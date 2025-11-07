La Capital | Fórmula 1 | Franco Colapinto

Cómo le fue a Franco Colapinto en la primera salida a pista en Interlagos tras su confirmación en Alpine

El argentino cumplió con el único ensayo libre antes de la clasificación para el sprint y finalizó 16º, aunque con muy pocos parámetros reales.

Gustavo Conti (Enviado especial a Interlagos)

Por Gustavo Conti (Enviado especial a Interlagos)

7 de noviembre 2025 · 12:38hs
El Alpine 43 de Franco Colapinto encara la salia de boxes rumbo a la pista de Interlagos. El argentino

Andrés Mancini La Capital - San Pablo Enviado especial

El Alpine 43 de Franco Colapinto encara la salia de boxes rumbo a la pista de Interlagos. El argentino, confirmado para 2026.

Después de la enorme tranquilidad que le da su confirmación con Alpine para el 2026, Franco Colapinto salió a la pista de Interlagos a cumplir con la única tanda libre, ya que este fin de semana el formato de carrera es de sprint. Y el argentino terminó 16º, delante de los Red Bull y las Ferrari.

Por supuesto, no fue un buen parámetro el ensayo en cuando a lo que puede esperarse en la clasificación para el sprint de las 15.30 de este viernes. Sí lo fue en cuanto a la comparación con su compañero Pierre Gasly, finalizando a 479 milésimas, una distancia considerable.

La práctica consistió en un largo ensayo con gomas duras, que se usarán mucho en carrera y un último con gomas medias. Solo los Red Bull usaron caucho de clasificación, pero Yuki Tsunoda quedó último igual y Max Verstappen no llegó a completar su intento.

Eso sí, los Alpine trabajaron a la par y siempre Gasly estuvo por delante de Colapinto. Hacía mucho que eso no ocurría con esa claridad. Tanto con goma dura como al final con goma media, el francés fue más rápido.

Colapinto terminó 16º, pero con los Red Bull y Ferrari atrás, que cometieron errores, como el trompo en el final de Lewis Hamilton o la piña del comienzo de Tsunoda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1986822075722441151&partner=&hide_thread=false

Un inicio en Interlagos con ritmo de carrera

Unos tenues rayos de sol asomaron cuando se habilitó la pista para el único ensayo libre en Interlagos. Todo el mundo salió a pista con goma dura, a hacer stints largos, probando ritmo de carrera.

La primera referencia de Colapinto fue de 1m 13,749s, mientras Gasly marcaba 1m 13,125s. Pero enseguida el argentino, sin enfriar goma, clavó 1m 12,971s. Con Lando Norris en cabeza: 1m 12,051s.

Después de un giro de enfriar, Gasly mejoraría a 1m 12,316s y Colapinto a 1m 12,882s. Todo después de la primera piña del fin de semana, de Yuki Tsunoda, que dañó el ala delantera tras morder el pianito en la curva 8.

>>Leer más: Ahora sí: Alpine lo confirmó y hay Franco Colapinto para rato en la Fórmula 1

Russell clavaba en tanto 1m 11,542s y el francés de Alpine volví a bajar a 1m 12,104s. Enseguida, Colapinto haría 1m 12,465s.

El argentino paró en boxes, tocó el ala y reanudó para mejorar unas décimas: 1m 12,338s. MIentras Gasly se despachaba con un prometedor 1m 11,577s, entonces a solo 389 milésimas de Russell, que había bajado a 1m 11,188s. Y de nuevo a boxes, pero para guardarse.

En la último cuarto de hora, a probar medias

Después de un tiempo en los boxes, Colapinto volvió a pista con goma usada y no pudo mejorar, quedando con 1m 12,505s en ese primer intento. Y de hecho, nadie alteró el plan y siguieron con el mismo caucho duro del inicio. Nadie podía mejorar.

El primero que lo hizo fue Tsunoda, al que le cambiaron el alerón delantero y fue el primero en calzar gomas blandas, dejando al argentino último en ese tramo.

Recién para los últimos 15 minutos varios pusieron gomas m y enseguida 1m 09,998s.

