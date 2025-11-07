El "click" de Colapinto para seguir con Alpine y los elogios de Briatore

Tras el anuncio oficial, el italiano analizó el rendimiento el pilarense elevó las expectativas de cara a la temporada 2026

El humor en el box de Alpine cambió con la confirmación oficial de Franco Colapinto para 2026 . Si bien la escudería francesa atraviesa un difícil cierre de la temporada 2025 de la Fórmula 1 , las expectativas para el próximo año son altas y Flavio Briatore analizó el rendimiento del argentino que lo llevó a sellar su continuidad.

“Lo difícil para todos estos jóvenes es que llegan a este entorno de la Fórmula 1 con mucha presión por parte de los patrocinadores, el equipo, etc. Desafortunadamente, tenemos un coche que no rinde muy bien. Es difícil de conducir. Creo que al principio Franco estaba un poco perdido y necesitó tres o cuatro carreras para mejorar mucho ”, afirmó el italiano en una entrevista exclusiva para la F1.

A pesar de las críticas que arrojó en sus inicios, Briatore destacó la labor del pilarense y expresó: “Si comparas a Franco con el de sus inicios, cuando empezó a correr con nosotros, y lo ves ahora, es una persona diferente. Es mucho más seguro de sí mismo, está mucho más comprometido con la ingeniería y ha hecho todo lo posible por rendir al máximo ”.

A su vez, el asesor de Alpine señaló que Colapinto “le dedica mucho tiempo a comprender mejor el auto” y que, aunque “en las dos o tres últimas carreras el rendimiento del equipo sigue sin ser bueno en absoluto”, el piloto de 22 años tuvo un rendimiento “muy bueno” .

IMG-20251106-WA0053 La sonrisa de Franco Colapinto en los boxes de Interlagos lo dice todo. Seguirá en la Fórmula 1 y en Alpine.

Alineación confirmada para Alpine

En cuanto a la disposición de su formación titular para el próximo año, Briatore indicó que “la relación con Pierre -Gasly- es muy buena”, a pesar de que la competencia en pista los enfrente. “Ahora tenemos dos pilotos, estamos trabajando con dos pilotos. Franco se siente parte del equipo. Es uno de los dos pilotos de Alpine. Antes teníamos un solo piloto y todo recaía sobre los hombros de Pierre”, aseveró.

Por ello, subrayó que repartieron “las cargas” y que “la presión está sobre los hombros de Pierre y Franco”, algo que confirmó que “Colapinto lo está gestionando bien”.

“He pasado mucho tiempo con Franco y he visto un cambio en él, su madurez en los últimos meses ha cambiado por completo. Me habla como una persona diferente, con más responsabilidad. Él entiende lo que está haciendo con el equipo, con la ingeniería. Realmente me ha sorprendido”, agregó.

La confianza en Franco Colapinto

“Al principio, tenía mucha gente en el equipo que no estaba convencida del rendimiento de Franco”, indicó Briatore sobre el polémico reemplazo de Jack Doohan, pero remarcó: “Seguí confiando en Franco y ahora todos creen que Franco es fantástico para nosotros y es el compañero de equipo ideal para Pierre. Si nos fijamos en las últimas carreras, toco madera, no ha habido accidentes y ha pilotado muy bien”.

En la misma línea, continuó: “Ha estado muy cerca —a dos décimas por delante, a dos décimas por detrás de Pierre— y considero a Pierre uno de los mejores pilotos de Fórmula 1, creo que está entre los seis mejores. Mi trabajo es entregar el coche adecuado para Pierre y Franco el año que viene”.

image (8) Franco Colapinto encara la "S" de Senna al final de la recta principal, con el Alpine que será su herramienta para todo el 2026 en la Fórmula 1. Andrés Mancini - San Pablo, enviado especial

El poder de Briatore dentro de Alpine fue fundamental para darle espacio a Colapinto, ya que Williams solamente podía mantenerlo como piloto de reserva. El italiano apostó por él, concretó las negociaciones con James Vowles e impulsó su ascenso en lugar del australiano.

La opción más concreta

En relación a la decisión que debieron tomar, Briatore había confirmado que el único rival del argentino era Paul Aron, quien todavía no debutó en la F1 y se desempeñó como piloto de reserva. “Si se observa el panorama de los pilotos, tenemos a Aron. Es muy bueno, pero todavía es muy joven; le queda uno o dos años de experiencia en pruebas como piloto de reserva”, sostuvo el italiano.

“No vimos nada mucho mejor que lo que Franco o Pierre aportan al equipo. Nuestra colaboración es excelente para el año que viene y les prometo que nuestro coche será mucho mejor que el actual”, resaltó el asesor de Alpine.

Con respecto al futuro, concluyó: “En los últimos años, Alpine no ha tenido estabilidad. Ahora necesitamos mantener la estabilidad. El equipo está creciendo, están llegando muchos ingenieros nuevos. Estamos preparando el equipo para la próxima temporada. Contaremos con un excelente motor y caja de cambios Mercedes. Estoy seguro de que la próxima temporada será buena para el equipo y les daremos a nuestros pilotos el coche adecuado para competir”.