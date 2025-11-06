La Capital | Fórmula 1 | Alpine

Briatore explicó el problema de Alpine y elevó la exigencia para Colapinto y Gasly en 2026

El italiano se refirió al frustante final de temporada que atraviesa el equipo francés, así como también develó sus objetivos para el próximo año

6 de noviembre 2025 · 14:53hs
A falta de confirmación oficial

A falta de confirmación oficial, Franco Colapinto continuaría en Alpine en 2026.

Alpine apunta todos los cañones a la temporada 2026 de la Fórmula 1, en la cual entrarán en vigencia numerosos cambios reglamentarios, y transita el cierre de este año sin expectativas. En ese marco, Flavio Briatore explicó la drástica decisión del equipo y fue tajante en la exigencia que pondrá sobre Pierre Gasly y Franco Colapinto.

Si bien el argentino no fue confirmado oficialmente para el próximo año, todo indica que el anuncio llegará próximamente y pondrá fin a las especulaciones. Por eso, tendrá la oportunidad de encarar la próxima temporada desde el comienzo, ya con otras expectativas.

Cada carrera es como una "tortura"

Las limitaciones del monoplaza francés se deben a que desde el equipo optaron por no llevar más actualizaciones para el A525 cuando todavía no había llegado la mitad de la temporada, ya que se mantenían en el fondo del campeonato y sin muchas chances de lograr los objetivos.

Briatore confesó que cada fin de semana lo viven como una “tortura” y señaló que el origen del problema actual que padece Alpine se gestó hace una década con una mala decisión en el desarrollo del motor. Este fin de semana en el Gran Premio de Brasil, esperarán una lluvia que presente un escenario de “caos” y le traiga nuevas oportunidades.

image (8)
Franco Colapinto y Pierre Gasly batallan con las limitaciones de Alpine en este 2025.

Franco Colapinto y Pierre Gasly batallan con las limitaciones de Alpine en este 2025.

El deseo de Flavio Briatore para Alpine

En una entrevista con el medio especializado The Race, el italiano reveló: “Quiero que estemos entre los seis primeros (en la parrilla). Cuando estás sexto o séptimo, empiezas la carrera y ya hueles el podio. Cuando estás en el 14º o 15º puesto, olvídalo. Mi sueño, si se quiere, es ser competitivo, estar a ese nivel”.

De manera directa y sin rodeos, expuso públicamente los objetivos del equipo y reconoció que se tratará de un “reto muy grande” que buscará rememorar sus mejores épocas en la máxima categoría del automovilismo.

>> Leer más: A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Brasil: días y horarios de la Fórmula 1 en San Pablo

Estamos aquí para ganar. No somos turistas que vienen a dar la vuelta al mundo. Esta situación es muy difícil para nosotros. No estoy acostumbrado. Hace 20 años sí lo estaba, pero ahora cada domingo es una tortura. No tienes ninguna oportunidad”, remarcó.

Al respecto, concluyó: “Llegas a los sitios y ves a los mecánicos montando el garaje, trabajando muy duro. Luego ves a toda esa gente esforzándose al máximo y tú no tienes la posibilidad de disfrutar de la carrera, de volver a casa con los puntos. Es muy frustrante. ¡Espero que el año que viene lo recuperemos todo por duplicado!”.

Una decisión drástica

Por otro lado, Briatore admitió que fue osada la decisión de frenar el desarrollo del auto esta temporada para poner el foco en el nuevo diseño que tendrá Alpine en 2026, aunque subrayó que el problema de base en Enstone de igual manera limitaría su éxito este año.

El asesor italiano espera con ansias la llegada de las unidades de potencia de Mercedes, una decisión que él mismo tomó y generó gran polémica en Francia. Para justificar su decisión, resaltó que Renault traía complicaciones con sus motores desde 2014, momento en el que “no se tomaron en serio el costo que suponía fabricar un motor como quería la FIA”.

Briatore Alpine Toto Wolff Mercedes
Flavio Briatore junto a Toto Wolff, director de Mercedes.

Flavio Briatore junto a Toto Wolff, director de Mercedes.

>> Leer más: Franco Colapinto dijo que en el GP de Brasil de la Fórmula 1 "puede pasar cualquier cosa"

“Si no tienes recursos, es muy difícil ser competitivo”, sostuvo y aclaró que “mientras tanto”, en los últimos años, “Renault hizo lo mejor que pudo”. “Al principio, nuestro coche era P6/P5. Después, todos mejoraron mucho sus coches y nosotros no estamos donde esperábamos. Por eso nos arriesgamos a poner todo nuestro esfuerzo en el coche de 2026“, sentenció.