El tiempo del argentino era mejor que el de Tsunoda con gomas blandas. Y lo mejoría un poco; 1m 11,160s, mientras que Gasly no lo haría ahí pero sí en el último intento, clavando 1m 10,681s.

Lo mejor sería de Lando Norris, con su última vuelta de 1m 09,975s, ganándole por nada el primer duelo psicológico a su compañero Piastri.

Noticias relacionadas
Así llegó Franco Colapinto al hospitality de Alpine. Con la camiseta de Argentina, en un día inolvidable para él y para la Fórmula 1.

¡Vamos, nene! Alpine lo confirmó y hay Franco Colapinto para rato en la Fórmula 1

El Gran Premio de Brasil comenzará a partir del domingo a las 14 con la presencia de Franco Colapinto. 

Franco Colapinto palpitó el superclásico entre Boca y River: "Si se retrasa la carrera, yo me bajo"

La mirada confiada de Franco Colapinto en el box de Alpine, en Interlagos.

Todos los caminos conducen hacia un anuncio de Franco Colapinto en Alpine en  2026

A falta de confirmación oficial, Franco Colapinto continuaría en Alpine en 2026.

Briatore explicó el problema de Alpine y elevó la exigencia para Colapinto y Gasly en 2026

Ver comentarios

Las más leídas

Newells y la amenaza del descenso: la medida que debió tomar la Liga Profesional

Newell's y la amenaza del descenso: la medida que debió tomar la Liga Profesional

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newells: cambiaron al árbitro VAR

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newell's: cambiaron al árbitro VAR

Sugestiva modificación en la programación del partido de Newells ante Huracán

Sugestiva modificación en la programación del partido de Newell's ante Huracán

Lo último

El Tata Martino vuelve a dirigir y enfrentará a Lionel Messi en la MLS

El Tata Martino vuelve a dirigir y enfrentará a Lionel Messi en la MLS

Hallazgo del Conicet: identifican un gen argentino con una antigüedad de 8.500 años

Hallazgo del Conicet: identifican un gen argentino con una antigüedad de 8.500 años

Quién es Ian Lucas, la estrella de MasterChef Celebrity que hizo bailar a Di María en TikTok

Quién es Ian Lucas, la estrella de "MasterChef Celebrity" que hizo bailar a Di María en TikTok

El exfiscal regional Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

Acusado por encubrir una red de juego clandestino también fue condenado el exmpleado de la Fiscalía, Nelson Ugolini, que recibió la pena de 5 años de cárcel.

El exfiscal regional Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción
Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia
POLICIALES

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

Roblox, el videojuego de la polémica: ¿podría prohibirse también en Santa Fe?
Salud

Roblox, el videojuego de la polémica: ¿podría prohibirse también en Santa Fe?

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias distorsiona la carrera docente
La Ciudad

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias "distorsiona la carrera docente"

Pullaro expresó dolor por la detención de los exjefes de Policía: Realmente les dimos todo
Policiales

Pullaro expresó "dolor" por la detención de los exjefes de Policía: "Realmente les dimos todo"

Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte
POLICIALES

Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells y la amenaza del descenso: la medida que debió tomar la Liga Profesional

Newell's y la amenaza del descenso: la medida que debió tomar la Liga Profesional

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newells: cambiaron al árbitro VAR

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newell's: cambiaron al árbitro VAR

Sugestiva modificación en la programación del partido de Newells ante Huracán

Sugestiva modificación en la programación del partido de Newell's ante Huracán

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

Ovación
Franco Colapinto: Estoy seguro de que el 2026 será mejor que este año
Ovación

Franco Colapinto: "Estoy seguro de que el 2026 será mejor que este año"

Franco Colapinto: Estoy seguro de que el 2026 será mejor que este año

Franco Colapinto: "Estoy seguro de que el 2026 será mejor que este año"

El sugestivo posteo de Messi que ilusiona a los argentinos con su participación en el Mundial 2026

El sugestivo posteo de Messi que ilusiona a los argentinos con su participación en el Mundial 2026

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Fiyi

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Fiyi

Policiales
Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia
POLICIALES

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

El exfiscal regional Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

El exfiscal regional Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

El bebé víctima de abuso sexual sigue en estado delicado pero avanza su recuperación

