La Capital | Política | coimas

Presuntas coimas: pidieron el juicio político del magistrado que censuró los audios de Karina Milei

La Coalición Cívica, con Elisa Carrió a la cabeza, acusó a Alejandro Maraniello de mal desempeño y posible comisión de delitos. También lo señalan por haber recibido viajes del empresario preso por el fentanilo contaminado

5 de septiembre 2025 · 16:39hs
El juez federal Alejandro Maraniello

Foto: Archivo / La Capital.

El juez federal Alejandro Maraniello, quien dictó una polémica medida cautelar, es blanco de múltiples cuestionamientos.

La líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, la diputada nacional Marcela Campagnoli y el legislador porteño Hernán Reyes presentaron una denuncia ante el Consejo de la Magistratura para solicitar el juicio político de Alejandro Maraniello por haber dictado una medida cautelar que permitió la censura previa de la difusión de los audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el marco del escándalo de las presuntas coimas.

“Con Carrió y Campagnoli presentamos un pedido de juicio para desplazar a Maraniello. La libertad de expresión es un límite que nunca debemos atravesar. Defender las instituciones demanda que hagamos los máximos esfuerzos de transparencia, responsabilidad y coherencia en todos los poderes del Estado”, escribió Reyes en su cuenta de la red social X.

>>Leer más: Horacio Rosatti afirmó que la Corte "siempre defenderá la libertad de expresión"

En la publicación, el candidato a diputado nacional de la Coalición Cívica aseguró: “Un mal juez empobrece a todo el país, nos vuelve menos confiables”.

“Las instituciones se defienden cuando te conviene y cuando no te conviene. Ojalá los que abandonaron el republicanismo puedan volver algún día”, cerró el legislador de la ciudad de Buenos Aires.

La acusación de la Coalición Cívica

Los denunciantes acusan al magistrado de mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones por haber dispuesto la medida cautelar que, para la oposición, juristas y colegios de abogados, supone una flagrante violación de un derecho humano como es la libertad de expresión, en el marco del escándalo de presunta corrupción por cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

En el trámite abierto ante el Consejo de la Magistratura se solicita el inicio del procedimiento de acusación, suspensión en el cargo y requerimiento de destitución del juez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/HernanLReyes/status/1963946135317291213&partner=&hide_thread=false

Para la Coalición Cívica, la prohibición de la difusión de chats, fotos, audios y videos de la hermana del presidente Javier Milei en cualquier medio o red social representa “lisa y llanamente un acto de censura previa contra la prensa y, en consecuencia, el avasallamiento del derecho constitucional y convencional a la libertad de expresión y acceso a la información pública”.

Paralelamente, los tres dirigentes opositores señalaron una posible relación de connivencia con el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, para encubrir procesos penales y disciplinarios abiertos contra Maraniello en el Consejo de la Magistratura y el fuero federal. De confirmarse eso, perpetraría una violación de la independencia judicial y de la división de poderes.

Caso fentanilo contaminado

Por si fuera poco, Carrió, Campagnoli y Reyes denunciaron que Maraniello es socio fundador y presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC), una institución que “resultaría formar parte de una supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación”.

“A tal punto que cuenta con importantes «auspiciantes» incompatibles con el ejercicio de la magistratura y, en particular, con el fuero al que pertenece Maraniello”, como el caso de los laboratorios “HLB Pharma” y “Ramallo”, indicaron en la denuncia.

elisa carrio.png
Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica.

Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica.

Esos laboratorios están implicados en otra trama de corrupción vinculada a la producción y comercialización de lotes de fentanilo contaminado, que provocaron cerca de un centenar de muertes en la Argentina.

>>Leer más: La OMS emitió una alerta mundial por el fentanilo contaminado en Argentina

Al respecto, Maraniello recibió viajes a Estados Unidos pagados por Ariel García Furfaro, el empresario dueño de HLB Pharma, quien se encuentra detenido por el escándalo del fentanilo contaminado.

