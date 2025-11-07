La Capital | Información General | empleadas domésticas

Niñeras y empleadas domésticas: cuánto cobran en noviembre y quiénes pueden recibir montos extra

Habrá un aumento desdoblado y las trabajadoras que cumplan con ciertos requisitos podrán cobrar sumas extras hasta enero inclusive

7 de noviembre 2025 · 20:01hs
Empleadas domésticas: cuánto cobrarán en noviembre

Empleadas domésticas: cuánto cobrarán en noviembre

A poco de que termine el año, las trabajadoras de casas particulares y niñeras comienzan a preguntarse por su situación salarial. En ese sentido, se conoció que habrá un aumento en dos tramos para las empleadas domésticas entre noviembre y diciembre.

Tras una resolución de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), se estableció un aumento salarial del 2,7% distribuido en dos tramos junto a un pago adicional no remunerativo. La definición se dio durante una reunión en la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social este viernes, y la firma de la resolución se desarrollará el lunes.

El desdoblamiento de ese porcentaje se compone por un aumento salarial de 1,4% para noviembre y de 1,3% para diciembre. Además, se contempla una suma extraordinaria de $14.000 mensuales a abonarse hasta enero inclusive para quienes presten servicios por más de 16 horas semanales.

Cabe recordar que noviembre llega con un feriado: se trata del lunes 24 de noviembre, día elegido por el gobierno nacional para trasladar la celebración original del Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora el 20 de noviembre. Teniendo en cuenta el artículo 181 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), las empleadas domésticas que en el feriado de noviembre trabajen podrán cobrar un monto doble del ordinario del mes. Es decir que las trabajadoras que el 24 de noviembre trabajen o hayan trabajado, verán aumentos en sus salarios según las horas extras.

Cómo cobran las empleadas domésticas los feriados

Cabe aclarar que no es lo mismo un día no laborable que un feriado nacional. Si se trata de un día no laborable, queda en manos del empleador decidir si se da o no el asueto. En caso de convocar a la empleada, estas percibirán el salario simple.

Pero en el caso de que el empleado sea obligado a trabajar en un feriado nacional el empleador deberá pagar el doble por esa jornada.

>> Leer más: Cómo es el registro de las empleadas domésticas: los pasos a seguir en la web de Arca

Es decir que en los días feriados nacionales las empleadas domésticas percibirán el salario normalmente sin ir a trabajar. Ahora bien, en caso de que alguno de los dos feriados de mayo la empleada haya trabajado, el empleador le debe recompensar con un 100 % más de la remuneración habitual. Para los empleadas domésticas que cobran por hora rige la misma ley.

Débito automático para los aportes de las empleadas domésticas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) habilitó una nueva forma de pago de obligaciones para los empleadores, que lo automatiza y lo simplifica. De esta manera, se vuelve más fácil que las trabajadoras de casas particulares accedan a los beneficios sociales de cualquier trabajador registrado

La nueva opción que habilitó el Arca es el débito automático para el pago de aportes y contribuciones a la seguridad social por parte de empleadores de trabajadoras domésticas. La medida se estableció mediante la Resolución General N° 5723/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y hace que el trámite se vuelva más sencillo.

Entonces, mediante una única acción -la adhesión de los aportes de las empleadas domésticas al débito automático- se asegura el cumplimiento puntual y constante de las obligaciones laborales durante toda la relación laboral, evitando omisiones y reduciendo retrasos involuntarios en los pagos a la seguridad social.

Hay que recordar que el pago de aportes de las empleadas de casas particulares es una obligación para el empleador. Este pago le permite a las trabajadoras de casas particulares obtener los beneficios sociales, como aporte jubilatorio, seguro por accidentes de trabajo y obra social, entre otros.

>>Leer más: ¿Cómo es el registro de las empleadas domésticas? Los pasos a seguir en la web del Arca

Hasta el momento, los pagos de los aportes y contribuciones a la seguridad social de las empleadas particulares se debían realizar por los empleadores mes a mes, ya sea de manera presencial o vía electrónica a través de billeteras virtuales, QR, Homebanking y tarjeta de crédito, previa generación del Volante Electrónico de Pago.

Sin importar la modalidad, el empleador debía cada mes realizar el pago. Ahora, con el débito automático, el pago se genera cada mes de manera automático.

Cómo funciona el débito automático para los aportes de las empleadas domésticas

Desde Arca, explicaron que los pasos a seguir para adherir los aportes de las empleadas domésticas al débito automático son los siguientes:

1. Acceder al sitio web de Arca con CUIL/CUIT y Clave Fiscal.

2. Ingresar al Registro Especial del Personal de Casas Particulares.

3. Verificar dentro del menú de “Trabajadores” la pantalla de “Trabajadores a cargo”.

4. Hacer click en el botón “Adherir al débito automático”.

5. Seleccionar la Clave Bancaria Uniforme (CBU) deseada de las previamente cargadas, la que deberá ser de titularidad del empleador.

6. Si se requiere agregar una nueva CBU, el sistema redireccionará al servicio “Declaración de CBU”.

>> Leer más: Ansés recordó un importante beneficio para un grupo de empleadas domésticas

Noticias relacionadas
Marita Verón (derecha) junto a su madre Susana Trimarco. La joven fue secuestrada en San Miguel de Tucumán el 3 de abril de 2002. 

