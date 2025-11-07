Franco Colapinto estuvo muy cerca de pasar el primer corte para la sprint de Interlagos

Franco Colapinto largará 16º el sprint de este sábado en Interlagos, su primera carrera corta luego de la confirmación en Alpine para el 2026.

Franco Colapinto encara la "S" de Senna al final de la recta principal, con el Alpine que será su herramienta para todo el 2026 en la Fórmula 1.

En el día más importante de su carrera deportiva, Franco Colapinto hizo su trabajo en la pista de Interlagos , con el único ensayo libre y con la clasificación para el sprint de este sábado (a las 11). Y largará 16º, con Pierre Gasly 13º. En tanto que a las 15 será la clasificación para la carrera del domingo, que se largará a la 14.

La pole en tanto quedó para Lando Norris, que volvió a ganarle el duelo personal a Oscar Piastri, quien quedó tercero con Kimi Antonelli en el medio. Y además le marcó la cancha a Max Verstappen, que solo pudo ser 6º, entre los dos Aston Martin, completando Charles Leclerc, Isack Hadjar y Nico Hulkenberg.

Antonelli se destacó con el segundo lugar- Y pensar que fue el que desplazó a Colapinto de la Q2 por apenas 60 milèsimas.

Con menos tiempo y terminando también con goma media, Fernando Alonso sorprendería con lo mejor y de nuevo Norris quedaría delante de Piastri y, sobre todo, de Verstappen.

Gasly mejoró lo hecho en la Q1 pero no le alcanzó para pasar, quedando 13º. Un error de Lewis Hamilton lo condenó, como a Alex Albon, Oliver Bearman y el local Gabriel Bortoletto.

La Q1 de la carrera sprint

La lucha por los relojes empezó temprano para los McLaren, con Norris clavando el uno y Piastri bajándosela por 25 milésimas. Todos con gomas medias, ya que en formato sprint los equipos reciben menos juegos de neumáticos.

Verstappen no pudo bajarlos, pero sì Russell en 1m 09,702s. Gasly metería un tiempazo, 1m 10,280s y Colapinto muy lejos: 1m 11,077s. El francés quedaba 5º y el argentino 18º.

Los McLaren volverían a bajar todo, con Norris delante de Piastri, aunque Verstappen lograba colarse entre ambos.

COlapinto metería un buen tiempo: 1m 10,441s y parecía que entraba pero Lance Stroll lo terminó bajando, para quedar 16º. Así largará el sprint. Gasly, con 1m 10,097s pasó el corte y el argentino quedó afuera por 60 milésimas, junto a Liam Lawson, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon y Carlos Sainz.

Coalpinto tardó 5 minutos en salir

