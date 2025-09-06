Franco Colapinto hizo una gran FP3 y superó a Pierre Gasly, que fue confirmado en Alpine hasta 2028

Franco Colapinto hizo un muy buen último ensayo antes de la clasificación, más rápido que Pierre Gasly, que fue confirmado en Alpine hasta 2028.

Franco Colapinto debió lidiar en Monza con la falta de potencia del motor del Alpine, pero le sacó mucho jugo.

Franco Colapinto cumplió una muy buena última práctica libre antes de la clasificación en Monza, después de que su compañero Pierre Gasly fuera confirmado por el equipo Alpine hasta 2028. La hora de la verdad, de la clasificación, será a las 11, por Disney+.

Antes de la última práctica del GP de Italia, el equipo Alpine informó que Gasly se quedará en el equipo hasta 2028. El francés tenía contrato hasta fines de 2026 y se aseguró dos años más.

De esta manera, la opción de volver a Red Bull como se mencionó en lugar de Yuki Tsunoda se diluyó. Como el segundo asiento no fue confirmado, Colapinto espera que pase lo mismo.

— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 6, 2025

Después de eso llegó el último ensayo antes de la clasificación, donde Colapinto metió un gran tiempo que lo dejó 14°, con lo que pasaría a la Q2 en clasificación.

Además, lo más importante, fue dos décimas más rápido que el mismo Gasly, que finalizó 18°. El mejor fue de nuevo Lando Norris y el argentino quedó a 7 décimas, una distancia razonable que alimenta expectativas para la clasificación.

Todo lo que pasó en la FP3

Como suele suceder en una FP3 la mayoría se tomó la práctica con calma, saliendo sin apuro a pista, con vueltas sin completar.

Aunque cuando lo hicieron los Alpine con goma dura por primera vez, Colapinto fue un segundo más rápido que Gasly: 1m 22,736s contra 1m 23,965s.

En el segundo intento de ambos, el argentino volvió a ser más rápido que el francés: 1m 21,824s contra 1m 21,930s.

Los primeros con blandas no fueron mucho más veloces. Isack Hadjar hizo 1m 21,052s y Kimi Antonelli 1m 21,532s.

En el nuevo intento de ambos, Gasly mejoró en 1m 21,678s y cuando lo hacía Colapinto debió cortar una chicana, en su primer pequeño exceso del fin de semana.

Después de dos giros de enfriamento, Colapinto bajó a 1m 21,342s, superando los tiempos de Antonelli y Albon con blandas. Y Gasly lo bajaría a 1m 21,199s. Entonces Max Verstappen, con blandas, señalaba 1m 20,040s y al toque 1m 19,688s, lo mejor de todo el fin de semana. Y ambos Alpine por primera vez a boxes en casi media hora de ensayo con goma dura.

En su regreso a la pista, Colapinto volvió a salir con la goma dura usada. Y enseguida Colapinto mejoró, bajando el 1m 21s: 1m 20,993s, a 1,305s de Verstappen y 208 milésimas más rápido que Gasly.

En el segundo intento con la misma goma hizo un tiempo casi calcado: 1m 21,083s, 116 milésimas más rápido que el mejor de Gasly, que volvió a pista con la misma goma dura. Y se guardó en los pits a 20 minutos del cierre.

Gasly mejoría su tiempo pero no superó a Colapinto; 1m 21,060s, a 67 milésimas del argentino, que estaba a 245s de Lando Norris, que también tenía duras.

En ese momento los McLaren ponían las blandas y Norris clavaría el uno en 1m 19,331s. Y Gasly mejoría en el nuevo intento con duras: 1m 20,827s, 166 milésimas más veloz que Colapinto, y de nuevo a boxes, como la mayoría a 13 minutos del final.

Para los últimos 10 minutos se vio el único simulacro de clasificación y los Alpine pusieron por primera vez goma blandas.

Gasly fue el primero en señalar tiempo: 1m 20,255s y Colapinto hizo un giro calcado, ganándole por ¡una milésima!: 1m 20,554s. A 0,993s y 0.994s de la punta, al menos la distancia más corta con la punta del fin de semana.

Los dos pilotos hicieron luego dos vueltas de enfriamento para un intento más.

Gasly bajaría a 1m 20,247s, apenas 9 milésimas más rápido que el argentino que volvió a abrir giro rápido, el que pudo cerrar con un muy buen tiempo: 1m 20,034s, a 703 milésimas de Norris y 213 milésimas por encima del francés. Los 20 autos quedaron en menos de un segundo.

FP3 CLASSIFICATION



Norris pips Leclerc by the narrowest of margins

Bortoleto just 0.227s off the pace in P6 #F1 #ItalianGP — Formula 1 (@F1) September 6, 2025

