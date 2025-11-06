Briatore explicó el problema de Alpine y elevó la exigencia para Colapinto y Gasly en 2026

El italiano se refirió al frustante final de temporada que atraviesa el equipo francés, así como también develó sus objetivos para el próximo año

Alpine apunta todos los cañones a la temporada 2026 de la Fórmula 1 , en la cual entrarán en vigencia numerosos cambios reglamentarios, y transita el cierre de este año sin expectativas. En ese marco, Flavio Briatore explicó la drástica decisión del equipo y fue tajante en la exigencia que pondrá sobre Pierre Gasly y Franco Colapinto .

Si bien el argentino no fue confirmado oficialmente para el próximo año, todo indica que el anuncio llegará próximamente y pondrá fin a las especulaciones. Por eso, tendrá la oportunidad de encarar la próxima temporada desde el comienzo, ya con otras expectativas .

Las limitaciones del monoplaza francés se deben a que desde el equipo optaron por no llevar más actualizaciones para el A525 cuando todavía no había llegado la mitad de la temporada, ya que se mantenían en el fondo del campeonato y sin muchas chances de lograr los objetivos.

Briatore confesó que cada fin de semana lo viven como una “tortura” y señaló que el origen del problema actual que padece Alpine se gestó hace una década con una mala decisión en el desarrollo del motor. Este fin de semana en el Gran Premio de Brasil, esperarán una lluvia que presente un escenario de “caos” y le traiga nuevas oportunidades.

image (8) Franco Colapinto y Pierre Gasly batallan con las limitaciones de Alpine en este 2025.

El deseo de Flavio Briatore para Alpine

En una entrevista con el medio especializado The Race, el italiano reveló: “Quiero que estemos entre los seis primeros (en la parrilla). Cuando estás sexto o séptimo, empiezas la carrera y ya hueles el podio. Cuando estás en el 14º o 15º puesto, olvídalo. Mi sueño, si se quiere, es ser competitivo, estar a ese nivel”.

De manera directa y sin rodeos, expuso públicamente los objetivos del equipo y reconoció que se tratará de un “reto muy grande” que buscará rememorar sus mejores épocas en la máxima categoría del automovilismo.

“Estamos aquí para ganar. No somos turistas que vienen a dar la vuelta al mundo. Esta situación es muy difícil para nosotros. No estoy acostumbrado. Hace 20 años sí lo estaba, pero ahora cada domingo es una tortura. No tienes ninguna oportunidad”, remarcó.

Al respecto, concluyó: “Llegas a los sitios y ves a los mecánicos montando el garaje, trabajando muy duro. Luego ves a toda esa gente esforzándose al máximo y tú no tienes la posibilidad de disfrutar de la carrera, de volver a casa con los puntos. Es muy frustrante. ¡Espero que el año que viene lo recuperemos todo por duplicado!”.

Una decisión drástica

Por otro lado, Briatore admitió que fue osada la decisión de frenar el desarrollo del auto esta temporada para poner el foco en el nuevo diseño que tendrá Alpine en 2026, aunque subrayó que el problema de base en Enstone de igual manera limitaría su éxito este año.

El asesor italiano espera con ansias la llegada de las unidades de potencia de Mercedes, una decisión que él mismo tomó y generó gran polémica en Francia. Para justificar su decisión, resaltó que Renault traía complicaciones con sus motores desde 2014, momento en el que “no se tomaron en serio el costo que suponía fabricar un motor como quería la FIA”.

Briatore Alpine Toto Wolff Mercedes Flavio Briatore junto a Toto Wolff, director de Mercedes.

“Si no tienes recursos, es muy difícil ser competitivo”, sostuvo y aclaró que “mientras tanto”, en los últimos años, “Renault hizo lo mejor que pudo”. “Al principio, nuestro coche era P6/P5. Después, todos mejoraron mucho sus coches y nosotros no estamos donde esperábamos. Por eso nos arriesgamos a poner todo nuestro esfuerzo en el coche de 2026“, sentenció.

Al visualizar los errores de gestión a nivel dirigencial, impulsó su retorno a Enstone para trabajar en la formación estructural de la escudería. “El equipo estaba dirigido por gente de Francia, desde París. La F1 ya es difícil de gestionar día a día en la oficina, en Enstone. Así que gestionar la F1 desde París es imposible”, concluyó.