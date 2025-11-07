Cómo le fue a Franco Colapinto en la primera salida a pista en Interlagos tras su confirmación en Alpine

El argentino cumplió con el único ensayo libre antes de la clasificación para el sprint y finalizó 16º, aunque con muy pocos parámetros reales.

El Alpine 43 de Franco Colapinto encara la salia de boxes rumbo a la pista de Interlagos. El argentino, confirmado para 2026.

Después de la enorme tranquilidad que le da su confirmación con Alpine para el 2026, Franco Colapinto salió a la pista de Interlagos a cumplir con la única tanda libre, ya que este fin de semana el formato de carrera es de sprint. Y el argentino terminó 16º, delante de los Red Bull y las Ferrari.

Por supuesto, no fue un buen parámetro el ensayo en cuando a lo que puede esperarse en la clasificación para el sprint de las 15.30 de este viernes. Sí lo fue en cuanto a la comparación con su compañero Pierre Gasly, finalizando a 479 milésimas, una distancia considerable.

La práctica consistió en un largo ensayo con gomas duras, que se usarán mucho en carrera y un último con gomas medias. Solo los Red Bull usaron caucho de clasificación, pero Yuki Tsunoda quedó último igual y Max Verstappen no llegó a completar su intento.

Eso sí, los Alpine trabajaron a la par y siempre Gasly estuvo por delante de Colapinto. Hacía mucho que eso no ocurría con esa claridad. Tanto con goma dura como al final con goma media, el francés fue más rápido.

Colapinto terminó 16º, pero con los Red Bull y Ferrari atrás, que cometieron errores, como el trompo en el final de Lewis Hamilton o la piña del comienzo de Tsunoda.

Un inicio en Interlagos con ritmo de carrera

Unos tenues rayos de sol asomaron cuando se habilitó la pista para el único ensayo libre en Interlagos. Todo el mundo salió a pista con goma dura, a hacer stints largos, probando ritmo de carrera.

La primera referencia de Colapinto fue de 1m 13,749s, mientras Gasly marcaba 1m 13,125s. Pero enseguida el argentino, sin enfriar goma, clavó 1m 12,971s. Con Lando Norris en cabeza: 1m 12,051s.

Después de un giro de enfriar, Gasly mejoraría a 1m 12,316s y Colapinto a 1m 12,882s. Todo después de la primera piña del fin de semana, de Yuki Tsunoda, que dañó el ala delantera tras morder el pianito en la curva 8.

Russell clavaba en tanto 1m 11,542s y el francés de Alpine volví a bajar a 1m 12,104s. Enseguida, Colapinto haría 1m 12,465s.

El argentino paró en boxes, tocó el ala y reanudó para mejorar unas décimas: 1m 12,338s. MIentras Gasly se despachaba con un prometedor 1m 11,577s, entonces a solo 389 milésimas de Russell, que había bajado a 1m 11,188s. Y de nuevo a boxes, pero para guardarse.

En la último cuarto de hora, a probar medias

Después de un tiempo en los boxes, Colapinto volvió a pista con goma usada y no pudo mejorar, quedando con 1m 12,505s en ese primer intento. Y de hecho, nadie alteró el plan y siguieron con el mismo caucho duro del inicio. Nadie podía mejorar.

El primero que lo hizo fue Tsunoda, al que le cambiaron el alerón delantero y fue el primero en calzar gomas blandas, dejando al argentino último en ese tramo.

Recién para los últimos 15 minutos varios pusieron gomas m y enseguida 1m 09,998s.

El tiempo del argentino era mejor que el de Tsunoda con gomas blandas. Y lo mejoría un poco; 1m 11,160s, mientras que Gasly no lo haría ahí pero sí en el último intento, clavando 1m 10,681s.

Lo mejor sería de Lando Norris, con su última vuelta de 1m 09,975s, ganándole por nada el primer duelo psicológico a su compañero Piastri.