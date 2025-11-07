La Capital | Economía | FMI

El Tesoro pagó un vencimiento al FMI y las reservas del BCRA están por debajo de los u$s 41.000 millones

Se trató del pago más alto con el organismo multilateral previsto para este año y el último del 2025. Cuándo son los próximos vencimientos con el Fondo

7 de noviembre 2025 · 19:33hs
Las reservas de BCRA. La Argentina ya enfrenta un nuevo calendario de compromisos para 2026.

Foto: Archivo / La Capital

Las reservas de BCRA. La Argentina ya enfrenta un nuevo calendario de compromisos para 2026.

El Tesoro pagó este viernes un vencimiento al Fondo Monetario Internacional (FMI) por u$s 796 millones y las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) perforaron largamente los u$s 41.000 millones. Se trató del pago más alto con el organismo multilateral previsto para este año.

Tras el feriado bancario del jueves, la entidad informó que su nivel de reservas bajó a u$s 40.260 millones, frente a los u$s 41.013 millones reportados el miércoles. El propio BCRA confirmó que la reducción se debió al cumplimiento del pago al organismo multilateral.

Se trata de un desembolso al organismo internacional de crédito que estaba previsto para la semana pasada, pero finalmente no se realizó.

Es el último pago del año que el gobierno debe hacerle al Fondo en el marco del acuerdo que renegoció la actual gestión con el organismo.

Anticipo IPC nacional: la inflación en la Ciudad de Buenos Aires de octubre fue de 2,2%

El Ministerio de Economía tuvo que comprarle al BCRA dólares para realizar este pago, que se hizo con Derechos Especiales de Giro (DEG) que estaban en manos del regulador monetario. A tal fin, el Tesoro tuvo que hacer un nuevo canje de Letras Intransferibles, tal como lo hizo en los últimos días.

Los próximos pagos

El de noviembre fue el último pago del año al FMI, pero la Argentina ya enfrenta un nuevo calendario de compromisos para 2026. Durante el próximo año, el país deberá abonar u$s 3.349 millones en intereses y u$s 1.145 millones en amortizaciones de capital, según el cronograma previsto.

Las obligaciones comenzarán a concentrarse desde los primeros meses. En febrero, el gobierno tendrá que desembolsar u$s 840 millones por intereses, cifra que se repetirá en los meses de mayo (u$s 812 millones), agosto (u$s 851 millones) y noviembre (u$s 846 millones) bajo el mismo concepto.

En tanto, los pagos de capital se ubican en la segunda mitad del año: el primer vencimiento será en septiembre, por u$s 801 millones, y el segundo llegará en diciembre, por u$s 343 millones.

El dólar al cierre de la semana

Durante la jornada de este viernes, el dólar oficial cerró en $1.395 para la compra y $1.445 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $30 respecto del último cierre.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.460 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

Al cierre de la semana, el dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.390 para la compra y $1.410 para la venta, con una baja del 2,1% en la jornada.

Arca: cuál es el monto límite para realizar transferencias en noviembre

El mayorista se ubicó en $1.447,5, sin registrar cambios en su cotización y quedando a $52 del techo cambiario ($1.499,5).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 1,2% hasta $1.462,23, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso del 0,7% hasta los $1.482,45.

Noticias relacionadas
La división Productos textiles experimentó una dramática caída interanual del 20,5%.

La actividad industrial sigue en retroceso y el sector textil es el más golpeado

A nivel nacional, la inflación de octubre sería mayor a la de septiembre y se ubicaría entre el 2,1% y 2,8% de acuerdo a relevamientos de distintas consultoras privadas.

Anticipo IPC nacional: la inflación en la Ciudad de Buenos Aires de octubre fue de 2,2%

Los comercios y empresas ligadas a la construcción siguen en alza.

La construcción saltó a contramano de la caída de la actividad económica en Rosario

 Arca: el monte límite para transferencias

Arca: cuál es el monto límite para realizar transferencias en noviembre

Fue considerado autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante en cuatro oportunidades y abuso sexual simple, agravados por cometerse mientras estaba a cargo de la educación de las víctimas
Central ante San Lorenzo: Ariel Holan confirmó el equipo con dos cambios