Al visualizar los errores de gestión a nivel dirigencial, impulsó su retorno a Enstone para trabajar en la formación estructural de la escudería. “El equipo estaba dirigido por gente de Francia, desde París. La F1 ya es difícil de gestionar día a día en la oficina, en Enstone. Así que gestionar la F1 desde París es imposible”, concluyó.

Noticias relacionadas
Franco Colapinto espera el anuncio de Alpine sobre su continuidad en la Fórmula 1.

Franco Colapinto dijo que en el GP de Brasil de la Fórmula 1 "puede pasar cualquier cosa"

corre colapinto en brasil: dias y horarios de clasificacion, sprint y carrera

Corre Colapinto en Brasil: días y horarios de clasificación, sprint y carrera

La Fórmula 1 le envió un guiño a Franco Colapinto previo al GP de Brasil.

Franco Colapinto encara el Gran Premio de Brasil con un guiño de la Fórmula 1

Sigue en la Fórmula 1. Franco Colapinto será confirmado por Alpine para el 2026.

Las butacas libres de la Fórmula 1 para 2026: el anuncio de Colapinto y la espera de Red Bull

Ver comentarios

Las más leídas

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

Pasó por Newells y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Pasó por Newell's y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

En Newells, Lucas Bernardi metería mano en los nombres y también en el dibujo táctico

En Newell's, Lucas Bernardi metería mano en los nombres y también en el dibujo táctico

Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

Lo último

Cayó el Negro Eze tras una cinematográfica persecución desde Roldán hasta Tablada

Cayó el "Negro Eze" tras una cinematográfica persecución desde Roldán hasta Tablada

Selección argentina: Lionel Scaloni vuelve a sorprender con la citación de un delantero

Selección argentina: Lionel Scaloni vuelve a sorprender con la citación de un delantero

Federico Navarro vuelve a calzarse un traje que siempre lució muy bien

Federico Navarro vuelve a calzarse un traje que siempre lució muy bien

Cayó el "Negro Eze" tras una cinematográfica persecución desde Roldán hasta Tablada

Ezequiel Villalba, de 36 años, estuvo implicado en la trama previa del triple crimen de Villa Moreno. Estaba prófugo de la Justicia federal desde junio
Cayó el Negro Eze tras una cinematográfica persecución desde Roldán hasta Tablada
El gobierno provincial anunciará la nueva cúpula policial tras las detenciones por desvíos de fondos
Policiales

El gobierno provincial anunciará la nueva cúpula policial tras las detenciones por desvíos de fondos

Tres exjefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII
POLICIALES

Tres exjefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII

Los docentes de Santa Fe volverán a pagar el impuesto a las ganancias
Información General

Los docentes de Santa Fe volverán a pagar el impuesto a las ganancias

Zona sudoeste: se formó un mini río  por obstrucción de sumideros
LA CIUDAD

Zona sudoeste: se formó un mini río  por obstrucción de sumideros

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 por ciento: qué falta y cuándo vuelve a operar
la ciudad

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 por ciento: qué falta y cuándo vuelve a operar

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

Pasó por Newells y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Pasó por Newell's y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

En Newells, Lucas Bernardi metería mano en los nombres y también en el dibujo táctico

En Newell's, Lucas Bernardi metería mano en los nombres y también en el dibujo táctico

Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

Nación subastará viviendas Procrear, pero en Santa Fe hay 1.500 casas sin terminar

Nación subastará viviendas Procrear, pero en Santa Fe hay 1.500 casas sin terminar

Ovación
Federico Navarro vuelve a calzarse un traje que siempre lució muy bien

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Federico Navarro vuelve a calzarse un traje que siempre lució muy bien

Federico Navarro vuelve a calzarse un traje que siempre lució muy bien

Federico Navarro vuelve a calzarse un traje que siempre lució muy bien

Newells y los árbitros ante Huracán: a uno lo mira bien y al otro muy mal

Newell's y los árbitros ante Huracán: a uno lo mira bien y al otro muy mal

Newells y la amenaza del descenso: la medida que debió tomar la Liga Profesional

Newell's y la amenaza del descenso: la medida que debió tomar la Liga Profesional

