías. "¿Qué hicieron? Lo entregaron a Fido. Se lo habrán llevado a hacer una changuita de albañilería que hacía con esa gente, lo habrán llevado engañado porque mi hermano no es ningún boludo", especuló el joven.

"Se lo entregaron a los policías y ellos lo asesinaron a mi hermano", aseguró entonces Javier. "Lo tienen enterrado. Puede ser que esté en tres puntos: Pérez, una casa por Rivarola o en algún pueblo cerca de Totoras", indicó sobre el presunto paradero del cuerpo de su hermano.

Noticias relacionadas
El boxeador Matías Vidondo.

Detuvieron al excampeón de boxeo Matías Vidondo por amenazar con un arma a un hombre

El Palacio de la Oportunidad, en Corrientes y San Luis

Intentaron robar en el Palacio de la Oportunidad y terminaron detenidos

Un abuelo fue sentenciado a nueve años de prisión por abuso sexual de su nieta menor de edad en Santo Tomé.

Condenaron a nueve años de prisión a un abuelo por abusar de su nieta

La cámara de la terminal de ómnibus de Córdoba registró a Micaela junto a dos policías.

Buscan a Micaela Albornoz en Córdoba: su familia denuncia secuestro y explotación sexual

Ver comentarios

Las más leídas

Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

A dos días del debut de Central, hay problemas para Almirón: la baja de un nombre importante

A dos días del debut de Central, hay problemas para Almirón: la baja de un nombre importante

De la UNR a la élite de la ciencia mundial: premian a un joven investigador rosarino

De la UNR a la élite de la ciencia mundial: premian a un joven investigador rosarino

Rosario armó una bienvenida mundial para Messi y Lo Celso tras el subcampeonato

Rosario armó una bienvenida mundial para Messi y Lo Celso tras el subcampeonato

Lo último

El nuevo estadio de Tiro Federal: dónde estará ubicado, capacidad y el nombre que llevaría

El nuevo estadio de Tiro Federal: dónde estará ubicado, capacidad y el nombre que llevaría

Comienza el Torneo Clausura 2026: días y horarios de la primera fecha del campeonato

Comienza el Torneo Clausura 2026: días y horarios de la primera fecha del campeonato

Se frenó el pase de Ángel Correa a River: Tigres cambió las condiciones de venta

Se frenó el pase de Ángel Correa a River: Tigres cambió las condiciones de venta

Confirman que un joven desaparecido en enero fue asesinado y detienen a dos expolicías

Un hermano de Andrés "Fido" Saavedra había denunciado que dos policías lo mataron y lo hicieron desaparecer. Su cuerpo todavía no fue hallado

Confirman que un joven desaparecido en enero fue asesinado y detienen a dos expolicías

Por Martín Stoianovich
Rosario Outlet vuelve con descuentos en 40 marcas locales: cuándo será y dónde
La Ciudad

Rosario Outlet vuelve con descuentos en 40 marcas locales: cuándo será y dónde

Tres cortes de tránsito este miércoles en Circunvalación y una marcha en el microcentro
La Ciudad

Tres cortes de tránsito este miércoles en Circunvalación y una marcha en el microcentro

El ex Bar Munich se reactiva: qué llega al histórico edificio del Parque Urquiza

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

El ex Bar Munich se reactiva: qué llega al histórico edificio del Parque Urquiza

Alerta en el cordón industrial: Pampa Energía cierra su planta y hay más de 130 empleos en riesgo
Economía

Alerta en el cordón industrial: Pampa Energía cierra su planta y hay más de 130 empleos en riesgo

Falleció el funcionario santafesino Gabriel Real durante un viaje a Estados Unidos
Política

Falleció el funcionario santafesino Gabriel Real durante un viaje a Estados Unidos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

A dos días del debut de Central, hay problemas para Almirón: la baja de un nombre importante

A dos días del debut de Central, hay problemas para Almirón: la baja de un nombre importante

De la UNR a la élite de la ciencia mundial: premian a un joven investigador rosarino

De la UNR a la élite de la ciencia mundial: premian a un joven investigador rosarino

Rosario armó una bienvenida mundial para Messi y Lo Celso tras el subcampeonato

Rosario armó una bienvenida mundial para Messi y Lo Celso tras el subcampeonato

Falleció el funcionario santafesino Gabriel Real durante un viaje a Estados Unidos

Falleció el funcionario santafesino Gabriel Real durante un viaje a Estados Unidos

Ovación
Comienza el Torneo Clausura 2026: días y horarios de la primera fecha del campeonato
Ovación

Comienza el Torneo Clausura 2026: días y horarios de la primera fecha del campeonato

Comienza el Torneo Clausura 2026: días y horarios de la primera fecha del campeonato

Comienza el Torneo Clausura 2026: días y horarios de la primera fecha del campeonato

Se frenó el pase de Ángel Correa a River: Tigres cambió las condiciones de venta

Se frenó el pase de Ángel Correa a River: Tigres cambió las condiciones de venta

Belgrano vs. Rosario Central por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Belgrano vs. Rosario Central por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Policiales
Confirman que un joven desaparecido en enero fue asesinado y detienen a dos expolicías