La revelación fue hecha por el periodista Nicolás Wiñazki en el canal A24, donde expuso el vínculo entre el magistrado y el empresario preso.

“García Furfaro, el empresario del fentanilo contaminado y dueño de HLB Pharma, le pagó viajes a Estados Unidos a Maraniello", aseguró el comunicador.

La investigación periodística reveló que el empresario, a través de una asociación de abogados y magistrados, financió los viajes de Maraniello y otros jueces, como Mario Ingi.

Otras denuncias contra Maraniello

En tanto, los referentes de la Coalición Cívica también detallaron en la presentación que Maraniello acumula cinco denuncias ante el Consejo de la Magistratura y la Cámara Civil y Comercial Federal por abuso moral, sexual y violencia de género, iniciadas por personal de su juzgado.

“Estamos frente a un magistrado que violó su deber de imparcialidad, ignoró deliberadamente el derecho vigente, abusó de su autoridad en perjuicio de subalternos y menoscabó con sus actos la confianza pública en la Justicia”, concluyeron los denunciantes.

Noticias relacionadas
El Senado rechazó el veto a la ley de emergencia en discapacidad

El Senado inició la sesión en la que rechazará el veto a la emergencia en discapacidad

El presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei, involucrados en otra denuncia de corrupción que erosiona al gobierno. 

Qué se sabe hasta ahora sobre los audios de Karina Milei y la denuncia por espionaje ilegal

Asoma un sesión caliente en el Senado de la Nación.

El Senado debatirá el veto a la ley de discapacidad y la reforma de los DNU

El gobernador Maximiliano Pullaro pidió que el gobierno aclare el escándalo de los audios de supuestas coimas

Pullaro sobre las coimas: "Golpea la credibilidad del presidente"

Ver comentarios

Las más leídas

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el Ministerio Público de la Acusación

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el Ministerio Público de la Acusación

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Lo último

Piden al gobierno nacional que vuelvan los serenos de buques: Sin ellos puede proliferar el narcotráfico

Piden al gobierno nacional que vuelvan los serenos de buques: "Sin ellos puede proliferar el narcotráfico"

Como será el fin de semana sin fútbol para el Newells de Cristian Fabbiani

Como será el fin de semana sin fútbol para el Newell's de Cristian Fabbiani

Sin luna de miel, ni vals, ni arroz: así fue el casamiento de Pablo Javkin

Sin luna de miel, ni vals, ni arroz: así fue el casamiento de Pablo Javkin

Piden al gobierno nacional que vuelvan los serenos de buques: "Sin ellos puede proliferar el narcotráfico"

El jefe de Gabinete de San Lorenzo remarcó que este puesto complementa a la Prefectura y que son imprescindibles para el funcionamiento de los puertos

Piden al gobierno nacional que vuelvan los serenos de buques: Sin ellos puede proliferar el narcotráfico
Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Por Martín Stoianovich

Policiales

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Los candidatos de LLA organizan un SantaFest para esquivar la tormenta política
Política

Los candidatos de LLA organizan un "SantaFest" para esquivar la tormenta política

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el Ministerio Público de la Acusación
La Ciudad

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el Ministerio Público de la Acusación

Pilar Dibujito en la UNR: la artista que creó el escudo símbolo de las marchas por la universidad pública
La Ciudad

Pilar Dibujito en la UNR: la artista que creó el escudo símbolo de las marchas por la universidad pública

Muerte en el río Paraná: identificaron el cuerpo que encontraron flotando en el agua
Policiales

Muerte en el río Paraná: identificaron el cuerpo que encontraron flotando en el agua

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el Ministerio Público de la Acusación

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el Ministerio Público de la Acusación

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Cortes de luz este fin de semana: dónde y cuándo están programados por la EPE

