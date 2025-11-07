La Capital | Fórmula 1 | Franco Colapinto

Qué cambia para Franco Colapinto la confirmación de Alpine para 2026

El argentino correrá el próximo año en la Fórmula 1 y se le presentará una oportunidad importante con la escudería francesa

7 de noviembre 2025 · 16:51hs
Franco Colapinto fue confirmado por Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Franco Colapinto fue confirmado por Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Franco Colapinto continuará en Alpine en 2026 y afrontará su primera temporada completa en la Fórmula 1, un dato no menor tras dos años intentando ganarse su lugar en la máxima categoría del automovilismo. Este anuncio trae grandes ventajas para el pilarense, quien ahora sí podrá trabajar desde cero con el equipo.

Desde su irrupción en la F1 con Williams, a falta de solamente nueve carreras para el cierre de la temporada 2024, el argentino sorprendió al mundo y se puso en el foco de los medios como uno de los pilotos con mayor apoyo. Su inesperado y destacado rendimiento le valió la atención de Flavio Briatore, quien realizó las gestiones para llevarlo a Alpine.

El caótico cierre del año con la escudería inglesa no le permitió mostrarse como en el comienzo, pero además debió esperar su oportunidad con el equipo francés. Jack Doohan había firmado su contrato para ser compañero de Pierre Gasly en el inicio de 2025, pero la presencia de Colapinto modificó todos los planes.

IMG-20251106-WA0053
La sonrisa de Franco Colapinto en los boxes de Interlagos lo dice todo. Seguirá en la Fórmula 1 y en Alpine.

La sonrisa de Franco Colapinto en los boxes de Interlagos lo dice todo. Seguirá en la Fórmula 1 y en Alpine.

La primera temporada completa de Franco Colapinto

Una de las principales ventajas que trae este anuncio es que el argentino podrá encarar su primera temporada completa, desde las primeras pruebas y el desarrollo del auto, del cual ya participó este año. Los test de pretemporada son fundamentales para conocer las características del vehículo e iniciar el año en ritmo.

Tanto en Williams como en Alpine, debió reemplazar a otros pilotos y heredó graves daños en su monoplaza que limitaron el presupuesto y las posibilidades de progresar.

>> Leer más: Colapinto palpitó el Superclásico entre Boca y River: "Si se retrasa la carrera, yo me bajo"

En primera instancia, los repetitivos choques de Logan Sargeant llevaron a que James Vowles le dé su oportunidad a Franco con el objetivo de llevar una transición hasta el cierre de la temporada, con la firma de Carlos Sainz ya confirmada. Posteriormente, los costosos accidentes de Doohan en las primeras seis carreras le costaron caro, así como también la decisión del equipo de enfocarse en el desarrollo del auto para 2026.

En ambas ocasiones, el equipo ya había utilizado casi la totalidad del número de componentes que se pueden utilizar por cada monoplaza durante la temporada, que restringe la cantidad de cambios y penaliza con puestos en la salida de la parrilla a quienes superan ese límite. En 2026, la responsabilidad del cuidado del auto caerá por completo sobre él.

Un nuevo Alpine en 2026

Si bien el 2025 es para olvidarlo rápidamente, Alpine aprovechó la oportunidad para enfocarse en las nuevas reglamentaciones desde temprano. Según confesó Briatore en una entrevista con el medio especializado The Race, el equipo tomó la osada decisión de resignar la presente temporada y no implementar actualizaciones a los monoplazas, para utilizar todos los medios disponibles para el desarrollo del nuevo auto.

Franco Colapinto México
Alpine se ubica en el último lugar del Campeonato de Constructores con el A525.

Alpine se ubica en el último lugar del Campeonato de Constructores con el A525.

“Al principio, nuestro coche era P6/P5. Después, todos mejoraron mucho sus coches y nosotros no estamos donde esperábamos. Por eso nos arriesgamos a poner todo nuestro esfuerzo en el coche de 2026“, sentenció el italiano. Esta medida llevó a Colapinto y a Gasly a luchar en el fondo de la parrilla, pero alimentó las expectativas para el próximo año.

La novedad que elevará la vara y aumentará las ilusiones es la llegada de la unidad de potencia de Mercedes. Todos los equipos comenzarán en igualdad de condiciones ante las numerosas nuevas reglamentaciones, pero se espera que los motores de la escudería alemana continúen entre los mejores de la F1.

Mano a mano con Gasly

Otro gran cambio para el argentino será la comparación con su compañero. Al reemplazar a Doohan después de seis carreras, Colapinto debió conocer el funcionamiento del auto mientras corría, una gran desventaja para ponerse en ritmo, por lo que al principio quedó relegado por detrás de Gasly.

>> Leer más: Briatore explicó el problema de Alpine y elevó la exigencia para Colapinto y Gasly en 2026

El francés no solamente fue parte del desarrollo del A525, sino que también es el piloto principal del equipo (tiene contrato al menos hasta 2028). De los 20 puntos que sumó en el año, 11 fueron antes de la drástica decisión del equipo de resignar la presente temporada, mientras que 8 de los 9 restantes fueron en el caótico GP de Gran Bretaña, donde la lluvia le abrió la puerta a un sorprendente 6º puesto.

Colapinto Gasly Mexico Alpine
Colapinto correrá junto a Gasly en 2026.

Colapinto correrá junto a Gasly en 2026.

Aquella tarde en Silverstone, Colapinto no pudo largar debido a una falla mecánica en la unidad de potencia de su auto, por lo que debió abandonar al finalizar la vuelta de formación. Unas semanas más tarde, en el GP de Países Bajos, el argentino se quedó a las puertas de los puntos con un luchado 11º puesto.

Durante las carreras más recientes, tanto Colapinto como Gasly quedaron relegados a las últimas posiciones. La única opción fue luchar entre ambos, donde el argentino logró destacarse con mejor ritmo. El histórico sobrepaso en Austin, al desobedecer las indicaciones del box de Alpine y superar al francés en la última vuelta, fue apenas una señal de lo que podría llegar en 2026.

Noticias relacionadas
Franco Colapinto, con camiseta argentina, a su llegada a Interlagos, donde se confirmó la continuidad en Alpine.

Franco Colapinto: "Estoy seguro de que el 2026 será mejor que este año"

El Alpine 43 de Franco Colapinto encara la salia de boxes rumbo a la pista de Interlagos. El argentino, confirmado para 2026.

Cómo le fue a Franco Colapinto en la primera salida a pista en Interlagos tras su confirmación en Alpine

El Williams de Carlos Alberto Reutemann circula por Jacarepaguá en el 82, última carrera del Lole. Franco Colapinto sigue su huella en la Fórmula 1, hoy en Alpine.

Franco Colapinto, cada vez más adentro en la historia grande de los argentinos en la Fórmula 1

Así llegó Franco Colapinto al hospitality de Alpine. Con la camiseta de Argentina, en un día inolvidable para él y para la Fórmula 1.

¡Vamos, nene! Alpine lo confirmó y hay Franco Colapinto para rato en la Fórmula 1

Ver comentarios

Las más leídas

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newells: cambiaron al árbitro VAR

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newell's: cambiaron al árbitro VAR

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

Lo último

El click de Colapinto para seguir con Alpine y los elogios de Briatore

El "click" de Colapinto para seguir con Alpine y los elogios de Briatore

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso sexual infantil

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso sexual infantil

Newells: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Ever Banega

Newell's: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Ever Banega

Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días durante la semana que viene

La medida de fuerza será del miércoles al viernes en reclamo de mejoras salariales. Además piden que se cumpla la ley de financiamiento universitario

Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días durante la semana que viene
Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso sexual infantil
Policiales

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso sexual infantil

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia
POLICIALES

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción
Policiales

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

Ordenan medidas para comprobar si hubo desvío de fondos de una ONG para la campaña de Fuerza Patria
Política

Ordenan medidas para comprobar si hubo desvío de fondos de una ONG para la campaña de Fuerza Patria

Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior
Política

Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newells: cambiaron al árbitro VAR

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newell's: cambiaron al árbitro VAR

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor

Ovación
Newells: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Ever Banega
Ovación

Newell's: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Ever Banega

Newells: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Ever Banega

Newell's: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Ever Banega

Reencuentro después de Newells: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Reencuentro después de Newell's: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Qué cambia para Franco Colapinto la confirmación de Alpine para 2026

Qué cambia para Franco Colapinto la confirmación de Alpine para 2026

Policiales
Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso sexual infantil
Policiales

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso sexual infantil

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación

La Ciudad
Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días durante la semana que viene
La Ciudad

Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días durante la semana que viene

Por culpa de la lluvia, la apertura de Colectividades se pasa al sábado

Por culpa de la lluvia, la apertura de Colectividades se pasa al sábado

Inteligencia artificial en Colectividades: cómo es el bot que dará info y hace sorteos

Inteligencia artificial en Colectividades: cómo es el bot que dará info y hace sorteos

Roblox, el videojuego de la polémica: ¿podría prohibirse también en Santa Fe?

Roblox, el videojuego de la polémica: ¿podría prohibirse también en Santa Fe?

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada
POLICIALES

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor
Economía

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor

Banda del Viejo González: múltiples allanamientos en Bermúdez y Baigorria
POLICIALES

Banda del Viejo González: múltiples allanamientos en Bermúdez y Baigorria

El tiempo en Rosario: lluvias hasta la tarde en el arranque de Colectividades
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lluvias hasta la tarde en el arranque de Colectividades

Piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años
Policiales

Piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico
Policiales

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

Reabre el histórico cine teatro Capitol: presentará un musical durante noviembre
La Ciudad

Reabre el histórico cine teatro Capitol: presentará un musical durante noviembre

La clase media se diluye: alerta del PRO por la pérdida del poder adquisitivo
Política

La clase media se diluye: alerta del PRO por la pérdida del poder adquisitivo

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newells: cambiaron al árbitro VAR
OVACIÓN

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newell's: cambiaron al árbitro VAR

Fray Luis Beltrán: prisión preventiva para un portero acusado de abuso sexual
Policiales

Fray Luis Beltrán: prisión preventiva para un portero acusado de abuso sexual

Con elogios a Trump, Milei convocó a un gran consenso capitalista en la Argentina
Política

Con elogios a Trump, Milei convocó a un "gran consenso capitalista en la Argentina"

El reconocimiento de Milei a Messi: Yo también puedo felicitar a un zurdo
Política

El reconocimiento de Milei a Messi: "Yo también puedo felicitar a un zurdo"

Electrolux extendió suspensiones rotativas en su planta de Rosario
Economía

Electrolux extendió suspensiones rotativas en su planta de Rosario

Dos jóvenes afrontan un pedido de prisión perpetua por un homicidio
POLICIALES

Dos jóvenes afrontan un pedido de prisión perpetua por un homicidio

Zona sudoeste: se formó un mini río por obstrucción de sumideros
LA CIUDAD

Zona sudoeste: se formó un mini río por obstrucción de sumideros

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 %: qué falta y cuándo reabre
la ciudad

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 %: qué falta y cuándo reabre

La dura reflexión de Vella sobre Newells: La gestión más nefasta de la historia

Por Luis Castro
Ovación

La dura reflexión de Vella sobre Newell's: "La gestión más nefasta de la historia"