Electrolux extendió suspensiones rotativas en su planta de Rosario La medida en la fábrica rosarina involucra a 400 trabajadores. Se agrava la situación de las industrias por el impacto de la caída del consumo y la apertura importadora en el empleo local 6 de noviembre 2025 · 17:57hs

Foto: Google Street View. Electrolux decidió utilizar un régimen de suspensiones rotativas de 400 personas en su planta de Rosario.

La empresa de electrodomésticos Electrolux comunicó que extenderá hasta fin de año las suspensiones rotativas para 400 trabajadores en su planta de la zona sur de Rosario. El plan de ajuste de Electrolux no es una excepción en el escenario actual de la industria santafesina, otras empresas ya recurrieron a este sistema para campear el parate económico y de consumo.

Son dos meses más de los previstos inicialmente en la medida, se extendió hasta principios de enero. La empresa sigue argumentando una fuerte caída del consumo interno y la acumulación de stock en sus depósitos que la obligan a frenar la producción.

Las suspensiones en la fábrica rosarina -que involucran a operarios y personal administrativo- son parte de un acuerdo entre Electrolux y la Unión Obrera Metalúrgica de Rosario (UOM).

En la negociación, la firma de capitales suecos se comprometió a pagar la totalidad de los salarios en octubre y noviembre y el 95% en diciembre. El mes de enero es una incertidumbre, anticiparon desde el gremio.

La caída de las ventas y las importaciones Pablo Cerra, abogado de la UOM Rosario, explicó que la medida, por su carácter de rotativa, “no impacta de manera uniforme en todos los trabajadores”. Asimismo agregó que “antes de su agravamiento por la caída de ventas, la crisis arrancó con la apertura de las importaciones”.