Caso Marita Verón: las fotos de una mujer en Paraguay, una nueva pista

Los datos que deben completar los docentes en este formulario

Censo nacional docente: qué es, cómo se completa y hasta cuándo hay tiempo de responder

Pami ofrece múltiples actividades gratuitas como cursos, talleres, viajes y voluntariados 

Las 7 actividades gratuitas de Pami: cuáles son y cómo acceder

cientos de vuelos cancelados en estados unidos por el cierre del gobierno

Cientos de vuelos cancelados en Estados Unidos por el cierre del gobierno

Ver comentarios

Las más leídas

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

Newells: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Banega

Newell's: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Banega

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Reencuentro después de Newells: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Reencuentro después de Newell's: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Lo último

Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025

Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025

Central juega ante San Lorenzo con el objetivo de ganar la zona de cara a los play-offs

Central juega ante San Lorenzo con el objetivo de ganar la zona de cara a los play-offs

Central ante San Lorenzo: Ariel Holan confirmó el equipo con dos cambios

Central ante San Lorenzo: Ariel Holan confirmó el equipo con dos cambios

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso sexual infantil

Fue considerado autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante en cuatro oportunidades y abuso sexual simple, agravados por cometerse mientras estaba a cargo de la educación de las víctimas
Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso sexual infantil
Central juega ante San Lorenzo con el objetivo de ganar la zona de cara a los play-offs
Ovación

Central juega ante San Lorenzo con el objetivo de ganar la zona de cara a los play-offs

Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025
Economía

Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025

Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días durante la semana que viene
La Ciudad

Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días durante la semana que viene

Bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto
La Ciudad

Bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia
POLICIALES

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

Newells: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Banega

Newell's: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Banega

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Reencuentro después de Newells: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Reencuentro después de Newell's: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Pullaro expresó dolor por la detención de los exjefes de Policía: Realmente les dimos todo

Pullaro expresó "dolor" por la detención de los exjefes de Policía: "Realmente les dimos todo"

Ovación
Central ante San Lorenzo: Ariel Holan confirmó el equipo con dos cambios

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central ante San Lorenzo: Ariel Holan confirmó el equipo con dos cambios

Central ante San Lorenzo: Ariel Holan confirmó el equipo con dos cambios

Central ante San Lorenzo: Ariel Holan confirmó el equipo con dos cambios

Los entretelones de la anunciada continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Los entretelones de la anunciada continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Lionel Messi busca un hito con Inter Miami en la MLS: cuándo juega y contra qué rival

Lionel Messi busca un hito con Inter Miami en la MLS: cuándo juega y contra qué rival

Policiales
Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso sexual infantil
Policiales

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso sexual infantil

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación

La Ciudad
Bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto
La Ciudad

Bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto

Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días durante la semana que viene

Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días durante la semana que viene

Por culpa de la lluvia, la apertura de Colectividades se pasa al sábado

Por culpa de la lluvia, la apertura de Colectividades se pasa al sábado

Inteligencia artificial en Colectividades: cómo es el bot que dará info y hace sorteos

Inteligencia artificial en Colectividades: cómo es el bot que dará info y hace sorteos

Caso Marita Verón: las fotos de una mujer en Paraguay, una nueva pista
Información General

Caso Marita Verón: las fotos de una mujer en Paraguay, una nueva pista

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación
POLICIALES

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación

Renovación del Monumento a la Bandera: ya se ejecutó el 60% de las obras
La Ciudad

Renovación del Monumento a la Bandera: ya se ejecutó el 60% de las obras

Tres exjefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII
POLICIALES

Tres exjefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII

Santa Fe impulsa colectas de sangre durante noviembre por el Día Nacional del Donante
La Región

Santa Fe impulsa colectas de sangre durante noviembre por el Día Nacional del Donante

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada
POLICIALES

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor
Economía

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor

Banda del Viejo González: múltiples allanamientos en Bermúdez y Baigorria
POLICIALES

Banda del Viejo González: múltiples allanamientos en Bermúdez y Baigorria

El tiempo en Rosario: lluvias hasta la tarde en el arranque de Colectividades
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lluvias hasta la tarde en el arranque de Colectividades

Piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años
Policiales

Piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico
Policiales

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

Reabre el histórico cine teatro Capitol: presentará un musical durante noviembre
La Ciudad

Reabre el histórico cine teatro Capitol: presentará un musical durante noviembre

La clase media se diluye: alerta del PRO por la pérdida del poder adquisitivo
Política

La clase media se diluye: alerta del PRO por la pérdida del poder adquisitivo

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newells: cambiaron al árbitro VAR
OVACIÓN

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newell's: cambiaron al árbitro VAR

Fray Luis Beltrán: prisión preventiva para un portero acusado de abuso sexual
Policiales

Fray Luis Beltrán: prisión preventiva para un portero acusado de abuso sexual

Con elogios a Trump, Milei convocó a un gran consenso capitalista en la Argentina
Política

Con elogios a Trump, Milei convocó a un "gran consenso capitalista en la Argentina"

El reconocimiento de Milei a Messi: Yo también puedo felicitar a un zurdo
Política

El reconocimiento de Milei a Messi: "Yo también puedo felicitar a un zurdo"

Electrolux extendió suspensiones rotativas en su planta de Rosario
Economía

Electrolux extendió suspensiones rotativas en su planta de Rosario

Dos jóvenes afrontan un pedido de prisión perpetua por un homicidio
POLICIALES

Dos jóvenes afrontan un pedido de prisión perpetua por un homicidio

Zona sudoeste: se formó un mini río por obstrucción de sumideros
LA CIUDAD

Zona sudoeste: se formó un mini río por obstrucción de sumideros