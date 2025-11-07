La Capital | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto palpitó el superclásico entre Boca y River: "Si se retrasa la carrera, yo me bajo"

El piloto de Alpine, confeso hincha de Boca, fue consultado sobre el partido del próximo domingo en La Bombonera y se animó a pronosticar el resultado

7 de noviembre 2025 · 09:45hs
El Gran Premio de Brasil comenzará a partir del domingo a las 14 con la presencia de Franco Colapinto. 

Franco Colapinto se prepara el Gran Premio de Brasil en la Fórmula 1. Este domingo será especial para el corredor de Alpine, no solo por la oportunidad de sumar sus primeros puntos de la temporada, sino también por una nueva edición del superclásico del fútbol argentino entre Boca Juniors y River Plate.

El pilarense se mostró expectante de poder volver a correr en San Pablo, donde lo acompañará una multitud de argentinos: "Volver a correr en Fórmula 1 en Brasil es algo muy especial para mí, así que no puedo esperar para salir a la pista. Creo que habrá muchos argentinos aquí, así que quiero disfrutar el fin de semana con ellos”.

Por otro lado, recordó lo que fue su rendimiento con la escudería Williams el año pasado en Interlagos, donde estuvo atravesado por las condiciones climáticas adversas y el fallecimiento de su abuelo: “El año pasado no fue fácil para mí y no pude disfrutarlo como quería por las cosas que pasaron en el paddock".

Franco Colapinto y el superclásico

Colapinto fue consultado por la llegada del clásico entre Boca, club del cual es hincha, contra su eterno rival River y no dudó en responder: "Mientras que sea Boquita el que gane, estamos bien. Además, se animó a vaticinar el resultado del encuentro: "Con un 2-0 estoy contento".

Por otro lado, destacó la importancia de que se juegue en el estadio del "Xeneize": "La Bombonera pesa". En la espera del encuentro, el piloto de 22 años confirmó que va a entrar a la carrera con una camiseta del club de la Ribera "para bancar".

Sin embargo, bromeó con la cercanía horaria entre el GP de Brasil, que arranca a partir de las 14, y el superclásico, que comienza a las 16.30: "El horario es jugado. Espero que no retrasen la carrera por lluvia. Si llegan a retrasar la carrera, yo me bajo, che. Que me pongan en la tele el partido de Boca".

Asimismo, el corredor argentino expresó su deseo de obtener resultados positivos en ambas competiciones: "Ojalá que el domingo nos vaya bien a los dos, que sea un día para festejar". También, agradeció la gran convocatoria de fanáticos locales que gracias a la cercanía con el país vecino pudieron ir a alentarlo: "Agradecido a todos los argentinos que vinieron acá. Para mí es un orgullo enorme ser argentino y no voy a dejar de decirlo. Ojalá pueda darles algo lindo y que haya valido la pena llegar hasta acá".

El Williams de Carlos Alberto Reutemann circula por Jacarepaguá en el 82, última carrera del Lole. Franco Colapinto sigue su huella en la Fórmula 1, hoy en Alpine.

Franco Colapinto, cada vez más adentro en la historia grande de los argentinos en la Fórmula 1

Así llegó Franco Colapinto al hospitality de Alpine. Con la camiseta de Argentina, en un día inolvidable para él y para la Fórmula 1.

¡Vamos, nene! Alpine lo confirmó y hay Franco Colapinto para rato en la Fórmula 1

La mirada confiada de Franco Colapinto en el box de Alpine, en Interlagos.

Todos los caminos conducen hacia un anuncio de Franco Colapinto en Alpine en  2026

A falta de confirmación oficial, Franco Colapinto continuaría en Alpine en 2026.

Briatore explicó el problema de Alpine y elevó la exigencia para Colapinto y Gasly en 2026