Cortes de luz este fin de semana: dónde y cuándo están programados por la EPE

Ovación
Central se floreó en reserva ante Newells y le ganó 3 a 0 con dos figuras indiscutibles
Ovación

Central se floreó en reserva ante Newell's y le ganó 3 a 0 con dos figuras indiscutibles

Central se floreó en reserva ante Newells y le ganó 3 a 0 con dos figuras indiscutibles

Central se floreó en reserva ante Newell's y le ganó 3 a 0 con dos figuras indiscutibles

Un golazo de Giovanni Cantizano en el clásico de la reserva entre Central y Newells arrasa en las redes

Un golazo de Giovanni Cantizano en el clásico de la reserva entre Central y Newell's arrasa en las redes

Miguel Russo permanece internado: cómo sigue su salud y qué dijeron quienes fueron a visitarlo

Miguel Russo permanece internado: cómo sigue su salud y qué dijeron quienes fueron a visitarlo

Policiales
Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Por Martín Stoianovich

Policiales

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Hallan armas en un transporte escolar mientras investigaban una denuncia por amenazas

Hallan armas en un transporte escolar mientras investigaban una denuncia por amenazas

Muerte en el río Paraná: identificaron el cuerpo que encontraron flotando en el agua

Muerte en el río Paraná: identificaron el cuerpo que encontraron flotando en el agua

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear

La Ciudad
Sin luna de miel, ni vals, ni arroz: así fue el casamiento de Pablo Javkin

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Sin luna de miel, ni vals, ni arroz: así fue el casamiento de Pablo Javkin

Pilar Dibujito en la UNR: la artista que creó el escudo símbolo de las marchas por la universidad pública

Pilar Dibujito en la UNR: la artista que creó el escudo símbolo de las marchas por la universidad pública

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el Ministerio Público de la Acusación

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el Ministerio Público de la Acusación

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Ángel Di María
ovacion

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Ángel Di María

Las lluvias dilatan el avance de las defensas en la cascada del Saladillo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Las lluvias dilatan el avance de las defensas en la cascada del Saladillo

Newells y Central, sedes de dos partidos importantes: cómo será el operativo de seguridad
OVACION

Newell's y Central, sedes de dos partidos importantes: cómo será el operativo de seguridad

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando
La Ciudad

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos
La Región

Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos

Paraguay decretó feriado tras la clasificación de la Albirroja al Mundial 2026
Ovación

Paraguay decretó feriado tras la clasificación de la Albirroja al Mundial 2026

Cayó un narco que vendía drogas en gimnasios con amparo policial
Policiales

Cayó un narco que vendía drogas en gimnasios con amparo policial

Un volante de Newells se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar
OVACIÓN

Un volante de Newell's se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria
Ovación

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Leo Messi, el gran destacado en un Monumental que se rindió a sus pies

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Leo Messi, el gran destacado en un Monumental que se rindió a sus pies

Lionel Scaloni: Messi va a descansar, merecido lo tiene
Ovación

Lionel Scaloni: "Messi va a descansar, merecido lo tiene"

¿Qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras de choferes de Uber?
Policiales

¿Qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras de choferes de Uber?

Juegos Jadar: interrumpen el tránsito por diez días en Oroño y 27 de Febrero
La Ciudad

Juegos Jadar: interrumpen el tránsito por diez días en Oroño y 27 de Febrero

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear
POLICIALES

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear

Congo anunció un brote de ébola y confirmó 15 muertes por la enfermedad
Información General

Congo anunció un brote de ébola y confirmó 15 muertes por la enfermedad

Kim Jong-un viajó a Pekín y mostró a su hija como posible sucesora
El Mundo

Kim Jong-un viajó a Pekín y mostró a su hija como posible sucesora

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?
La Ciudad

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?

La detención de Norma Acosta: Hay una trama criminal
POLICIALES

La detención de Norma Acosta: "Hay una trama criminal"

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo que se pondrá en juego este domingo
Información General

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo que se pondrá en juego este domingo