Policiales
Cayó el Negro Eze tras una cinematográfica persecución desde Roldán hasta Tablada
POLICIALES

Cayó el "Negro Eze" tras una cinematográfica persecución desde Roldán hasta Tablada

El gobierno provincial anunciará la nueva cúpula policial tras las detenciones por desvíos de fondos

El gobierno provincial anunciará la nueva cúpula policial tras las detenciones por desvíos de fondos

Tres exjefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII

Tres exjefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII

La historia de un búnker desactivado: echó a su familia y convirtió la casa en un aguantadero

La historia de un búnker desactivado: echó a su familia y convirtió la casa en un aguantadero

La Ciudad
La UNR recertificó su sistema de gestión de calidad con normas IRAM
La Ciudad

La UNR recertificó su sistema de gestión de calidad con normas IRAM

Argentina será por primera vez sede del encuentro global de investigación clínica y su embajador es rosarino

Argentina será por primera vez sede del encuentro global de investigación clínica y su embajador es rosarino

Alumnos del Iset 18 grabaron un audiolibro que fue declarado de interés provincial

Alumnos del Iset 18 grabaron un audiolibro que fue declarado de interés provincial

Zona sudoeste: se formó un mini río  por obstrucción de sumideros

Zona sudoeste: se formó un mini río  por obstrucción de sumideros

Detección de fugas: Litoral Gas realiza inspecciones en veredas y gabinetes
LA CIUDAD

Detección de fugas: Litoral Gas realiza inspecciones en veredas y gabinetes

Milei llegó a EEUU para participar de una reunión cumbre conservadora
POLITICA

Milei llegó a EEUU para participar de una reunión cumbre conservadora

Con el PRO en crisis, Scaglia se replantea su lugar en el Congreso

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Con el PRO en crisis, Scaglia se replantea su lugar en el Congreso

El tiempo en Rosario: jueves nublado con posibles lloviznas a la noche
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves nublado con posibles lloviznas a la noche

Pasó por Newells y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Por Rodolfo Parody
Ovación

Pasó por Newell's y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Hidrovía: cámaras empresarias destacan el avance de la nueva licitación
Economía

Hidrovía: cámaras empresarias destacan el avance de la nueva licitación

La dura reflexión de Vella sobre Newells: La gestión más nefasta de la historia

Por Luis Castro
Ovación

La dura reflexión de Vella sobre Newell's: "La gestión más nefasta de la historia"

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta
LA CIUDAD

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta

Todo vacante: el Quini 6 tendrá el domingo el pozo más grande de su historia
Información General

Todo vacante: el Quini 6 tendrá el domingo el pozo más grande de su historia

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar
La Ciudad

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar

Ansés le reclamará a Cristina que devuelva $1.000 millones de su pensión por viudez
Política

Ansés le reclamará a Cristina que devuelva $1.000 millones de su pensión por viudez

Les robaron una camiseta de Newells autografiada por Maradona
Ovación

Les robaron una camiseta de Newell's autografiada por Maradona

Piden que los taxistas imputados por golpear a un pasajero sigan en prisión
La Ciudad

Piden que los taxistas imputados por golpear a un pasajero sigan en prisión

Escribanos salen a asesorar gratis a la comunidad en temas notariales
La Región

Escribanos salen a asesorar gratis a la comunidad en temas notariales

Homicidio en Pérez: un chico de 18 años quedó preso por el crimen de un futbolista
POLICIALES

Homicidio en Pérez: un chico de 18 años quedó preso por el crimen de un futbolista

La CGT eligió nueva conducción y se pone en alerta por la reforma laboral
Política

La CGT eligió nueva conducción y se pone en alerta por la reforma laboral

Presupuesto nacional: mucho por discutir para Santa Fe en poco tiempo
Política

Presupuesto nacional: "mucho por discutir" para Santa Fe en poco tiempo

La presidenta de México denunció a un hombre que la acosó en la calle
Información General

La presidenta de México denunció a un hombre que la acosó en la calle

Japón sufre cada vez más ataques de osos: suma 12 muertos desde abril
Información General

Japón sufre cada vez más ataques de osos: suma 12 muertos desde abril

La producción automotriz volvió a marcar una baja: cayó 10 % en octubre
Economía

La producción automotriz volvió a marcar una baja: cayó 10 % en octubre