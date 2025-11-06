Zona sudoeste: un mini río en bulevar a Seguí al 5000 por obstrucción de sumideros El problema se produjo sobre el carril de circulación hacia el centro de la ciudad. Cuadrillas de la Municipalidad y de Aguas Santafesinas trabajaban para destapar bocas de tormentas. 6 de noviembre 2025 · 10:48hs

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital Un mini río en zona sudoeste. Bulevar Seguí al 5000. Uno de los carriles quedó invadido por el agua, de cordón a cordón. Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital Dificultades para circular en vehículos, pero también las tuvieron los vecinos de a pié Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

La zona de bulevar Seguí al 5000, en el sudoeste de Rosario, quedó convertida este jueves a la mañana en un mini río debido a la obstrucción de varios sumideros que impidió el escurrimiento completo o normal del agua que cayó en las últimas lluvias. Eso generó innumerables trastornos para vecinos de a pié y automovilistas.

Desde la empresa Aguas Santafesinas aclararon que no hubo una fuga de agua potable por rotura de algún caño, sino que se trató del taponamiento de algunas bocas de tormenta ubicadas a pocos metros de las vías del ferrocarril.

Personal de la Central de Operaciones de Emergencias de la Municipalidad acudió al lugar y realizó todas las maniobras para tratar de liberar las bocas de tormentas para que el agua escurra.

rotura de caño02 Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El problema se produjo sobre el carril de Seguí que va en dirección al este, es decir hacia el centro de la ciudad, que quedó inundado de cordón a cordón. La llegada de los operarios municipales trajo algo de alivio para los vecinos, porque a medida que se realizaban los trabajos el agua comenzó a bajar. rotura de caño03 Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital