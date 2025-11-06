Dos jóvenes afrontan un pedido de prisión perpetua por el homicidio de un hombre de 66 años

Comenzó el juicio oral contra Dariel Segovia y Gustavo Valdez por el asesinato de Rubén Colatrelli cometido en agosto de 2022 en el barrio Parque Casado

Dos jóvenes de 21 años comenzaron a ser juzgados por el asesinato de Rubén Colatrelli , un hombre de 66 años que murió doce días después de ser baleado en la puerta de su casa de barrio Parque Casado en 2022 . Dariel Amir Segovia y Gustavo Nahuel Valdez afrontan una pena de prisión perpetua .

Los fiscales Carla Ranciari y Adrián Spelta los acusaron de haber robado al menos un auto a punta de pistola para ir a disparar contra la víctima fatal y su hijo, que resultó herido en el ataque . También les achacaron el delito de resistencia a la autoridad a raíz de la persecución policial en la que fueron detenidos.

El juicio oral se realiza en la sala 9 del Centro de Justicia Penal (CJP) ante un tribunal conformado por los jueces Gonzalo López Quintana, Silvana Lamas Gonzalez y Gonzalo Fernández Bussy.

La investigación por el homicidio de Colatrelli nunca pudo establecer más que hipótesis acerca de los motivos por los cuales fue acribillado el 6 de agosto de 2022 en la puerta de su casa de La Broca al 2800, en el barrio Parque Casado. Una de las teorías fue que el ataque estaba dirigido contra su hijo, que fue herido en la balacera, pero que siempre negó haber estado involucrado en alguna trama criminal, cuestión que tampoco se comprobó en el marco de la pesquisa . Tampoco podría descartarse que el ataque haya tenido otro blanco y que las víctimas hayan sido baleadas por error.

Lo que sí estableció la investigación de los fiscales es la secuencia que colocó a los presuntos tiradores en la escena del crimen y ahora en el banquillo. El raíd comenzó a las 16 del 6 de agosto de 2022 cuando, según la acusación, los imputados y otro hombre no identificado hasta el momento llegaron en un Peugeot 207 gris robado nueve días antes hasta el cruce de Brandoni y Oroño.

En ese lugar el vehículo sufrió un desperfecto que obligó a sus ocupantes a cambiar de auto. Entonces extrajeron armas de fuego e interceptaron el paso de un Chevrolet Meriva que manejaba una mujer acompañada por algunos familiares. En ese vehículo continuaron con lo que la fiscalía presentó como un plan previamente acordado y llegaron hasta la cuadra de Labroca al 2800.

A las 17.20 del mismo día pasaron a bordo del Chevrolet Meriva por el frente del domicilio de Colatrelli y un minuto desués se detuvieron. Así, dispararon contra Rubén y su hijo que estaban parados en la puerta de su casa. Para los fiscales, los disparos tuvieron como fin asesinar a las víctimas, que resultaron con gravísimas heridas.

Colatrelli fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) donde murió el 18 de agosto de 2022 a raíz de una falla multiorgánica producto de las lesiones sufridas. Su hijo sobrevivió.

Perseguidos

Los acusados fueron detenidos el mismo día del ataque. Apenas concretada la balacera escaparon en el Chevrolet y personal del Comando Radioeléctrico comenzó a seguirlos luego de divisarlos en el cruce bulevar Seguí con Espinillo. La persecución continuó hasta la intersección de Uruguay y Felipe More, donde uno de los sospechosos —el hombre hasta ahora no identificado— bajó del vehículo y huyó a la carrera.

Los otros dos siguieron huyendo en el auto hasta toparse con unas bolsas de construcción que estaban apiladas en la vía pública en el cruce de Felipe Moré con el pasaje 1821. Allí Valdez se bajó por la puerta del conductor esgrimiendo una pistola Taurus 9 milímetros y les apuntó a los efectivos policiales.

Sin embargo los efectivos le realizaron un disparo disuasivo y lo detuvieron junto con Segovia. En manos de los sospechosos se secuestró la mencionada arma de fuego.

Delitos varios

Segovia y Valdez enfrentan un pedido de prisión perpetua como coautores de varios delitos: un homicidio “calificado por concurso premeditado de dos o más personas agravado por el uso de arma de fuego” por el crimen de Colatrelli y el mismo delito, pero en grado de tentativa, por las heridas causadas al hijo de la víctima.

También les achacaron encubrimiento por haber recibido o adquirido el Peugeot 207 en el que habían iniciado el derrotero criminal de ese día, auto que había sido robado en Fraga al 1700 el 28 de julio de 2022. Además se les imputó robo calificado por uso de arma de fuego por el Meriva robado una hora antes de ir a disparar contra los Colatrelli. Y por la persecución les imputaron resistencia a la autoridad.