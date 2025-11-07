Qué cambia para Franco Colapinto la confirmación de Alpine para 2026

El argentino correrá el próximo año en la Fórmula 1 y se le presentará una oportunidad importante con la escudería francesa

Franco Colapinto continuará en Alpine en 2026 y afrontará su primera temporada completa en la Fórmula 1 , un dato no menor tras dos años intentando ganarse su lugar en la máxima categoría del automovilismo. Este anuncio trae grandes ventajas para el pilarense, quien ahora sí podrá trabajar desde cero con el equipo .

Desde su irrupción en la F1 con Williams , a falta de solamente nueve carreras para el cierre de la temporada 2024 , el argentino sorprendió al mundo y se puso en el foco de los medios como uno de los pilotos con mayor apoyo. Su inesperado y destacado rendimiento le valió la atención de Flavio Briatore, quien realizó las gestiones para llevarlo a Alpine .

El caótico cierre del año con la escudería inglesa no le permitió mostrarse como en el comienzo, pero además debió esperar su oportunidad con el equipo francés. Jack Doohan había firmado su contrato para ser compañero de Pierre Gasly en el inicio de 2025, pero la presencia de Colapinto modificó todos los planes .

Una de las principales ventajas que trae este anuncio es que el argentino podrá encarar su primera temporada completa, desde las primeras pruebas y el desarrollo del auto , del cual ya participó este año. Los test de pretemporada son fundamentales para conocer las características del vehículo e iniciar el año en ritmo.

La sonrisa de Franco Colapinto en los boxes de Interlagos lo dice todo. Seguirá en la Fórmula 1 y en Alpine.

Tanto en Williams como en Alpine, debió reemplazar a otros pilotos y heredó graves daños en su monoplaza que limitaron el presupuesto y las posibilidades de progresar.

En primera instancia, los repetitivos choques de Logan Sargeant llevaron a que James Vowles le dé su oportunidad a Franco con el objetivo de llevar una transición hasta el cierre de la temporada, con la firma de Carlos Sainz ya confirmada. Posteriormente, los costosos accidentes de Doohan en las primeras seis carreras le costaron caro, así como también la decisión del equipo de enfocarse en el desarrollo del auto para 2026.

En ambas ocasiones, el equipo ya había utilizado casi la totalidad del número de componentes que se pueden utilizar por cada monoplaza durante la temporada, que restringe la cantidad de cambios y penaliza con puestos en la salida de la parrilla a quienes superan ese límite. En 2026, la responsabilidad del cuidado del auto caerá por completo sobre él.

Un nuevo Alpine en 2026

Si bien el 2025 es para olvidarlo rápidamente, Alpine aprovechó la oportunidad para enfocarse en las nuevas reglamentaciones desde temprano. Según confesó Briatore en una entrevista con el medio especializado The Race, el equipo tomó la osada decisión de resignar la presente temporada y no implementar actualizaciones a los monoplazas, para utilizar todos los medios disponibles para el desarrollo del nuevo auto.

Franco Colapinto México Alpine se ubica en el último lugar del Campeonato de Constructores con el A525.

“Al principio, nuestro coche era P6/P5. Después, todos mejoraron mucho sus coches y nosotros no estamos donde esperábamos. Por eso nos arriesgamos a poner todo nuestro esfuerzo en el coche de 2026“, sentenció el italiano. Esta medida llevó a Colapinto y a Gasly a luchar en el fondo de la parrilla, pero alimentó las expectativas para el próximo año.

La novedad que elevará la vara y aumentará las ilusiones es la llegada de la unidad de potencia de Mercedes. Todos los equipos comenzarán en igualdad de condiciones ante las numerosas nuevas reglamentaciones, pero se espera que los motores de la escudería alemana continúen entre los mejores de la F1.

Mano a mano con Gasly

Otro gran cambio para el argentino será la comparación con su compañero. Al reemplazar a Doohan después de seis carreras, Colapinto debió conocer el funcionamiento del auto mientras corría, una gran desventaja para ponerse en ritmo, por lo que al principio quedó relegado por detrás de Gasly.

El francés no solamente fue parte del desarrollo del A525, sino que también es el piloto principal del equipo (tiene contrato al menos hasta 2028). De los 20 puntos que sumó en el año, 11 fueron antes de la drástica decisión del equipo de resignar la presente temporada, mientras que 8 de los 9 restantes fueron en el caótico GP de Gran Bretaña, donde la lluvia le abrió la puerta a un sorprendente 6º puesto.

Colapinto Gasly Mexico Alpine Colapinto correrá junto a Gasly en 2026. AP

Aquella tarde en Silverstone, Colapinto no pudo largar debido a una falla mecánica en la unidad de potencia de su auto, por lo que debió abandonar al finalizar la vuelta de formación. Unas semanas más tarde, en el GP de Países Bajos, el argentino se quedó a las puertas de los puntos con un luchado 11º puesto.

Durante las carreras más recientes, tanto Colapinto como Gasly quedaron relegados a las últimas posiciones. La única opción fue luchar entre ambos, donde el argentino logró destacarse con mejor ritmo. El histórico sobrepaso en Austin, al desobedecer las indicaciones del box de Alpine y superar al francés en la última vuelta, fue apenas una señal de lo que podría llegar en 2026.