El bebé víctima de abuso sexual sigue en estado delicado pero avanza su recuperación

Pullaro expresó dolor por la detención de los exjefes de Policía: Realmente les dimos todo

Pullaro expresó "dolor" por la detención de los exjefes de Policía: "Realmente les dimos todo"

La Ciudad
Por culpa de la lluvia, la apertura de Colectividades se pasa al sábado
La Ciudad

Por culpa de la lluvia, la apertura de Colectividades se pasa al sábado

Inteligencia artificial en Colectividades: cómo es el bot que dará info y hace sorteos

Inteligencia artificial en Colectividades: cómo es el bot que dará info y hace sorteos

Roblox, el videojuego de la polémica: ¿podría prohibirse también en Santa Fe?

Roblox, el videojuego de la polémica: ¿podría prohibirse también en Santa Fe?

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias distorsiona la carrera docente

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias "distorsiona la carrera docente"

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico
Policiales

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

Reabre el histórico cine teatro Capitol: presentará un musical durante noviembre
La Ciudad

Reabre el histórico cine teatro Capitol: presentará un musical durante noviembre

La clase media se diluye: alerta del PRO por la pérdida del poder adquisitivo
Política

La clase media se diluye: alerta del PRO por la pérdida del poder adquisitivo

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newells: cambiaron al árbitro VAR
OVACIÓN

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newell's: cambiaron al árbitro VAR

Fray Luis Beltrán: prisión preventiva para un portero acusado de abuso sexual
Policiales

Fray Luis Beltrán: prisión preventiva para un portero acusado de abuso sexual

Alerta amarilla en Central: ¿los que están al límite se cuidan o se hacen amonestar?

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Alerta amarilla en Central: ¿los que están al límite se cuidan o se hacen amonestar?

Impuesto a las ganancias para docentes de Santa Fe, por disposición nacional
Información General

Impuesto a las ganancias para docentes de Santa Fe, por disposición nacional

Con elogios a Trump, Milei convocó a un gran consenso capitalista en la Argentina
Política

Con elogios a Trump, Milei convocó a un "gran consenso capitalista en la Argentina"

El reconocimiento de Milei a Messi: Yo también puedo felicitar a un zurdo
Política

El reconocimiento de Milei a Messi: "Yo también puedo felicitar a un zurdo"

Electrolux extendió suspensiones rotativas en su planta de Rosario
Economía

Electrolux extendió suspensiones rotativas en su planta de Rosario

Dos jóvenes afrontan un pedido de prisión perpetua por un homicidio
POLICIALES

Dos jóvenes afrontan un pedido de prisión perpetua por un homicidio

Zona sudoeste: se formó un mini río por obstrucción de sumideros
LA CIUDAD

Zona sudoeste: se formó un mini río por obstrucción de sumideros

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 %: qué falta y cuándo reabre
la ciudad

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 %: qué falta y cuándo reabre

Cientos de vuelos cancelados en Estados Unidos por el cierre del gobierno
Información General

Cientos de vuelos cancelados en Estados Unidos por el cierre del gobierno

Aseguran que se acaba el tiempo para frenar los efectos del cambio climático
Información General

Aseguran que se acaba el tiempo para frenar los efectos del cambio climático

Indemnizan con 10 millones de dólares a maestra baleada por un alumno de 6 años
Información General

Indemnizan con 10 millones de dólares a maestra baleada por un alumno de 6 años

Stornelli: la causa cuadernos es la punta del iceberg, sólo lo que pudimos detectar
Política

Stornelli: la causa cuadernos "es la punta del iceberg, sólo lo que pudimos detectar"

Diego Spagnuolo dijo que los audios de las coimas son falsos y pidió la nulidad
Política

Diego Spagnuolo dijo que los audios de las coimas son falsos y pidió la nulidad

Argentina será sede del encuentro global de investigación clínica
La Ciudad

Argentina será sede del encuentro global de investigación clínica

La jueza del caso Maradona enfrenta el jury y salió a pedir perdón
Información General

La jueza del caso Maradona enfrenta el jury y salió a pedir perdón