Por Martín Stoianovich
Policiales

Confirman que un joven desaparecido en enero fue asesinado y detienen a dos expolicías

Detuvieron al excampeón de boxeo Matías Vidondo por amenazar con un arma a un hombre

Detuvieron al excampeón de boxeo Matías Vidondo por amenazar con un arma a un hombre

Intentaron robar en el Palacio de la Oportunidad y terminaron detenidos

Intentaron robar en el Palacio de la Oportunidad y terminaron detenidos

Condenaron a nueve años de prisión a un abuelo por abusar de su nieta

Condenaron a nueve años de prisión a un abuelo por abusar de su nieta

La Ciudad
¿Alimentos Ozempic? Cómo es la nueva moda de las comidas GLP1
Salud

¿Alimentos Ozempic? Cómo es la nueva moda de las comidas GLP1

Rosario Outlet vuelve con descuentos en 40 marcas locales: cuándo será y dónde

Rosario Outlet vuelve con descuentos en 40 marcas locales: cuándo será y dónde

Tres cortes de tránsito este miércoles en Circunvalación y una marcha en el microcentro

Tres cortes de tránsito este miércoles en Circunvalación y una marcha en el microcentro

La ruta nacional A012, ahora santafesina: Es una arteria fundamental de la Argentina

La ruta nacional A012, ahora santafesina: "Es una arteria fundamental de la Argentina"

La provincia arranca este jueves la restauración de la ruta A012

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

La provincia arranca este jueves la restauración de la ruta A012

Santa Fe: la reforma electoral precalienta para salir a la cancha legislativa

Por Javier Felcaro
Política

Santa Fe: la reforma electoral precalienta para salir a la cancha legislativa

Central vende butacas originales del Gigante de Arroyito: los precios y cómo comprarlas
Ovación

Central vende butacas originales del Gigante de Arroyito: los precios y cómo comprarlas

Derogación de la ley del libro: UNR Editora critica un nuevo ataque

Por Matías Petisce
La Ciudad

Derogación de la ley del libro: UNR Editora critica "un nuevo ataque"

Lionel Scaloni se refirió a las teorías conspirativas tras la final del Mundial 2026
Ovación

Lionel Scaloni se refirió a las teorías conspirativas tras la final del Mundial 2026

La UNR anunció un aumento del 20% en los montos de las becas estudiantiles
La Ciudad

La UNR anunció un aumento del 20% en los montos de las becas estudiantiles

Avanzan las obras de la histórica intervención en Empalme Graneros
La Ciudad

Avanzan las obras de la histórica intervención en Empalme Graneros

En Santa Fe se perdieron casi 3 mil empresas y 16 mil puestos de trabajo en 29 meses
Economía

En Santa Fe se perdieron casi 3 mil empresas y 16 mil puestos de trabajo en 29 meses

Alerta por un alumno que llevó un arma a una escuela de barrio Azcuénaga
La Ciudad

Alerta por un alumno que llevó un arma a una escuela de barrio Azcuénaga

El tiempo en Rosario: un miércoles con humedad y chance de lluvias aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles con humedad y chance de lluvias aisladas

Buscan a Micaela Albornoz en Córdoba: su familia denuncia secuestro y explotación sexual
Policiales

Buscan a Micaela Albornoz en Córdoba: su familia denuncia secuestro y explotación sexual

Paritaria docente:  ofrecen un aumento del 15% y llevan la suba anual al 49%
La Ciudad

Paritaria docente:  ofrecen un aumento del 15% y llevan la suba anual al 49%

Comenzó el juicio a dos policías acusados de abusar de una nena en Roldán
Policiales

Comenzó el juicio a dos policías acusados de abusar de una nena en Roldán

Condenaron a nueve años de prisión a un abuelo por abusar de su nieta
Policiales

Condenaron a nueve años de prisión a un abuelo por abusar de su nieta

La calificadora Moodys elevó la nota de la deuda soberana argentina
Economía

La calificadora Moody's elevó la nota de la deuda soberana argentina

Paritarias: para UPCN y ATE la propuesta de la provincia resulta razonable
La Ciudad

Paritarias: para UPCN y ATE la propuesta de la provincia "resulta razonable"

Paritarias: el gobierno de Santa Fe separa halcones de palomas

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Paritarias: el gobierno de Santa Fe separa halcones de palomas

Celebra Perú llega a Rosario con dos jornadas de música, danza y tradición
La Ciudad

Celebra Perú llega a Rosario con dos jornadas de música, danza y tradición

WhatsApp se renueva: las cinco novedades que trae la app

WhatsApp se renueva: las cinco novedades que trae la app

Carolina Losada rechazó eliminar las Paso, pero admitió que podría votar su suspensión en 2027
Política

Carolina Losada rechazó eliminar las Paso, pero admitió que podría votar su suspensión en 2027