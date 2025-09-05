Presuntas coimas: pidieron el juicio político del magistrado que censuró los audios de Karina Milei

La Coalición Cívica, con Elisa Carrió a la cabeza, acusó a Alejandro Maraniello de mal desempeño y posible comisión de delitos. También lo señalan por haber recibido viajes del empresario preso por el fentanilo contaminado

La líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió , la diputada nacional Marcela Campagnoli y el legislador porteño Hernán Reyes presentaron una denuncia ante el Consejo de la Magistratura para solicita r el juicio político de Alejandro Maraniello por haber dictado una medida cautelar que permitió la censura previa de la difusión de los audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , en el marco del escándalo de las presuntas coimas .

“Con Carrió y Campagnoli presentamos un pedido de juicio para desplazar a Maraniello. La libertad de expresión es un límite que nunca debemos atravesar. Defender las instituciones demanda que hagamos los máximos esfuerzos de transparencia, responsabilidad y coherencia en todos los poderes del Estado ”, escribió Reyes en su cuenta de la red social X.

En la publicación, el candidato a diputado nacional de la Coalición Cívica aseguró: “Un mal juez empobrece a todo el país, nos vuelve menos confiables” .

“Las instituciones se defienden cuando te conviene y cuando no te conviene. Ojalá los que abandonaron el republicanismo puedan volver algún día”, cerró el legislador de la ciudad de Buenos Aires.

La acusación de la Coalición Cívica

Los denunciantes acusan al magistrado de mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones por haber dispuesto la medida cautelar que, para la oposición, juristas y colegios de abogados, supone una flagrante violación de un derecho humano como es la libertad de expresión, en el marco del escándalo de presunta corrupción por cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

En el trámite abierto ante el Consejo de la Magistratura se solicita el inicio del procedimiento de acusación, suspensión en el cargo y requerimiento de destitución del juez.

Para la Coalición Cívica, la prohibición de la difusión de chats, fotos, audios y videos de la hermana del presidente Javier Milei en cualquier medio o red social representa “lisa y llanamente un acto de censura previa contra la prensa y, en consecuencia, el avasallamiento del derecho constitucional y convencional a la libertad de expresión y acceso a la información pública”.

Paralelamente, los tres dirigentes opositores señalaron una posible relación de connivencia con el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, para encubrir procesos penales y disciplinarios abiertos contra Maraniello en el Consejo de la Magistratura y el fuero federal. De confirmarse eso, perpetraría una violación de la independencia judicial y de la división de poderes.

Caso fentanilo contaminado

Por si fuera poco, Carrió, Campagnoli y Reyes denunciaron que Maraniello es socio fundador y presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC), una institución que “resultaría formar parte de una supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación”.

“A tal punto que cuenta con importantes «auspiciantes» incompatibles con el ejercicio de la magistratura y, en particular, con el fuero al que pertenece Maraniello”, como el caso de los laboratorios “HLB Pharma” y “Ramallo”, indicaron en la denuncia.

Esos laboratorios están implicados en otra trama de corrupción vinculada a la producción y comercialización de lotes de fentanilo contaminado, que provocaron cerca de un centenar de muertes en la Argentina.

Al respecto, Maraniello recibió viajes a Estados Unidos pagados por Ariel García Furfaro, el empresario dueño de HLB Pharma, quien se encuentra detenido por el escándalo del fentanilo contaminado.

La revelación fue hecha por el periodista Nicolás Wiñazki en el canal A24, donde expuso el vínculo entre el magistrado y el empresario preso.

“García Furfaro, el empresario del fentanilo contaminado y dueño de HLB Pharma, le pagó viajes a Estados Unidos a Maraniello", aseguró el comunicador.

La investigación periodística reveló que el empresario, a través de una asociación de abogados y magistrados, financió los viajes de Maraniello y otros jueces, como Mario Ingi.

Otras denuncias contra Maraniello

En tanto, los referentes de la Coalición Cívica también detallaron en la presentación que Maraniello acumula cinco denuncias ante el Consejo de la Magistratura y la Cámara Civil y Comercial Federal por abuso moral, sexual y violencia de género, iniciadas por personal de su juzgado.

“Estamos frente a un magistrado que violó su deber de imparcialidad, ignoró deliberadamente el derecho vigente, abusó de su autoridad en perjuicio de subalternos y menoscabó con sus actos la confianza pública en la Justicia”, concluyeron los denunciantes.